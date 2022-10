Attraverso la pubblicazione del Decreto Aiuti ter, la squadra dell’esecutivo ha fornito le indicazioni più importanti in merito al recupero degli importi di pensione e invalidità civile che sono stati erogati dall’INPS e percepiti dai cittadini in maniera indebita. Chi rischia di essere coinvolto dal ritiro dei soldi di pensione e invalidità civile INPS.

Attraverso la pubblicazione del Decreto Aiuti ter, la squadra dell’esecutivo ha fornito le indicazioni più importanti in merito al recupero degli importi di pensione e invalidità civile che sono stati erogati dall’INPS e percepiti dai cittadini in maniera indebita.

Dunque, la grande novità che è stata approvata con il nuovo testo del Decreto-legge pubblicato in data del 23 settembre, riguarda la variazione dei tempi per il recupero delle prestazioni sia di carattere pensionistico che assistenziale da parte dell’Istituto INPS.

In questo senso, a seguito della pubblicazione del decreto-legge, è stata quindi confermata la nuova tempistica entro il quale sarà avviato un processo di ritiro dei soldi relativi a pensioni e invalidità civile, percepiti in maniera indebita dal cittadino, entro il 31 dicembre del prossimo anno, del 2023.

Ma chi rischia di essere coinvolto dal ritiro dei soldi di pensione e invalidità civile INPS? Vediamolo insieme sulla base delle nuove indicazioni del Governo sul recupero delle somme entro il 31 dicembre.

Ritiro della pensione e dell’invalidità civile: cosa succede con il Decreto Aiuti ter

Purtroppo sono state confermate le procedure in merito al rischio di recupero legato alle prestazioni che sono state percepite indebitamente da parte dei cittadini. Tra le prestazioni più a rischio di ritiro vi sono gli assegni erogati dall’INPS in merito alla pensione, ma anche all’invalidità civile.

In particolare, a finire nel mirino saranno quelle prestazioni e quei trattamenti previdenziali o assistenziali che sono stati erogati e percepiti da parte dei cittadini, pur non rispettando tutti i requisiti e le condizioni essenziali per il loro riconoscimento.

Dunque, il procedimento di ritiro degli importi per la pensione e per l’invalidità civile, avviene esclusivamente dopo che l’Istituto INPS ha provveduto alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti. Tra gli aspetti che saranno presi in analisi, vi è sicuramente il controllo legato ai requisiti reddituali dei singoli cittadini.

Chi rischia di vedersi ritirata dall’INPS la pensione e l’invalidità civile

Dopo le novità emerse dal Decreto Aiuti ter in merito al rischio del ritiro degli importi da parte dell’INPS sulla pensione o sull’invalidità civile, non sorprende che davvero tantissimi cittadini sono già terrorizzati dal rischio di essere coinvolti dalla restituzione degli importi che hanno percepito in passato.

A questo proposito, tuttavia, vale la pena sottolineare che il rischio di vedersi ritirati gli importi della pensione o dell’assegno di invalidità civile, coinvolgerà esclusivamente quella campagna di verifica reddituale legata esclusivamente ai trattamenti pensionistici e assistenziali legati ad uno specifico periodo d’imposta.

In particolare, si tratta del periodo d’imposta del 2020 ma anche del 2019.

Facendo riferimento all’articolo 21 del decreto-legge numero 144 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2022, è possibile quindi evidenziare che il procedimento di recupero delle prestazioni di pensione e di invalidità civile, sarà effettivamente avviato in maniera ufficiale entro la data del 31 dicembre del 2023.

L’Istituto INPS, dunque, provvederà al controllo e alla verifica dei redditi che sono andati ad incidere ed influenzare gli importi o lo stesso diritto all’ottenimento delle prestazioni previdenziale o assistenziali, collegate al reddito, al fine di assicurarsi il pieno rispetto di tutte le condizioni che sono previste dalla legge.

Come sapere se saranno riscossi gli importi di pensione e di invalidità civile dall’INPS

Per capire al meglio le modalità in cui l’istituto INPS potrà effettivamente riscuotere gli importi della pensione o dell’assegno di invalidità civile che sono stati percepiti in maniera indebita durante gli scorsi anni da parte dei cittadini, è importante fare riferimento alle indicazioni fornite nella circolare numero 174 del 22 novembre dello scorso anno.

A questo proposito, sono molti i pensionati e i cittadini che percepiscono l’assegno di invalidità civile che si trovano a domandarsi se gli importi che sono stati richiesti indietro dall’INPS sono legittimamente da restituire.

In tal senso, è possibile verificare autonomamente se l’INPS può effettivamente procedere con il recupero degli importi di pensione e di invalidità civile per il superamento dei limiti legati al reddito. Come? Innanzitutto andando a valutare da quale dichiarazione sono emersi i redditi in eccedenza, verificando poi a quale anno si riferisce la dichiarazione e se si è rispettato l’obbligo di comunicazione con il modello RED.