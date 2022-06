In questa breve guida andremo a scoprire quando arriva il Bonus Irpef di giugno 2022. In particolare, andremo a vedere tutte le ultime novità relative alle date di accredito, le rivoluzioni del 2022 e la sorpresa di luglio. Senza perdere altro tempo, partiamo!

INPS, quando arriva il Bonus Irpef 100€ di giugno 2022? In questa breve guida andremo a scoprire quando arriva il Bonus Irpef di giugno 2022. In particolare, andremo a vedere tutte le ultime novità relative alle date di accredito, le rivoluzioni del 2022 e la sorpresa di luglio. Senza perdere altro tempo, partiamo!

Inps, quando arriva il Bonus Irpef 100€ di giugno 2022? Ecco le modalità di accredito

Prima di procedere con le date degli accrediti Inps del Bonus Irpef 100€ di giugno 2022 vi ricordiamo alcune importantissime novità riguardanti la misura.

Come ben sapete, questo sussidio economico viene erogato mensilmente dall’Istituto Nazionale per la previdenza Sociale a tutti i cittadini che hanno un impiego, ma anche ai percettori di indennità di disoccupazione, come la Naspi e la Dis-Coll.

L’istituto previdenziale versa mensilmente 100€ a queste due categorie di soggetti, che ricevono l’importo direttamente in busta paga, oppure successivamente alla Naspi.

Tendenzialmente, Inps procede versare gli importi del Bonus Irpef 100€ dal 15 del mese in poi, continuando le erogazioni per flussi di pagamento. Nella prima parte del mese vengono pagate la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego e la Dis-Coll, anche se ultimamente le code dei pagamenti di queste misure continuano ad arrivare durante gli ultimi giorni del mese.

Cogliamo l’occasione per ricordare che i primi pagamenti delle indennità di disoccupazione sono stati effettuati durante la settimana appena trascorsa, in particolare con le giornate del 9 e 10 giugno. Questi continueranno durante la prossima settimana.

Andiamo, ora, a vedere quando arriverà l’accredito INPS del Bonus Irpef 100€ di giugno 2022.

INPS, le date di accredito del Bonus Irpef 100€ di giugno 2022

Non c’è un’assoluta certezza sui pagamenti Inps, o meglio, non c’è più. Fino all’inizio del 2022 i pagamenti delle prestazioni arrivavano con precisione – eccetto i bonus stagionali e il reddito di emergenza, due misure straordinarie introdotte per aiutare i cittadini in difficoltà economiche derivate dalla crisi portata dalla pandemia – ma da un periodo di tempo a questa parte, non abbiamo più certezze.

Come dicevamo poco fa, sappiamo che, in linea di massima, la data che fa da spartiacque è il 15. In alcuni mesi, però, il Bonus Irpef 100€ è stato versato addirittura con un maxi anticipo sulla tabella di marcia. Facciamo l’esempio di aprile, quando è arrivato il 13.

Si pensi, che lo scorso anno arrivava sempre dal 18 o 19 in poi, insieme all’Assegno di Natalità! Ma non perdiamoci in chiacchiere, dunque, per stabilire con certezza la data di accredito Inps del Bonus Irpef 100€ di giugno 2022, occorrerà entrare nel vostro fascicolo online del cittadino, dopo che l’Istituto previdenziale avrà effettuato le lavorazioni dei pagamenti.

Tenete a mente, però, come abbiamo detto in precedenza, la data del 15: che a giugno cadrà di mercoledì. È molto probabile che i versamenti inizino ad arrivare dallo stesso mercoledì e che continuino fino a poco prima della fine del mese.

Inps, come faccio a controllare quando viene effettuato l’accredito del Bonus Irpef 100€ giugno 2022?

Rispondiamo subito a questa domanda. Per controllare qualsiasi tipo di accredito dell’istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, Inps, compreso quello del Bonus Irpef 100€ di giugno 2022 occorre accedere sul fascicolo previdenziale online del cittadino.

Per effettuare l’accesso dovrete essere in possesso di una delle identità digitali approvate dal Governo. Ormai da un anno – da ottobre 2021 – Inps non consente di effettuare l’accesso sui suoi servizi online con le vecchie credenziali: username e pin fornito dallo stesso Inps.

Dal 1° ottobre 2021, infatti, l’accesso ai servizi online può essere fatto con una fra le tre seguenti identità digitali:

SPID , il Sistema pubblico per l’identità digitale. Potrete ottenerlo rivolgendovi a uno fra gli identity provider messi a disposizione dall’Agenzia per l’Italia Digitale, tra cui troviamo TIM, Aruba e Poste Italiane;





, il Sistema pubblico per l’identità digitale. Potrete ottenerlo rivolgendovi a uno fra gli identity provider messi a disposizione dall’Agenzia per l’Italia Digitale, tra cui troviamo TIM, Aruba e Poste Italiane; TS-CNS , la Tessera Sanitaria, Carta Nazionale dei Servizi: per poterla utilizzare CNS è necessario recarsi presso un ufficio della Regione nella quale si risiede, dove verrà rilasciata una busta con il Personal Identification Number (PIN) per il suo utilizzo come CNS;





, la Tessera Sanitaria, Carta Nazionale dei Servizi: per poterla utilizzare CNS è necessario recarsi presso un ufficio della Regione nella quale si risiede, dove verrà rilasciata una busta con il Personal Identification Number (PIN) per il suo utilizzo come CNS; CIE, la Carta di Identità in Formato Elettronico: è la chiave di accesso, rilasciata dallo Stato, che permette ai cittadini di autenticarsi con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti che ne consentono l’utilizzo e delle Pubbliche Amministrazioni. Potrete richiederla sul sito del Ministero dell’Interno e attivare il Pin e Puk.

Insomma, con una di queste tre identità potrete accedere ai servizi online dell’istituto previdenziale Inps e controllare, successivamente alla lavorazione del pagamento, quando arriverà con esattezza il vostro Bonus Irpef 100€ di giugno 2022.

INPS, in arrivo una bella sorpresa con Bonus Irpef 100€ di luglio

Per chi non ne fosse a conoscenza, con il mese di luglio arriverà una sorpresa per tutti i percettori di Bonus Irpef 100€, dunque: per tutti i lavoratori dipendenti e per i percettori delle indennità di disoccupazione, quali la Naspi e la Dis-Coll.

L’esecutivo guidato dall’Ex Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha deciso all’inizio dello scorso mese di maggio di inserire tra i sostegni economici erogati dallo Stato, in particolare dall’Inps, un bonus una tantum del valore di 200€ per combattere l’inflazione causata dalla guerra in Ucraina.

Questo bonus arriverà direttamente con il mese di luglio, anche per chi percepisce il Bonus Irpef 100€!

Ai lavoratori dipendenti arriverà direttamente l’accredito dei 200€ in busta paga;

ai percettori di Naspi e Dis-Coll arriverà l’accredito Inps.

Ricordiamo che questo sostegno una tantum non è destinato unicamente ai percettori del Bonus Irpef 100€, ma anche a:

lavoratori stagionali;

pensionati;

lavoratori autonomi;

percettori di reddito di cittadinanza.

Attenzione, però, perché sarà indispensabile rispettare un requisito: il sostegno di 200 euro una tantum verrà erogato unicamente ai cittadini che hanno dichiarato redditi entro un limite massimo di 35 mila euro per l’anno 2021.

Superata questa cifra Inps non erogherà il bonus.

Bonus Irpef 100€ la rivoluzione del 2022 con la Legge di Bilancio

Concludiamo questa breve guida ricordando che da quest’anno, a seguito dell’approvazione della Legge 30 dicembre 2021, Legge di Bilancio 2022, il Bonus Irpef 100€ ha subito delle importanti modificazioni.

Il sostegno, infatti, fino all’anno 2021 è stato erogato a tutti i cittadini lavoratori dipendenti e disoccupati con redditi fino a 28 mila euro. Dal 1° gennaio 2022, invece, il sostegno verrà pagato dall’Inps unicamente a coloro che avranno redditi entro i 15 mila euro.

Le persone che sono state penalizzate dalla nuova riforma dell’Irpef, che hanno redditi che superano i 15 mila euro e sono entro il limite di 28 mila euro, potranno continuare a percepire il bonus ancora per quest’anno. Dopo i 15 mila euro, l’importo del Bonus Irpef 100€ viene ridotto progressivamente.

