L’INPS ancora una volta al centro del dibattito previdenziale. Abbandonare il mondo del lavoro prima del previsto è un po' la speranza di tutti. La Riforma Pensioni 2023 potrebbe, però, riservare un importante sorpresa in questo senso: si punta su tre uscite per garantire il ritorno a casa dei lavoratori all’età di 63 e 64 anni. Ecco di quali si tratta e chi può accedere.

Non è passato molto tempo da quando il presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, aveva tracciato un probabile scenario di formulazione della Riforma Pensioni 2023.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, c’è da dire, da sempre dà ascolto ai lavoratori cercando di risolvere eventuali problematiche connesse al riconoscimento della pensione, non solo quella di vecchiaia erogata dall’INPS al raggiungimento dei 67 anni di età.

Tre nuove formule di pensione anticipata, però, sembrano emergere dal rapporto annuale stilato dall’INPS per ottenere il riconoscimento dell’assegno di pensione prima del previsto (67 anni), a partire dal 2023.

E si tratta di 3 uscite pensioni molto allettanti che potrebbero mettere d’accordo Governo italiano e sindacati dei lavoratori non appena riprenderà il dibattuto sul tema previdenziale.

Vediamo subito di dare qualche anticipazione e di capire quali sono i requisiti da rispettare per accedere a ciascuna delle tre uscite possibili con un’età anagrafica di 63 e 64 anni.

Ecco tutte le ultime novità che potrebbero concretizzarsi per i lavoratori a partire dal prossimo anno.

L’INPS manda tutti a casa a 63 e 64 anni il prossimo anno con queste 3 uscite pensioni

Veniamo subito al nocciolo della questione cercando di dare una risposta ad un quesito molto interessante: l’INPS manda tutti a casa a 63 e 64 anni dal prossimo anno?

Diversamente da come si potrebbe pensare, la risposta è affermativa. Grazie a 3 uscite pensioni i lavoratori potranno approfittare dell’opportunità di accedere alla pensione anticipata dal 2023.

Si tratta di tre ghiotte chance per i lavoratori che in questo modo potrebbero tranquillamente uscire dal mondo del lavoro in anticipo, prima ancora del compimento del sessantasettesimo anno di età.

Rimane però da capire come sono articolate queste uscite.

Due garantiscono al lavoratore una pensione anticipata compiuti i 64 anni, la stessa età anagrafica per cui si può accedere a Quota 102. L’altra, invece, compiuti i 63 anni previsti anche per l’opzione Ape Sociale .

Naturalmente, tenendo conto dei contributi maturati da un minimo di 20 anni ad un massimo di 35.

Ma entriamo subito nei dettagli e vediamo come accedere a queste particolari uscite pensioni.

A casa a 64 anni con 35 anni di contributi INPS solo in un caso

L’idea in cantiere è quella di dare spazio ad un’opzione che permetta ai lavoratori un’uscita dal lavoro raggiunti i 64 anni d’età, ma non per tutti. L’opportunità sarebbe una prerogativa dei soli lavoratori che ancor prima del 1996 hanno iniziato a versare i contributi INPS.

Il tutto è possibile rispettando solo due requisiti. Il primo riguarda la possibilità di beneficiare di un assegno di pensione per 2,2 volte l’assegno sociale, vale a dire una un trattamento pensionistico mensile di importo pari a 1.030 euro.

La seconda condizione, invece, è quella di ricorrere al sistema contributivo per procedere al totale ricalcolo delle pensioni.

Questa, tuttavia, non sarebbe l’unica via da battere il prossimo anno per accedere alla pensione anticipata con un’età anagrafica di 64 anni.

La seconda chance a disposizione permetterebbe di uscire sempre in anticipo dal mondo del lavoro, ancora una volta al compimento dei 64 anni, ma con una decurtazione dell’assegno INPS del 3% per ogni anno di uscita anticipata.

Stiamo parlando di un taglio che andrebbe ad interessare la sola quota retributiva, dunque, tanto più consistente quanti più sono i contributi versati dal lavoratore prima del 1996.

Quando è possibile un’uscita a 63 anni: ecco le chance INPS a disposizione

Messe da parte le uscite pensioni a 64 anni di età accessibili a chi ha iniziato a lavorate prima del 1996, vediamo quale chance di pensione anticipata è lasciata a quanti hanno iniziato la propria carriera lavorativa dopo il 1995.

Ancora una volta, l’INPS offrirebbe ai lavoratori che si rivedono in questa condizione la possibilità di abbandonare il mondo del lavoro compiuti i 64 anni di età e 20 anni di contributi.

A calare da 2,8 a 2,2 è il rapporto con l’assegno sociale.

Dal 2023, però, potrebbe concretizzarsi anche l’ipotesi di un’uscita a 63 anni avendo maturato, anche in questo caso, 20 anni di contributi.

Questa sarebbe l’ultima delle 3 uscite pensioni pensate dall’INPS per il prossimo anno, oltre ad essere la più conveniente per le casse dello Stato.

Tale opzione è accessibile solo per i lavoratori che hanno maturato il diritto il diritto a un assegno di pensione pari a 1,2 volte l’assegno sociale, per una somma mensile di 560 euro.

Scattato il sessantasettesimo anno di età, l’INPS corrisponderà la rimanente parte di pensione spettante.