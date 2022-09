L’INPS concede la doppia pensione alle donne, ma solo in alcuni casi. Quando alle donne spetta la pensione sociale e la pensione di reversibilità? La risposta appare molto semplice, in quanto emerge il diritto del coniuge superstite di percepire la pensione di reversibilità. La normativa prevede la possibilità per la donna rimasta vedova di ricevere un trattamento economico di reversibilità.

L’INPS concede la doppia pensione alle donne, ma solo in alcuni casi. Quando alle donne spetta la pensione sociale e la pensione di reversibilità? La risposta appare molto semplice, in quanto emerge il diritto del coniuge superstite di percepire la pensione di reversibilità. La normativa prevede la possibilità per la donna rimasta vedova di ricevere un trattamento economico di reversibilità.

Il vero problema, potrebbe nascere nel momento in cui la vedova percepisce una pensione sociale, oggi denominato assegno sociale. In sostanza, esiste una sorta di cumulabilità tra le due misure, che spinge l’INPS a rilasciare entrambi i trattamenti economici. D’altra parte, esiste più di un caso particolare che permetterebbe l’erogazione delle due tipologie previdenziali.

Naturalmente, la doppia erogazione comporta la presenza di diverse circostanze, o meglio, di requisiti in cui rientrare.

Una breve guida al pagamento della pensione sociale e della pensione di reversibilità. Ti spiegheremo, quando l’INPS procede con l’erogazione della doppia pensione, ma soprattutto, quali sono i limiti in cui rientrare.

L’INPS rilascia alle donne la pensione sociale e la reversibilità? Ecco come si ottiene la doppia pensione

La legge tutela le donne vedove riconoscendo un beneficio economico, nel momento in cui si presenta la circostanza del decesso del titolare del trattamento economico previdenziale, attraverso l’erogazione della pensione di reversibilità.

Ad esempio, se viene a mancare il marito percettore della pensione diretta, una quota del trattamento economico viene trasferita alla moglie superstite. Parliamo di una quota complessiva di circa il 60% della pensione che passa di diritto alla moglie vedova.

Viceversa, la pensione o assegno sociale è un trattamento economico riconosciuto alle persone in presenza di una particolare situazione reddituale, insufficiente a garantire il fabbisogno giornaliero. In sostanza, il rilascio del beneficio economico viene legato a limiti reddituali, per cui non tutti possono ricevere tale trattamento economico.

In linea generale, la pensione o assegno sociale viene distribuita tra i cittadini in condizioni economiche svantaggiate, che non possiedono la giusta anzianità contributiva per accedere a un trattamento economico previdenziale.

Cosa cambia se il coniuge superstite percepisce la pensione o assegno sociale? Ha diritto sempre alla doppia pensione?

Se viene a mancare il percettore della pensione diretta, quindi se sopraggiunge la morte del marito viene rilasciata la pensione di reversibilità alla moglie, a questo punto l’INPS potrebbe non riconoscere entrambe le prestazioni economiche, oppure, erogare il doppio trattamento.

La vera questione ruota sulla continuità della percezione della pensione o assegno sociale erogata al coniuge superstite, potrebbe essere interrotta con l’introduzione della pensione di reversibilità.

Pensione di reversibilità e sociale: quando e come scatta la compatibilità che permette la doppia pensione

In linea teorica, la normativa permette il rilascio della pensione o assegno sociale senza estromettere la pensione di reversibilità, per cui esiste una natura compatibile tra le due misure. Ciò porta a comprendere che l’INPS non pone un veto nella doppia erogazione, permettendo sia il rilascio della pensione sociale che della pensione di reversibilità.

Il vero problema, è la presenza di limiti reddituali contenuta nella formula della pensione sociale. In altre parole, se con la pensione di reversibilità si superano le soglie reddituali previste dalla normativa per il diritto all’assegno sociale, si perde il diritto al trattamento economico. Un rischio che porta a bloccare l’erogazione della doppia pensione.

D’altra parte, ricordiamo che, le soglie reddituali sono soggette a variazioni annue prodotte dal meccanismo della perequazione.

Ecco quando non si rischia il diritto alla doppia pensione

La questione è semplice, se la vedova percepisce una pensione di reversibilità di un valore annuo oltre 5.818,93 euro, ovvero una rendita mensile del valore di 447,61 euro mensili, si ritrova automaticamente a perdere il diritto al riconoscimento della pensione sociale.

Nello stesso identico modo, se il valore annuo della pensione di reversibilità scende sotto il limite di 5.818,93 euro annui, non perde il diritto alla pensione sociale, ma ottiene una diminuzione del valore dell’assegno.

È, importante, capire che il limite annuo previste per la pensione sociale nel 2022 corrisponde al valore di 5.818,93 euro annui, per cui se la reversibilità scende sotto tale soglia, la donna vedova avrà diritto alla doppia pensione.

Quali sono i diritti degli eredi superstiti? Ecco cosa spetta alla moglie

Se è presente un testamento tutto viene inquadrato in modo diverso, vengono arginate anche questioni familiari. C’è da dire che in presenza o meno di volontà scritte il coniuge superstite in qualità di erede ha diritto a una quota del patrimonio.

In questo caso, la quota spettante varia in base alla spartizione con gli altri eredi. Ad esempio, la presenza di un figlio parta la vedova a ricevere solo una quota pari alla metà dei beni, se i figli sono due la spartizione spettanza cala di un terzo e così via.

Discorso diverso per la casa di proprietà coniugale, che spetta al coniuge superstite per un terzo, ma con il diritto a resta nell’abitazione per l’intero periodo di vita.

Agli altri eredi, ovvero i figli spettano due terzi della casa, ma non potranno avanzare pretese contro il coniuge superstite che resta nel pieno godimento dell’immobile per tutta la vita.