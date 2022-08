Si pensava, fino a pochi giorni fa, che INPS iniziasse a pagare il Reddito di Cittadinanza agosto con qualche giorno di anticipo, nella giornata di venerdì 12. Le carte in tavola sono cambiate all’ultimo minuto e, fino ad ora, nessuno ha ricevuto gli accrediti del sostegno alle famiglie. Quando verrà pagato il RdC? Scopriamolo subito.

INPS cambia la data di pagamento del Reddito di Cittadinanza agosto! Ecco quando arriverà

Il Reddito di Cittadinanza sarebbe dovuto arrivare, sulla base delle lavorazioni dei pagamenti INPS dei giorni scorsi, venerdì 12 agosto 2022, ma qualcosa è andato storto. Le date di accredito sono state modificate e i pagamenti del Reddito di Cittadinanza agosto arriveranno solo da domani, 16 agosto 2022.

A chi arriveranno gli accrediti di metà mese? Partiamo subito con il ricordare che la ricarica di metà mese di agosto non è destinata a tutti i percettori in assoluto, ma che questa è destinata unicamente ai primi percettori, a coloro che attendono il rinnovo e a chi aspetta i pagamenti arretrati della misura.

I primi percettori in assoluto sono tutti coloro che hanno richiesto il sostegno per la prima volta nel mese di luglio. I cittadini in possesso di requisiti di cittadinanza, reddituali, patrimoniali e ISEE riceveranno il loro primo pagamento del RdC il 16 agosto.





sono tutti coloro che hanno richiesto il sostegno per la prima volta nel mese di luglio. I cittadini in possesso di requisiti di cittadinanza, reddituali, patrimoniali e ISEE riceveranno il loro primo . Coloro che hanno chiesto il rinnovo, invece, sono tutti quei cittadini che hanno goduto della misura bandiera del Movimento Cinquestelle fino al mese di giugno e che, in possesso di tutti i requisiti necessari, hanno domandato all’INPS, attraverso una nuova domanda, il rinnovo del RdC di ulteriori 18 mensilità.

Il RdC, infatti, può essere percepito per 18 mesi consecutivamente, al termine dei quali è possibile domandare il rinnovo previo un mese di “stop”.

Gli ultimi cittadini che riceveranno il RdC il 16 agosto 2022 sono tutti coloro che attendono gli arretrati della misura. Stiamo parlando di chi ha avuto sospensioni dei pagamenti per qualche motivazione burocratica (come la mancata comunicazione della variazione del nucleo familiare all’INPS) o chi ha solamente subito i ritardi dell’ente.

Reddito di Cittadinanza agosto anche per chi attende gli arretrati di maggio e giugno

Ricordiamo che nel mese di luglio l’INPS ha avuto qualche problema con i pagamenti del reddito; in particolare queste difficoltà hanno riguardato:

chi ha terminato di percepire le 36 mensilità del RdC ad aprile e ha richiesto il secondo rinnovo a maggio;

chi ha richiesto per la prima volta il RdC a maggio e a giugno.

Per queste persone, il Reddito di Cittadinanza doveva essere pagato già nel mese di luglio, ma a causa di alcune verifiche più approfondite e – soprattutto – di alcuni ritardi, INPS ha rallentato, se non stoppato le erogazioni. I pagamenti non sono arrivati a luglio, o meglio, sono stati effettuati a fine luglio, ma solo per alcuni cittadini.

Chi non ha ricevuto l’accredito a luglio, dunque, riceverà il Reddito di Cittadinanza il 16 agosto. Per controllare la data di pagamento INPS vi consigliamo di effettuare l’accesso con SPID, CIE o CNS al vostro fascicolo online del cittadino.

Gli accrediti del Reddito di Cittadinanza agosto di fine mese

Questo mese è un po' particolare perché non solo il 15 agosto è festivo, ma anche perché il 27 agosto, la data standard per gli accrediti del RdC di fine mese, cadrà di sabato. Cosa farà INPS in questo caso?

È possibile che l’istituto proceda con gli accrediti anticipati di un giorno, anche se non si esclude la ricarica posticipata al 29, lunedì.

Come sappiamo, infatti, l’INPS è imprevedibile e, dunque, occorrerà attendere un’altra settimana per scoprire la data di accredito del RdC ordinario.

Andiamo a vedere quando arriva il Bonus 200 euro sul Reddito di Cittadinanza agosto e l’integrazione dell’assegno unico.

Bonus 200 euro su Reddito di Cittadinanza agosto: date

Come aveva dichiarato INPS attraverso i canali social “Inps per la Famiglia” il bonus 200 euro sul reddito di Cittadinanza spetta anche a chi ha richiesto il rinnovo a luglio. Per costoro, dunque, oltre che per chi attende gli accrediti delle ricariche arretrate, il RdC + Bonus 200 euro arriverà da domani 16 agosto 2022 e nelle giornate successive.

Anche in questo caso vi consigliamo di tenere sotto controllo il vostro fascicolo online del cittadino. Ricordiamo che l’accredito di agosto riguarda unicamente chi non ha beneficiato dell’indennità a luglio.

RdC e Assegno Unico, le ricariche INPS del sostegno ai figli

Le sorprese non sono finite, poiché nella data del 16 e nella giornata del 17 agosto 2022 – e usciranno sicuramente date per i giorni successivi – arriverà il Reddito di Cittadinanza agosto con l’integrazione dell’assegno unico figli.

Ricordiamo che la ricarica verrà elargita solo alle famiglie che hanno consegnato nei mesi di giugno e luglio il Modello RdC com Au, il documento richiesto dall’INPS per alcune famiglie, come:

nuclei con entrambi genitori lavoratori

famiglie con figli disabili

nuclei con genitori separati

famiglie con tutori dei figli diversi dai genitori.

