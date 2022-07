L’INPS dà l’ok a questo nuovo aumento sulle pensioni entro dicembre 2022 senza domanda

INPS sempre dalla parte dei lavoratori e dei pensionati. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, entro il mese di dicembre 2022, dà l’ok ad un nuovo aumento sulle pensioni. Scopriamo subito chi sono i fortunati beneficiari dell’incremento e come accedere allo stesso anche senza domanda.

Dopo anni di lavoro il sogno degli italiani è quello di dedicarsi al totale riposo per recuperare le energie spese con dedizione nello svolgimento della propria attività. Troppo spesso, però, l’assegno di pensione non rispecchia quanto effettivamente sudato in anni e anni di lavoro.

Tuttavia, non mancano gli aiuti economici da parte dell’INPS per rifocillare le casse di quei pensionati a cui farebbe comodo ricevere qualche euro in più per meglio arrivare a fine mese senza stringere la cinghia e rinunciare a qualche sfizio.

Prendendo in considerazione il mese in corso, sono numerosi i pensionati che attendono ogni anno lo scoccare del mese di luglio per vedersi accreditare dall’INPS la quattordicesima.

Stiamo parlando di un aumento disposto sulle pensioni, erogato dall’INPS a cadenza annuale ai pensionati dai 64 a più anni di età, solo nel rispetto di alcune condizioni.

Innanzitutto, il reddito complessivo deve risultare massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fino al 2016. Di due volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017.

Per essere più chiari, sulle pensioni di luglio 2022 da riscuotere come bonifico bancario o postale è arrivato con il cedolino l’aumento dell’importo fino a 655 euro.

L’INPS non ha perso tempo nell’erogare ai pensionati con reddito inferiore a 14.137,10 euro la tanto attesa quattordicesima.

Altra boccata di ossigeno arriva, sempre a luglio, con il pagamento da parte dell’INPS ai pensionati beneficiari del Bonus 200 euro una tantum.

Lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con una recente comunicazione, ha invitato i pensionati a prendere visione del cedolino per verificare la presenza o meno dell’aumento previsto ogni anno per questo mese.

Purtroppo, non sono pochi i casi di pensionati che lamentano il mancato pagamento della quattordicesima di consueto attesa proprio nel mese in corso.

Chi si rivede in questa condizione, però, non deve preoccuparsi: l’aumento arriverà a dicembre 2022 senza la necessità di presentare domanda all’INPS.

Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti e le novità a riguardo.

L’INPS dà l’ok a questo nuovo aumento sulle pensioni entro dicembre 2022 senza domanda

Come anticipato in apertura di articolo, l’INPS non corrisponderà a tutti il nuovo aumento sulle pensioni. Alcuni pensionati hanno infatti segnalato di non aver ricevuto la somma aggiuntiva prevista per luglio.

Questo perché l’ok all’aumento sulle pensioni da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale arriva solo se sono soddisfatti alcuni requisiti.

Come prima cosa, l’aumento a titolo di quattordicesima spetta solo ai pensionati che non oltrepassano i limiti reddituali fissati. A questo vincolo va ad aggiungersi l’obbligo di ricadere in una specifica fascia anagrafica alla data del 30 giugno 2022.

Volendo entrare nello specifico, solo i pensionati di età pari o superiore ai 64 anni di età potranno ottenere il riconoscimento da parte dell’INPS dell’aumento implicito nella quattordicesima.

La circolare INPS del 28 giugno 2022 pubblicata sul proprio sito internet ufficiale, fa il punto anche sul raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per beneficiare dell’aumento sulle pensioni.

La comunicazione è abbastanza chiara: la quattordicesima entrerà nelle tasche dei pensionati a dicembre 2022 senza il bisogno di presentare alcuna domanda se questi hanno perfezionato il requisito anagrafico su due orizzonti temporali. Di quali si tratta?

A chi spetta il nuovo aumento pensioni da parte dell’INPS a dicembre 2022

Il primo va da inizio agosto alla fine di dicembre 2022. In questo caso l’aumento toccherà ai pensionati appartenenti alla Gestione privata ed ex ENPALS. Il secondo, a partire dal 1°luglio fino al 31 dicembre 2022, per le pensioni della Gestione pubblica.

Ma non è finita qui. L’aumento sulle pensioni dovuto alla quattordicesima verrà pagato dall’INPS a dicembre 2022 a quanti hanno avuto accesso alla pensione di recente, nel corso del 2022. Ovviamente rispettando tutte le condizioni reddituali indispensabili per beneficiare dell’agevolazione.

Volendo riassumere, chi non ha ricevuto l’aumento sul cedolino della pensione di luglio 2022 non perde il diritto alla quattordicesima. Occorre solo attendere il mese di dicembre per vedersi corrispondere la parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale la somma aggiuntiva sulle pensioni.

Quando presentare domanda all’INPS per beneficiare del nuovo aumento

Ci sono però alcuni pensionati che, pur non avendo ricevuto il nuovo aumento dall’INPS a luglio, ritengono di averne tutto il diritto.

In questo caso, va presentata domanda di ricostituzione online.

L’inoltro dell’istanza viene effettuato dal sito internet ufficiale dell’INPS accessibile solo tramite credenziali autorizzate: SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Chi non ha particolare dimestichezza con il portale INPS può sempre contare sull’aiuto di un Patronato o CAF di fiducia il quale si occuperà dell’intera procedura di compilazione e invio della domanda.