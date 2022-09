La richiesta massiccia del trattamento pensionistico minimo riconosciuto ai commercianti pone in luce l’evidenza delle condizioni economiche del Paese. L’INPS si ritrova a fronteggiare massicce richieste volte al rilascio dell’indennizzo commercianti. Una situazione portata al collasso da una serie di eventi riconducibile a un periodo temporale ben definito prolungatosi fino a questo momento. Parliamo delle serrate imposte dal governo italiano per contrastare la pandemia fino ad arrivare alle criticità economiche pressate dalla continuità di una crisi energetica che non intende placarsi.

Alla fine, in tanti (forse) troppi commercianti stanno richiedendo a raffica l’indennizzo commercianti. Una prestazione economica previdenziale rilasciata a domanda, se sussistono delle particolari condizioni. L’INPS nel rilasciare l’indennizzo commercianti assicura al beneficiario un’indennità fino alla pensione, per cui si comprende che l’esistenza del trattamento è strettamente vicino ai requisiti necessari per l’accesso alla pensione.

Un trattamento pensionistico minimo diretto alle attività autonome, se subentrano degli eventi e condizioni particolari, ovvero se viene chiusa l’attività commerciale. Un evento gravissimo che mina il benessere dell’economia nazionale.

Per questo motivo, cercheremo di capire come e quando si può presentare la domanda per il rilascio dell’indennizzo commercianti.

INPS, al via indennizzo commercianti lo stanno richiedendo tutti! Requisiti e condizioni

Prima di capire quali sono i requisiti, ma soprattutto le condizioni richieste dall’INPS per l’indennizzo commercianti, è bene comprendere che si tratta di una prestazione economica prevista nell’ordinamento previdenziale.

Un’attività commerciale che chiude battenti per la stangata sulle bollette, per perdita incisiva del fatturato accumulata nel corso dell’ultimo biennio dovrebbe essere sovvenzionata in modo attivo e costante. Purtroppo, sotto molti aspetti il solo permettere la chiusura di un’attività commerciale denota la poca accortezza di uno Stato non votato alla crescita.

Nel momento in cui viene cessata un’attività commerciale, il titolare può richiedere un indennizzo, più visto come un trattamento pensionistico minimo del valore massimo di 524, 35 euro mensili riconosciuti fino al perfezionamento della pensione di vecchiaia. Il rilascio del beneficio economico è subordinato dalla presenza di requisiti e condizioni previsti dalla normativa vigente.

È vero, sono tempi incerti nessuna garanzia per il futuro, solo la continuità di situazioni economiche difficili vicine al collasso, per cui si comprende perché molti esercenti hanno chiuso o stanno pensando seriamente di chiudere l’attività commerciale.

Molti si sono ritrovati a chiudere attività commerciali tramandate da generazioni, frutto dei sacrifici di nonni e genitori. Altri, hanno investito ingenti somme di denaro in un futuro economico caduto a picco, sotto lo sguardo assente del governo italiano.

Ecco, perché, spetta un aiuto economico a tutti coloro che si ritrovano a un passo dalla pensione, ma per carenza contributiva o anagrafica non possono richiedere il rilascio del trattamento economico spettante. Un indennizzo introdotto attraverso il decreto legislativo n. 207/1996.

Oggi una misura strutturale che permette il rilascio di un’indennità economica riconosciuta a coloro che abbassano definitivamente la serranda della propria attività commerciale. L’elenco degli aventi diritto è presente nella circolare INPS n. 39/1998.

Ecco i requisiti e le condizioni per richiedere l’indennizzo commercianti

L’INPS nella circolare n. 77/2019, successivamente nel messaggio n. 4345/2021, ha spiegato le istruzioni operative da seguire per il rilascio dell’indennità mensile.

È, importante, comprendere che il beneficio economico viene riconosciuto agli iscritti presso la gestione INPS, se all’atto della richiesta di accesso al contributo i richiedenti possiedono un’età anagrafica di 57 e 62 anni (donne o uomini). È, necessario possedere un’anzianità contributiva minima di cinque anni come titolare dell’attività o coadiutore della stessa.

L’INPS riconosce alla voce indennizzo commercianti una pensione minima del valore di 524,37 euro mensili erogati per 13 mensilità. Tuttavia, l’indennità non viene riconosciuta per sempre, ma solo fino al perfezionamento dei requisiti necessari per accedere alla pensione di vecchiaia. Per cui, viene trasformato in pensione al compimento dei 67 anni di età.

La cessazione conclusiva dell’attività commerciale rappresenta un requisito indispensabile per il rilascio dell’indennizzo. Oltretutto, occorre anche aver rottamato la licenza, aver provveduto alla cancellazione del registro commercianti presso la Camera di Commercio. Infine, aver chiuso tutti gli adempimenti inerenti all’attività commerciale.

Ricordiamo, che la richiesta va presentata direttamente all’INPS, l’indennizzo riconosciuto ai commercianti contiene anche una natura strettamente legata alla contribuzione figurativa, necessaria per il diritto al trattamento economico previdenziale ordinario.