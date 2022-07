Nel 2023 tanti cittadini potranno richiedere l’assegno pensione da 780 a 1.716 euro mensili. Ancora, una volta il protagonista di questa prestazione economica è la Pensione di cittadinanza, ovvero la possibilità di agganciarsi a un trattamento assistenziale che permette il rilascio di un assegno mensile INPS, senza il requisito contributivo. Ad oggi, l’Istituto riconosce la pensione di cittadinanza a circa 98.845 famiglie.

Parliamo di un sussidio pensione, di una soluzione a favore tante persone che non ha maturato nella carriera lavorativa la giusta contribuzione utile ai fini di un trattamento previdenziale, necessaria per poter accedere alle tradizionali formule di pensione.

Dopo la pubblicazione del XXI Rapporto annuale INPS sulla generazione X (leggi qui), sono sfumate quelle poche certezze legate alla pensione futura. Sicuramente, la crisi del Governo Draghi mette in discussione tanti punti sulla riforma pensioni. Non solo. Scelte intempestive rischiano di affossare il tessuto sociale, di gettare acqua sull’olio bollente, di non contenere l’emergenza poveri.

Nel contesto previdenziale la questione diventa ancora più pensante, si è consci che non tutti i cittadini possono agganciarsi a una formula previdenziale anticipata, ovvero, Quota 102, Ape sociale e Opzione donna.

Nello stesso modo, molti lavoratori non possono richiedere la pensione di vecchiaia ordinaria, né tantomeno, la pensione anticipata ordinaria. Tante persone si sento escluse dall’asse previdenziale, per la carenza o assenza della giusta contribuzione utile ai fini del rilascio dell’assegno pensione INPS.

Motivi sufficienti per procedere all’approfondimento delle tematiche messe a regime attraverso il decreto legge n. 4 del 2019. Una guida alla pensione di cittadinanza INPS, un approfondimento sulle condizioni che potrebbero inficiare il diritto al beneficio economico.

In questo senso, prima di pensare alle possibili strategie da mettere in campo, occorre valutare la presenza dei requisiti, la modalità di calcolo del beneficio e, infine, delle direttive legate all’erogazione dello stesso.

L’INPS conferma la pensione di cittadinanza anche per il 2023, condizioni e requisiti

Il trattamento economico di sostegno al reddito in presenza di una forte criticità economica è stato introdotto attraverso l’articolo 1 del decreto 4/2019.

Si tratta del sussidio di Stato più conosciuto come il Reddito di cittadinanza e pensione. Una misura voluta dal M5S come forma di contrasto della povertà assoluta presente sul territorio italiano.

Nello stesso decreto, è presente la norma che dispone il rilascio di un trattamento diverso per coloro che hanno raggiunto o superato i 67 anni di età. La pensione di cittadinanza viene erogata dall’INPS in favore dei cittadini anziani o disabili. In ogni modo, si tratta della possibilità di ricevere un’integrazione al reddito nei limiti previsti dalla normativa.

Ecco, perché, la pensione di cittadinanza viene riconosciuta ai nuclei familiari se composti da un membro che ha raggiunto i 67 anni di età o, laddove è presente una persona affetta da una forma grave d'invalidità.

Oltre tutto va detto che, la misura non è rivolta solo ai cittadini italiani, ma possono agganciarsi al sussidio anche le persone appartenenti ad altro Stato UE.

Intanto, le persone straniere devono possedere un permesso di soggiorno regolare e aver maturato almeno 10 anni di residenza su suolo italiano. Nello specifico, gli ultimi due anni devono risultare continui.

Per tutti, resta un reddito prodotto dall’indicatore ISEE del valore non più alto di 9.360 euro. Nello stesso modo, è previsto anche un limite patrimoniale riferito alla presenza d'immobile in cui rientra a pieno titolo la prima casa, in cui valore non deve risultare più alto di 30.000 euro.

Esiste, anche il requisito riferito al patrimonio mobiliare. Infatti, l’INPS rilascia la pensione di cittadinanza in presenza dei vari titoli bancari il cui valore non superi i 6.000 euro. Tuttavia, prevede anche un rialzo dell’indice a 2.000 euro per ogni secondo membro familiare, entro il limite di 10.000 euro. Se, nel nucleo familiare sono presenti membri disabili tale soglia sale di altri 5.000 euro.

Medesimo discorso investe il reddito complessivo familiare fissate in un limite massimo pari a 7.560 euro, aumentabile a 9.360 euro, se è presente un contratto di locazione.

L’INPS conferma per il 2023 un assegno pensione fino a 1.716€ mensili con questa legge

Come rilevato anche da Money.it, le persone a 67 anni hanno diritto al rilascio dall’INPS di un supporto economico, così ripartito:

la possibilità di ricevere un beneficio economico a integrazione del reddito entro il valore massimo di 7.560 euro;

la possibilità di ricevere un’integrazione come supporto al pagamento del canone di affitto entro un limite di 1.800 euro.

In linea generale, l’integrazione massima ottenibile non dovrebbe superare il valore di 9.360 euro annui, per cui l’INPS in media rilascia un beneficio economico del valore di 780 euro mensili. L’aspetto interessante è la presenza di un’integrazione che non dovrebbe scendere sotto i 480 euro. Un valore variabile sulla base dei membri familiari.

Nello specifico, dal 2° membro over 18 viene applicata una scala di equivalenza nella misura pari a 0,4. In questo contesto, si comprende che l’integrazione massima ottenibile per la pensione di cittadinanza corrisponde al valore di 1.092 euro mensili, ovvero 13.104 euro annui.

È, importante, comprendere che l’importo economico rilasciato dall’INPS alla voce pensione di cittadinanza supera il limite sopra indicato solo in presenza di un membro disabile appartenente allo stesso nucleo familiare in cui rientra la persona over 67.

In questo caso, la scala di equivalenza applicabile rientra tra 2,1 o 2,2 e il beneficio economico può raggiungere il valore di 1.716 euro mensili, ovvero 20.592 euro annui.

La pensione di cittadinanza essendo subordinata alla presenza di requisiti reddituali viene rinnovata sistematicamente ogni 18 mesi.

Il sussidio viene erogato dall’INPS sulla carta PostePay intestata all’avente diritto.

La decorrenza del pagamento varia, il primo accredito arriva il 15 del mese successivo a quello della richiesta. Poi, segue una cadenza fissata per il 27 di ogni mese.