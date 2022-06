L’INPS si appresta a pagare la pensione con l’aggiunta della quattordicesima alle vedove? Vero o falso. Iniziamo nel chiarire che le vedono hanno diritto al rilascio di un trattamento previdenziale, se sopraggiunge il decesso del coniuge pensionato. Per questo motivo, i superstiti ottengono la famosa pensione di reversibilità. Esistono, delle eccezioni per cui alle vedove l’INPS riconosce la pensione indiretta. In sostanza, tale disposizione viene applicata quando il coniuge non risulta percettore di una pensione diretta al momento della morte.

È, importante, comprendere che entrambi le soluzioni erogate dall’Istituto liquidano un assegno previdenziale nella misura del 60% del trattamento che sarebbe spettato all’avente diritto. Un trattamento economico previdenziale che spetta anche alle vedove (superstite) anche che sussiste una base reddituale individuale.

La normativa prevede un abbattimento dell’assegno pensione rapportato al limite massimo di reddito percepito, ma non revoca il beneficio economico. Se, la vedova o il coniuge superstite passa a nuove nozze, l’Istituto procedere alla abrogazione del diritto.

Al di là delle linee generale, preme sapere se l’INPS eroga la quattordicesima nel mese di luglio a favore delle vedove, oltre al valore della pensione di reversibilità spettante.

L’INPS pagherà alle vedove Pensioni + quattordicesima, se c’è questa condizione

La quattordicesima mensilità o indennità aggiuntiva, viene riconosciuta dall’INPS secondo le indicazioni presenti nel messaggio 2407/2021, solo in presenza di specifiche condizioni strettamente legate al reddito prodotto annuo e, ancora, alla presenza di una specifica età anagrafica. Per questo motivo, non tutti i pensionati ricevono il beneficio economico.

La norma prevede la quattordicesima a favore dei pensionati che hanno raggiunto 64 anni di età e possiedono un reddito annuo che rientra nel valore di 13.633 euro.

Le vedono se rientrano in questi requisiti hanno diritto all’erogazione della quattordicesima.

Oltre tutto va detto che, queste non sono le uniche condizioni per il rilascio dell’indennità aggiuntiva. Infatti, il valore viene commisurato al totale della contribuzione versata.

Come evidenziato da proiezionidiborsa.it, considerando che il trattamento minimo vitale nella misura di 1,5 volte corrisponde a un valore annuo pari a 10.224 euro, il valore della quattordicesima tende a mutare in base ai seguenti elementi, quali:

l’INPS eroga una mensilità aggiuntiva pari a 447 euro , se risultano 15 anni di versamenti che diventano 18 per gli autonomi;

, se risultano 15 anni di versamenti che diventano 18 per gli autonomi; il valore della quattordicesima sale a 546 euro , se rapportato alla presenza almeno 25 anni di versamenti che diventano 28 per gli autonomi;

, se rapportato alla presenza almeno 25 anni di versamenti che diventano 28 per gli autonomi; l’Istituto distribuisce una mensilità aggiuntiva del valore di 655 euro, se risultano oltre 25 anni di versamenti che diventano 28 per gli autonomi.

Esistono delle categorie di pensionati che percepiscono un assegno del valore più alto di 1,5 volte, ma che in ogni caso non oltrepassa la soglia di due volte il trattamento minimo vitale.

In questi casi anche il valore della quattordicesima spettante cambia in virtù di diverse condizioni, tra cui:

l’INPS eroga una mensilità aggiuntiva pari a 336 euro , se risultano 15 anni di versamenti che diventano 18 per gli autonomi;

, se risultano 15 anni di versamenti che diventano 18 per gli autonomi; il valore della quattordicesima sale a 420 euro, se rapportato alla presenza almeno 25 anni di versamenti che diventano 28 per gli autonomi;

se rapportato alla presenza almeno 25 anni di versamenti che diventano 28 per gli autonomi; l’Istituto distribuisce una mensilità aggiuntiva del valore di 504 euro, se risultano oltre 25 anni di versamenti che diventano 28 per gli autonomi.

Pensioni e quattordicesima sono le uniche novità in favore delle vedove

La vera novità per le vedove è il rilascio di una pensione incrementata del valore della quattordicesima, se spettante. Una bella somma considerato che può superare i 500 euro.

Una notizia che ha resto la ricerca delle possibilità molto interessante. Basti, pensare che l’interesse di molte lettrici è stato incentrato sulla possibilità o meno di ottenere la mensilità aggiuntiva dall’INPS. Altre, credevano che la pensione di reversibilità non rientrasse nel beneficio economico.

Acclarato che nel mese di luglio le vedove hanno diritto all’assegno pensione e alla quattordicesima, se spettante. Appare chiaro che bisogna rientrare nei parametri innanzi descritti. Ciò significa che per avere diritto alla mensilità aggiuntiva, occorre un’età anagrafica di almeno 64 anni. Oltre tutto, occorre rientrare nelle condizioni reddituali disposte dalla normativa fissate nel valore di 13.633 euro.

Le vedove devono presentare una richiesta per ottenere la pensione con l’aggiunta della quattordicesima od occorre esibire un certificato

Non esiste una normativa differente per i superstiti, in questo caso le vedove. La normativa non scinde la presenza del diritto tra chi passa in automatico e chi deve presentare una formale richiesta.

Il passaggio che carica la mensilità aggiuntiva sulla pensione è automatico per tutti. Si tratta di una delle tante modalità operative dell’INPS che prevedono l’erogazione di un diritto subordinato alla presenza di requisiti, elementi già in possesso dell’Istituto.