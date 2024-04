Quale secondo lavoro può fare un insegnante? Tutte le possibilità e i limiti

Che un insegnante voglia vagliare la possibilità di arrotondare lo stipendio con un secondo lavoro non è poi così strano. Lo sappiamo, gli stipendi della scuola in Italia non sono proprio una gran fortuna.

È per questo motivo che alcuni docenti possono chiedersi se hanno la libertà di svolgere un secondo lavoro in contemporanea.

Ricordiamo che gli insegnanti sono pur sempre dipendenti della pubblica amministrazione e come tutti i dipendenti della PA sono soggetti a particolari limitazioni riguardo a un eventuale secondo lavoro.

Nel caso degli insegnanti, ci sono casi in cui vige l’assoluta incompatibilità, mentre in altri, previa autorizzazione del dirigente scolastico, è possibile dedicarsi a una seconda attività.

Quali lavori sono compatibili con l’insegnamento

Cominciamo col dire che c’è insegnante e insegnante. Per esempio, per quelli a tempo parziale (che svolgono fino al 50% delle ore) non vige l’incompatibilità. Se l’incarico scolastico non supera il 50% del monte ore complessivo, anche i supplenti possono svolgere un secondo lavoro.

Tuttavia, anche per il docente con prestazione lavorativa superiore al 50% c’è la possibilità di dedicarsi a una seconda attività, a patto che ci sia l’autorizzazione da parte del dirigente scolastico.

È importante, però, che tale attività rispetti alcuni limiti. In particolare, deve trattarsi:

• di un’attività occasionale;

• di un’attività non svolta in modo professionale;

• di un’attività temporanea.

Da questo punto di vista, per esempio, non è raro sentire di insegnanti che collaborano con siti o giornali online. Ciò è possibile sempre e solo se si parla di lavoro occasionale, cioè non svolto con continuità e per il quale non è necessario aprire partita IVA.

Su questo punto, bisogna comunque dire che raggiunta la soglia dei 5.000 euro all'anno è necessario iscriversi alla Gestione separata dell'INPS e cominciare a versare i contributi previdenziali.

È fondamentale, quindi, che l’attività non vada a interferire con l’impiego principale – cioè, appunto, l’insegnamento – svolgendosi, inoltre, fuori dall’orario di servizio. La seconda attività non deve diventare prevalente rispetto a quella svolta nella pubblica amministrazione.

Attività compatibili previa autorizzazione del dirigente scolastico

Ma quali sono le attività che un insegnante può svolgere solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal dirigente scolastico?

Per fare alcuni esempi, è possibile per un docente ottenere incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni o collaborazioni con altre scuole, incarichi di revisione contabile, attività di amministrazione condominiale o libera professione per cui è prevista l’iscrizione a un particolare albo professionale.

È importante evidenziare che per tutte queste attività è richiesta l’autorizzazione da parte del dirigente scolastico. Se ciò non succede, e l’insegnante si impegna comunque in tali attività, c’è il rischio di perdere l’impiego.

Ma ci sono anche attività che possono essere svolte senza dover richiedere autorizzazioni e senza correre rischi.

Tra queste, per esempio, rientrano le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, cooperative o associazioni di volontariato senza scopo di lucro, le prestazioni che siano espressione dei diritti di personalità di associazioni manifestazione del pensiero, incarichi a convegni o altri eventi per i quali è prevista la partecipazione gratuita o attività in qualità di formatore diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Insegnante e secondo lavoro: le lezioni private

Non è raro che un insegnante cominci a pensare di dare ripetizioni private, per esempio accogliendo in casa propria gli studenti o decidendo di recarsi a casa loro.

È un buon modo per arrotondare, specialmente se si pensa ai tanti genitori che richiedono spesso questo servizio per aiutare i figli a mettersi in pari con le materie per loro più ostiche.

Ma un docente può fare lezioni private? In merito a questo punto, è fondamentale fare delle precisazioni: il docente può fare lezioni private, ma non a studenti che frequentano lo stesso istituto nel quale lavora.

In sostanza, se il docente è interessato ad avviare questo tipo di attività, dovrà comunque cercare studenti che non frequentano la scuola in cui lavora.

In secondo luogo, anche per questa attività il docente deve richiedere l’autorizzazione da parte del dirigente scolastico che può decidere di accordare al docente questa possibilità o, al contrario, negargliela, specialmente se questa incide in maniera negativa sulle esigenze della scuola.