In alcuni casi, si potrebbe avere diritto ad accedere a 268 euro in più al mese nei confronti di alcune categorie di persone che presentano delle disabilità. Si tratta del beneficio legato al riconoscimento dell’assegno di incollocabilità, una misura economica che spetta esclusivamente verso gli invalidi di guerra nonché i lavoratori del pubblico impiego che purtroppo, a causa delle loro disabilità e infermità, non possono essere collocati all’interno del settore lavorativo.

Ma chi può ricevere i 268 euro in più al mese per gli invalidi con l’assegno di incollocabilità? Quali sono i requisiti di accesso per poter ottenere il riconoscimento mensile dell’assegno di 268 euro per queste categorie di invalidi?

Proprio per consentire a tutte queste categorie di persone che a causa di un’infermità avvenuta durante il servizio e lo svolgimento del proprio lavoro, non potranno più svolgere un’attività lavorativa, all’interno del seguente articolo saranno evidenziate tutte le caratteristiche dell’assegno di incollocabilità.

In tal senso, saranno anche evidenziate le modalità che i cittadini intenzionati a ricevere l’assegno per gli invalidi di incollocabilità pari a 268 euro, dovranno necessariamente rispettare al fine di accedere a tale sostegno economico.

Assegno di incollocabilità: importi e pagamenti INAIL di 268€ al mese

L’assegno di incollocabilità rappresenta a tutti gli effetti una prestazione di tipo economico che l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riconosce di fatto nei confronti di quei cittadini che sono stati coinvolti da un infortunio oppure da una malattia professionale, che impedisce loro di potersi collocare nuovamente nel mondo del lavoro.

A questo proposito, al fine di accedere all’assegno di incollocabilità dal valore di 268 euro al mese, sarà necessario rispondere ad alcune condizioni particolari, di cui si tratterà nel prossimo paragrafo.

In linea generale, per quanto riguarda i pagamenti, a partire dal primo luglio di questo anno, è stato fissato l’importo mensile dell'assegno di incollocabilità a 268,37 euro. Questo potrà essere erogato mediante le seguenti tipologie diverse di accredito: conto corrente bancario o postale, libretto di deposito nominativo bancario, accredito sulla carta prepagata, contanti con ritiro presso lo sportello bancario o postale.

I requisiti per accedere ai 268€ in più agli invalidi con assegno di incollocabilità

Per comprendere effettivamente quali sono i cittadini che presentano delle disabilità e delle invalidità riconosciute dall’INAIL per poter accedere all’assegno di incollocabilità, occorre necessariamente prendere in considerazione tutti i requisiti considerati obbligatori per presentare la richiesta.

A questo proposito, sono stati individuati essenzialmente tre requisiti differenti, i quali fanno riferimento a tre aspetti essenziali di ciascun cittadino invalido che ha intenzione di richiedere la misura dei 268 euro in più al mese, che si andrebbe ad aggiungere agli importi già erogati con gli altri assegni di invalidità a lui spettanti.

In questo senso, una prima condizione di accesso per l’assegno di incollocabilità prende in considerazione l’età anagrafica del richiedente. È stato infatti stabilito che potranno fare richiesta per ottenere i 268 euro in più al mese quei cittadini che hanno un’età anagrafica che non superi il limite dei 65 anni.

Inoltre, un ulteriore requisito particolare stabilito affinché si possa ottenere il riconoscimento dell’assegno di incollocabilità riguarda il grado effettivo di inabilità, che dovrà essere accertato da parte della Commissione medica di competenza, sulla base delle disposizioni e delle tabelle INAIL.

In questo contesto. Il grado di invalidità dovrà essere pari oppure superiore alla percentuale del 34%, in riferimento a quanto descritto e riportato all’interno del Testo Unico del 1965.

Infine, un ulteriore requisito riguarda il grado di menomazione rispetto all’integrità psicofisica oppure al danno biologico subito a causa di infortuni e malattie professionali che si sono verificati a partire dal primo gennaio 2007.

Come presentare la richiesta per avere 268€ in più al mese con assegno di incollocabilità

Dunque, se pensi di essere effettivamente in possesso di tutte le condizioni particolari di cui si è trattato nel paragrafo precedente, e che sono quindi necessarie ai fini dell’accesso all’assegno di incollocabilità di 268 euro, è arrivato il momento di scoprire anche quali sono le procedure di presentazione della domanda che dovranno essere rispettate.

Per poter accedere all'assegno di incollocabilità, il cittadino che presenta la disabilità dovrà provvedere alla presentazione della richiesta presso la sede competente del Comune in cui risulta essere residente e domiciliato.

In questo senso, sarà possibile richiedere anche l’assistenza da parte di un patronato, al fine di trasmettere la richiesta e avere finalmente l’accesso all’assegno di incollocabilità dal valore di 268 euro in più al mese.

A questo proposito, i canali per poter inviare la domanda per accedere all’assegno di incollocabilità sono essenzialmente tre: lo sportelo della sede competente, la posta elettronica certificata nonché la posta ordinaria.