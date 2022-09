Stai cercando lavoro? Allora sarai sicuramente curioso di scoprire le opportunità professionali offerte dalla nostra ex compagnia di bandiera: ITA Airways assume 9.000 persone entro il 2025. Vieni subito a leggere l'articolo per scoprire come inviare la candidatura!

Stai cercando lavoro? Allora sarai sicuramente curioso di scoprire le opportunità professionali offerte dalla nostra ex compagnia di bandiera: ITA Airways.

Infatti, la compagnia ha in programma circa 9mila nuove assunzioni, in diverse mansioni.

Di quali mansioni stiamo parlando? Te lo spiego subito.

Le figure che verranno ricercate a partire dal 2023 riguardano personale di volo e di terra, ma anche addetti alla manutenzione degli aerei.

Vuoi scoprire di più su queste opportunità professionali offerte da ITA Airways? Allora continua a leggere questo articolo dedicato.

ITA Airways: partono le assunzioni per il 2023 | 9mila posti di lavoro

Ebbene sì, hai letto bene: le assunzioni che saranno portate avanti da ITA Airways saranno circa 9mila.

Ma per quale motivo? Ora andiamo a capire nel dettaglio cosa sta accadendo.

Per coloro che non lo sapessero, è bene sottolineare fin da subito che ITA Airways sarà privatizzata e, per questo motivo, l’impatto sulle nuove assunzioni sarà notevole.

Alla privatizzazione, infatti, verrà affiancato un grosso piano di nuove assunzioni, in modo da favorire l’occupazione su tutto il territorio nazionale.

Tali assunzioni avranno inizio nel corso del 2023, ma non possiamo dire che tutte e 9mila avverranno entro il prossimo anno. Infatti, stando alle stime, queste dovranno essere tutte operative entro il 2025.

Eppure, come abbiamo annunciato, non si tratta certo di un numero limitato di posti di lavoro, anzi. ITA Airways darà lavoro a circa 9 mila persone, dando quindi grosse opportunità di carriera ed occupazione all’interno della compaia aerea.

Dunque, in poche parole, in questo modo ITA Airways potrà triplicare l’organico che, al momento, è composto da “soli” 3.000 dipendenti.

Ma non è finita qui! Infatti, i piani di ITA Airways sono piuttosto ambiziosi. Devi sapere che l’azienda vuole anche incrementare i collegamenti e il numero di velivoli, in modo da posizionarsi subito come realtà affermata a livello internazionale.

Ebbene, tutto questo avrà ripercussioni positive non solo sull’occupazione in sé, ma anche sugli stipendi e sulla possibilità di carriera riservata al personale.

Quali prospettive possono avere i lavoratori di ITA Airways?

L’idea di entrare nella nostra ex compagnia di bandiera ti interessa particolarmente? Beh, allora dobbiamo sicuramente citare quelle che saranno le prospettive per te entrando nel team di ITA Airways.

Il piano di assunzioni ha come obiettivo quello di incrementare il numero del personale, al fine di raggiungere giorno dopo giorno traguardi sempre più ambiziosi.

Nel dettaglio le figure ricercate sono:

Personale di bordo, come piloti, hostess ed assistenti di volo (nell’ordine di più di 5mila unità)

Personale di terra, nell’ordine di 2.000 unità

Addetti alla manutenzione degli aerei, nell’ordine di 1.250 unità di personale

Insomma, come abbiamo sottolineato in precedenza, un piano di assunzioni di tutto rispetto per la nostra ex compagnia di bandiera. Ora che ITA Airways è ufficialmente una compagnia aerea privata, le ambizioni si fanno sempre più grandi e, di conseguenza, deve aumentare anche il numero di personale.

Come candidarsi per trovare lavoro in ITA Airways?

Vuoi entrare ufficialmente a lavorare in ITA Airways? Allora dovrai inviare la tua candidatura alla pagina LinkedIn ufficiale della compagnia. Ovviamente, se non sei in possesso del social network, puoi raggiungere le candidature anche direttamente dal sito di ITA Airways. (Nonostante ciò, ti consigliamo sempre di avere un profilo LinkedIn perché potresti trovare interessanti opportunità lavorative).

Ebbene, all’interno di questa sezione potrai visionare le offerte attualmente attive ed inviare il tuo curriculum. Ricordati di esprimere chiaramente all’interno del CV la tua volontà di lavorare in ITA Airways e quali sono le ragioni che ti spingono ad inviare tale candidatura.

Una volta che avrai inviato l’application potrai solo attendere, perché le selezioni vere e proprie saranno avviate nel corso dei prossimi mesi.

ITA Airways: un po’ di informazioni sulla compagnia

Devi sapere che ITA Airways è la nostra ex compagnia di bandiera, infatti questa sostituisce la storica Alitalia. La società è stata fino a questo momento al 100% partecipata dallo Stato e, più nel dettaglio, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tuttavia, come abbiamo sottolineato in precedenza, è in corso il processo di privatizzazione che renderà ITA Airways un’azienda privata a tutti gli effetti. Questo porterà ad ambizioni sempre maggiori e, di conseguenza, a maggiori opportunità professionali.

