Il periodo di malattia può essere erogato dall’INPS anche secondo una modalità differente da quella a cui siamo abituati. In alcuni casi, l’Istituto procede al pagamento della prestazione di malattia attraverso una modalità diretta al lavoratore. Per attivare questa modalità che permette di ricevere l’indennità spettante direttamente dall’INPS, occorre rientrare in specifiche condizioni.

In merito alla prestazione di malattia l’ordinamento previdenziale contiene anche delle variazioni che si combaciano perfettamente con quelle considerate “ordinarie”. Scatta quello che in gergo viene definito un pagamento diretto al lavoratore da parte dell’Istituto.

Un evento legato alla presenza di diversi elementi, ecco perché non sempre l’INPS versa al lavoratore direttamente l’indennità di malattia.

Ma, il lavoratore deve rientrare in determinate categorie di lavoro, oltre a individuare l’impossibilità da parte del datore di lavoro del rilascio anticipato dell’indennità, come ad esempio in presenza della Cassa integrazione ordinaria, lavoratori del comparto agricoli o, ancora, appartenenti al settore stagionale e dello spettacolo.

E, ancora, nell’eventuale condizione in cui i lavoratori sono ricorsi alla malattia nel periodo antecedente alla cessazione aziendale, oppure, in presenza di procedura concorsuale in corso.

L’INPS paga la malattia subito in questi casi! Novità

Le regole sulla malattia sono subordinate alla presenza delle condizioni previsti dal contratto CCNL o disposte dalla normativa vigente.

È importante sottolineare la presenza del certificato medico da trasmettere al datore di lavoro. Si tratta di una procedura telematica formale svolta dal medico di base.

Il quale, rilascia lo stato di malattia e il periodo di decorrenza, nonché la possibile fine dello stato di malattia con l’indicazione del giorno in cui il lavoratore dovrebbe riprendere servizio.

Un documento indispensabile che giustifica l’assenza dal posto di lavoro. Ecco, perché, il documento viene trasmesso immediatamente e protocollato all’INPS.

Quali sono le condizioni che permettono all’INPS di pagare la malattia subito al lavoratore?

In linea generale, il datore di lavoro anticipa il periodo di malattia al lavoratore. Questo, perché, la normativa prevede il rilascio dell’indennità di malattia distribuita regolarmente dall’INPS, se è presente il certificato del medico curante che attesta il malessere del lavoratore.

Il datore di lavoro si ritrova a pagare i giorni di malattia al lavoratore regolarmente nello stipendio. Successivamente l’importo anticipato viene restituito dall’INPS in fase di conguaglio, ovvero decurtandoli dal valore dei contributi da versare.

La normativa prevede anche delle eccezioni che portano l’INPS a saltare più di un passaggio. Nello specifico, vengono attivate delle eccezioni sul periodo di malattia che portano a estromettere la figura del datore di lavoro in tutto il periodo di malattia.

Nello specifico, le condizioni in cui si applica la variazione di pagamento, sono diverse, tra cui:

nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non si trova nelle condizioni di poter garantire l’anticipo dell’indennità al lavoratore;

al lavoratore; la presenza della cassa integrazione in deroga od ordinaria ;

; lavoratori appartenenti al comparto agricolo o stagionali;

lavoratori che sono ricorsi alla malattia nel periodo antecedente alla cessazione aziendale;

in presenza di procedura concorsuale in corso.

Come funziona la malattia versata subito dall’INPS

In questo caso, le categorie di lavoratori che rientrano in una delle condizioni sopra indicate, devono inoltrare l’istanza all’INPS avvalendosi dei servizi dedicati dal Caf o patronato.

È importante allegare una serie di documenti, tra cui: il certificato medico, un documento d’identità valido, la tessera sanitaria, il numero dell’IBAN relativo al proprio conto corrente e il cedolino della busta paga (preferibilmente l’ultimo) e così via.

Come cambia la malattia nello spettacolo?

Come si legge da ItaliaOggi.it, le differenze continuano ancor nel settore dello spettacolo. Infatti, per i lavoratori in possesso di un contratto a tempo indeterminato il periodo di malattia viene pagato dal datore di lavoro.

Viceversa, se il contratto di lavoro risulta essere a termine, il periodo di malattia viene pagato subito dall’INPS. Ciò significa che, il datore di lavoro che si appresta a liquidare l’indennità di malattia, si occupa anche di verificarne i criteri, nello stesso modo se spetta all’INPS se funge da azienda. Un discorso chiarito nel messaggio INPS n. 1568/2022.

Il lavoratore in presenza di un malanno per non perdere giorni di lavoro, presenta il certificato medico tramite il proprio medico di famiglia.

In questo caso, si assicura la presenza del diritto della malattia. Per il rilascio dell’indennità l’azienda deve aver registrato un numero non più basso di 40 versamenti contributivi conteggiati ogni giorno con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno che precede il periodo a cui si riferisce la malattia.

La normativa non ammette i contributi figurativi, né tantomeno quelli da riscatto ai fini dell’indennità di malattia. Il lavoratore ha diritto a un periodo limitato di malattia quantificato in 180 giorni in un anno (solare), con decorrenza dal quarto giorno a partire dal periodo temporale della malattia. Anche, perché, i primi tre giorni rientra tra quelli identificati di “carenza”.

Secondo quanto chiarito dall’INPS, oggi il certificato che attesta lo stato di malattia del lavoratore viene trasmesso in forma telematica, in pochissimi casi avviene la forma cartacea. Dal momento dell’esibizione il certificato acquisisce la valenza di prestazione di malattia.

Per questo motivo, il certificato medico va redatto subito e trasmesso tempestivamente al datore di lavoro e all’INPS.

Cosa cambia ai fini dell’indennità di malattia tra il lavoratore indeterminati e a termine?

È necessario chiarire che il datore di lavoro si fa carico del periodo connesso alla malattia quando il lavoratore viene regolarmente impiegato con contratto indeterminato, ovvero nei confronti di coloro che risultano regolarmente impiegato presso l’azienda a tempo pieno.

In sostanza, il datore di lavoro paga regolarmente nello stipendio i giorni in cui il lavoratore risultava assente al lavoro per malattia. Poi, successivamente in fase di conguaglio recupera tali somme decurtandoli dal valore dei contributi da versare all’INPS.

In altre parole, l’azienda funge da intermediario anche per la malattia anticipo l’indennità, per poi recuperare la prestazione in una fase successiva. Affinché, questo passaggio si completi il lavoratore deve aver perfezionato un’anzianità contributiva.

Inoltre, ai fini del rilascio del diritto alla malattia è necessario possedere determinate condizioni, tra cui:

perfezionamento dei versamenti contributivi calcolati in giornate;

calcolati in giornate; la presenza di una paga necessaria per il conteggio dell’indennità stessa e così via.

La questione cambia per i lavoratori impiegati con contratto a termine, ovvero per un periodo determinato di tempo. In questo caso, l’Istituto non dispone di tutti gli elementi per poter pagare il periodo di malattia al lavoratore.

Per questo motivo, il lavoratore deve trasmettere all’INPS la modalità di pagamento inoltrando il modello SR188.

Si tratta di un modulo disponibile nel portale INPS online. Il lavoratore non deve fare altro che scaricare il presente modulo indicando in chiaro il periodo temporale legato alla causa della malattia per cui richiede l’indennità.

Oltre, a indicare tutti i dati richiesti ai fini dell’erogazione della prestazione da allegare. Infatti, è possibile che il lavoratore dell’allegare l’eventuale copia della tipologia del contratto di lavoro e così via. In ogni caso, la trasmissione dei documenti avviene attraverso le modalità ordinarie.