INPS, cattive notizie: blocca la pensione c’è un obbligo importante da rispettare subito

L’INPS ha ripreso la corsa ai controlli serrati sulle pensioni, ecco che spunta l’obbligo dell’esibizione del modello RED con l’allegata dichiarazione INV CIV, previo blocco dell’erogazione del trattamento economico pensionistico spettane.

L’obbligo dell’esibizione della documentazione sulle pensioni è partito il 1° giugno 2022, fortunatamente la scadenza cade il 28 febbraio 2023, per cui c’è tempo per presentare la documentazione.

Però, la trasmissione degli atti è obbligatoria, se il modulo non viene trasmesso nei termini l’INPS ferma il pagamento del cedolino pensione.

Ecco, perché, spesso si sente parlare di blocco immediato dell’assegno pensionistico dovuto all’assenza di dichiarazione reddituale.

L’INPS ha diramato la partenza della campagna dedicata all’inoltro della documentazione reddituale del modello RED e della rispettiva dichiarazione INV CIV. Non una novità, ma la presenza di un obbligo annuale che comporta il relativo adempimento.

I pensionati possono inoltrare la documentazione richiesta entro e non oltre il 28 febbraio 2023.

La presenza dell'obbligo della trasmissione dei documenti, fa ben comprendere l’importanza dell’invio degli stessi. Infatti, c’è il forte rischio di vedersi bloccare il pagamento ordinario della pensione per un cavillo burocratico.

Per questo motivo, è indispensabile non solo inoltrare i documenti correttamente compilati fornendo dichiarazioni veritiere, ma anche assicurarsi di prendere visione dei diversi aggiornamenti ufficializzati con cadenza regolare dall’Istituto.

Nel caso specifico, il riferimento della presa visione dell’aggiornamento INPS cade sul messaggio n. 1497 reso ufficiale il mese di aprile 2022.

È, importante, comprendere che i pensionati devono seguire l’ordine delle richieste INPS, compilando il modulo in tutte le sue parti. Esiste il forte rischio che l’INPS non registrando il modulo non eroghi la pensione regolarmente spettante.

Intanto, il modello RED va inoltrato secondo le regolari disposizioni dell’INPS, ovvero attraverso la sezione dedicato all’Istituto con SPID e CIE. E, ancora, è possibile inoltrare la documentazione attraverso gli operatori del CAF o altro operatore autorizzato.

I pensionati che necessitano di assistenza possono contattare il contact center dell’INPS. Per il numero fisso 803 164, per i dispositivi mobili il numero 06 164 164 a pagamento.

Modello RED, l’obbligo della presentazione della dichiarazione reddituale per la pensione

Non tutti i pensionati sanno che la dichiarazione reddituale viene richiesta obbligatoriamente dall’INPS per controllare il valore reddituale delle prestazioni economico previdenziali o assistenziali strettamente collegate ai valori di reddito.

In sostanza, tali disposizioni devono essere rispettate da coloro che percepiscono una pensione il cui importo è condizionato dalla presenza reddituale del nucleo familiare.

Per cui, un’oscillazione del reddito personale o familiare potrebbe portare tanto alla perdita del beneficio, quanto al rilascio dei un importo molto più alto di quello corrisposto fino ad oggi.

A titolo di esempio, il discorso potrebbe interessare coloro che percepiscono l’integrazione del trattamento previdenziale al minimo, la pensione sociali o gli assegni ad essa strettamente collegati e, infine, la quattordicesima mensilità.

Per quanto riguarda la dichiarazione INV CIV, è necessario sapere che si tratta della documentazione reddituale richiesta per le prestazioni assistenziali, per cui l’assenza della dichiarazione rischia di far bloccare il pagamento dell’assegno d'invalidità o di altra prestazione a esso collegata.

C’è chi è esonerato dall’obbligo della presentazione reddituale? Ecco i pensionati fortunati

Non tutti sono a rischio blocco pensione, questo perché non tutte le prestazioni economiche previdenziale sono condizionate dalla presenza del requisito reddituale.

Esistono dei soggetti che possono tranquillamente non rispettare tale obbligo, quindi non sono vincolati all’inoltro della procedura. In altre parole, possono non considerare la campagna RED 2022.

L’INPS non richiede l’obbligo della presentazione modello RED e della dichiarazione INV CIV per poche categorie di pensionati.

Il discorso del non obbligo dell’esibizione dei documenti reddituali, va preso con le pinze. Questo, perché, esistono delle categorie di lavoratori che già procedono alla comunicazione reddituale personale e familiare attraverso le varie dichiarazioni dei redditi presentati direttamente all’Agenzia delle Entrate secondo le scadenze fiscali.

In particolare, in questo caso il riferimento cade sulla dichiarazione dei redditi PF e, ancora, sulla dichiarazione reddituale presentata attraverso il modello 730.

Esistono anche delle persone che non sono tenuti alla presentazione reddituale per assenza di variazione avendo un reddito prevalentemente da pensione, quindi, non risultano rilevazioni di discrepanza rispetto ai redditi presentati nel 2021.