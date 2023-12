Dicembre è un mese pieno di appuntamenti per i pagamenti Inps: ecco per chi e in quali date riceveranno i pagamenti previsti.

Il mese di dicembre porta con sé importanti appuntamenti per quanto riguarda i pagamenti erogati dall'INPS. Nel dettaglio parliamo di ambiti come le pensioni, il reddito di cittadinanza, il supporto per la formazione e il lavoro, l'assegno unico, la maggiorazione per nuclei vedovili e la Naspi.

Pensioni: inizio del mese, modalità di ritiro e tredicesima

Si inizia con le pensioni, che saranno corrisposte a partire dal primo giorno bancabile di dicembre, ovvero il primo dicembre. Coloro che ritirano la pensione in contanti potranno recarsi in Posta seguendo un calendario alfabetico. Inoltre, è importante notare che verrà riconosciuta la tredicesima ai titolari di pensione di vecchiaia, ai titolari di trattamenti di invalidità o inabilità civile, contestualmente all'assegno pensionistico mensile. Ecco il calendario:

• cognomi dalla A alla C: 1° dicembre

• cognomi dalla D alla K: 2 dicembre

• cognomi dalla L alla P: 4 dicembre

• cognomi dalla Q alla Z: 5 dicembre

Reddito di cittadinanza: ultima mensilità e modalità di pagamento

Dicembre segna l'ultima mensilità erogata per il reddito di cittadinanza, come stabilito dalla Manovra 2023. Il pagamento avviene direttamente sulle card di Poste Italiane intorno a metà mese per i nuovi percettori. Per coloro che sono già beneficiari, gli accrediti sono avvenuti intorno al 27 novembre. Tuttavia, è importante notare che chi ha già ricevuto sette mensilità non riceverà il sussidio a dicembre.

Supporto per la formazione e il lavoro: nuova indennità mensile

Il supporto per la formazione e il lavoro rappresenta una novità introdotta dal Decreto Lavoro, in vigore a partire dal 1° settembre. Questa iniziativa consiste in un'indennità mensile di 350 euro concessa dall'INPS a coloro che rispondono a specifici requisiti. Tale supporto finanziario mira a incentivare la partecipazione a programmi di formazione e a facilitare l'accesso al mondo del lavoro.

Per quanto riguarda i tempi di erogazione, è previsto che i beneficiari ricevano il pagamento a partire dal 27 dicembre. Tuttavia, le tempistiche differiscono in base alla data di presentazione delle domande. Per coloro che hanno inviato la richiesta entro il 15 del mese, l'accredito avverrà a partire dal 27 dicembre stesso. Nel caso delle domande pervenute nel corso del mese, con condizioni che si concretizzano dopo il 15, il pagamento sarà effettuato a partire dal giorno 15 del mese successivo.

L'assegno unico sarà pagato dopo la metà del mese, specificamente tra l'18 e il 20 dicembre, per coloro che sono già percettori. Nel caso ci siano state modifiche o se la domanda è stata presentata successivamente, l'accredito avverrà alla fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

A partire da giugno, è stata introdotta una significativa novità riguardante la maggiorazione per i nuclei vedovili. In particolare, l'assegno unico ha subito un rilevante aumento di durata, estendendosi per un periodo complessivo di 5 anni. Questa modifica rappresenta un sostanziale cambiamento nelle disposizioni relative ai nuclei vedovili, fornendo un supporto finanziario prolungato a coloro che si trovano nella delicata situazione di aver perso uno dei due genitori.

Con questa estensione temporale, l'INPS ha voluto offrire un supporto più duraturo e consistente, riconoscendo la complessità delle sfide che i nuclei vedovili possono affrontare nel lungo periodo. Nel dettaglio, questa maggiorazione si applica nel caso in cui uno dei genitori sia deceduto nell'anno in cui viene riconosciuto il sussidio. Ciò si traduce in un importante ammortizzatore sociale per famiglie che devono fronteggiare la perdita di uno dei loro capofamiglia.

Naspi: erogazione a metà mese

Per quanto riguarda la Naspi di dicembre 2023, l'erogazione è prevista in genere entro metà mese. La data di riconoscimento del sussidio varia a seconda del giorno in cui è stata presentata la domanda di disoccupazione.

La data esatta può essere consultata accedendo al proprio fascicolo previdenziale online con identità SPID, CNS o CIE. Queste stesse date si applicano anche per i percettori di DIS-COLL.