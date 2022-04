Just Eat offre 4 mila nuovi posti di lavoro per i riders: lavoro a tempo determinato o indeterminato, nuovi mezzi di trasporto a disposizione dei cittadini e possibilità di far carriera. Scopri le ultime novità e come inviare la candidatura come rider leggendo l'articolo.

Just Eat offre 4 mila nuovi posti di lavoro per i riders. Ecco le ultime novità.

Just Eat è un servizio che si occupa di consegnare i pasti direttamente a casa delle persone. Un soggetto effettua un ordine sull’applicazione, scegliendo tra migliaia di ristoranti fra: pasticcerie, bar, cucina italiana, cucina cinese, araba o steakhouse, il ristorante prepara l’ordine e lo consegna al rider incaricato che consegnerà, in bicicletta o in motorino, il pasto caldo al cliente.

Just Eat, infatti, è un vero intermediario fra i clienti e il ristorante. La sua sede è a Londra, nel Regno Unito, ma in realtà opera in tutto il mondo tra: Europa, America, Asia e Oceania.

È passato poco pi di un anno da quando il servizio di consegna dei pasti a domicilio ha introdotto l’accordo sottoscritto con le principali organizzazioni sindacali, riguardante l’utilizzo del rapporto di lavoro di tipo subordinato che ai sensi dell’art. 2094 del Codice Civile:

“È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.

Ora, Just Eat è pronto a rilanciare, offrendo un posto di lavoro a 4 mila cittadini, proprio nel 2022. Il Country Manager del servizio in italia, Daniele Contini, ha spiegato che:

Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti nelle ventiquattro città in cui operiamo. Il nostro modello sta funzionando bene dopo una prima fase di assestamento e vogliamo continuare in questa direzione.

Just Eat offre 4 mila posti di lavoro con contratti a tempo indeterminato

Non solo un posto di lavoro con contratto di tipo subordinato, ma a tempo indeterminato, ma Just Eat offre ai propri dipendenti – i riders – una grande possibilità di crescita.

Un semplice rider può crescere e diventare un capitano. In questo modo potrà fornire agli altri un primo livello di supporto, aiutando nello svolgimento di alcune mansioni, oltre che svolgendone altre in differenti punti di partenza.

Da capitano, poi, l’ex rider potrà diventare un coordinatore, dunque, un vero e proprio responsabile di un intero gruppo di riders. In questo caso non avremo solo un innalzamento di grado del lavoratore dipendente, ma anche un aumento delle sue responsabilità. Inoltre, chi vorrà, potrà crescere ulteriormente nel tempo.

Insomma, ottima possibilità in arrivo per tutti quei giovani che ancora non hanno un impiego, ma che vogliono darsi da fare. Ricordiamo, infatti, che nel nostro Paese, sono presenti oltre due milioni di giovani NEET. Chi sono? Ce lo spiega Francesca Ciani in questo suo articolo:

"Quando parliamo di NEET, ci riferiamo a coloro che rientrano nella definizione “Not (engaged) in Education, Employment or Training”, ossia quei giovani che non studiano e non lavorano."

Non solo assunzioni di riders per Just Eat, ma anche investimenti sugli Hub

Just Eat, inoltre, non si sta dedicando solamente all’assunzione e alla formazione dei riders, ma sta anche investendo nei differenti hub. Il primo hub è stato aperto nel centro della capitale, con la bellezza di oltre 120 scooter elettrici e 200 nuovi riders. La prossima apertura è, invece, prevista nella città di Milano.

I differenti hub che Just Eat sta aprendo danno la possibilità ai dipendenti di fare uso di mezzi di trasporto della società, oltre che facilitare le operazioni di consegna in differenti zone delle città, come ad esempio il centro.

Le 4 mila assunzioni, però non saranno tutte per posti nuovi, ma alcune dovranno sostituire alcuni riders in uscita. Il rimpiazzo del personale, in particolare, sarà piuttosto consistente dato che, come spiega la società, un rider resta in azienda, più o meno, sei mesi.

Il percorso in just eat funziona così solitamente: un rider entra e svolge un numero ridotto di ore. Queste, possono poi crescere tenendo conto della qualità della prestazione che fornirà lo stesso rider, oltre che dalle esigenze operative della stessa società.

Gli ordini, infatti, si concentrano maggiormente durante le ore di cena, dunque, dalle 18 alle 23, oltre che durante il fine settimana. Anche durante i giorni feriali si registrano elevati picchi di ordini da parte dei clienti di Just Eat.

Just Eat, ecco qual è il progetto pilota per la somministrazione del lavoro

Sappiamo che gli accordi prevedono la possibilità di sottoscrivere degli accordi a tempo determinato, oltre che contratti in somministrazione del lavoro, l’azienda conferma anche la possibilità di contratti anche a tempo indeterminato. Diciamo che Just Eat ha avviato un progetto pilota in cui verrà utilizzata la somministrazione, di cui ci parla Imma Duni nel suo articolo:

Il contratto di somministrazione di lavoro è normato dall’art. 30 D.lgs 81/2015 e può essere sia a tempo determinato che indeterminato. In questo tipo di lavoro, un'agenzia di somministrazione, in regola e autorizzata secondo la normativa riportata dal DL 276/03, permette ad alcuni suoi dipendenti di lavorare per un'altra azienda utilizzatrice. I lavoratori in somministrazione lavoreranno secondo le regole e le direttive dell'azienda utilizzatrice.

Perché? Perché Just Eat ha paura di correre il rischio di non riuscire a reclutare i riders in maniera diretta.

Attraverso il passaggio da lavoro autonomo a lavoro subordinato c'è stato un vero e proprio percorso di educazione e di formazione dei vari riders. In particolare, Just Eat si è dedicato all’ organizzazione dei turni concordati, oltre che di imporre il divieto di lavorare per altre piattaforme, come Deliveroo o Glovo, durante il proprio turno di lavoro.

Con il lavoro autonomo, infatti, i riders potevano anche decidere di non presentarsi alcune giornate, si legge:

“cosa che avveniva in percentuale più alta rispetto a quanto ipotizzato nel primo periodo di passaggio al nuovo modello”

I riders, con il lavoro autonomo, inoltre, potevano lavorare per differenti competitors contemporaneamente. In sostanza, un rider poteva prendere un ordine da Glovo, uno da Deliveroo e uno da Just Eat e procedere alla consegna di tutti e tre i pasti a clienti differenti.

Con la nuova policy e i nuovi contratti che andrà a sottoscrivere il servizio questa metodo di lavoro non sarà più possibile.

Just Eat in poche parole

Per farla breve, i riders avranno la possibilità di:

lavorare con contratti a tempo determinato o indeterminato,





utilizzare mezzi di trasporto come biciclette e motorini che lo stesso Just Eat metterà a disposizione nelle città più popolose, come Milano e Roma,





crescere durante lo svolgimento della professione.

Se siete interessati potrete trovare in questo link il modulo da compilare per entrare a far parte del team di drivers.

Just Eat sta crescendo di anno in anno e il lavoro si è sicuramente intensificato nei due anni di pandemia di coronavirus, che hanno visto costrette le persone a stare chiuse in casa, senza la possibilità di andare al ristorante.

Ecco un altro esempio dello scorso anno: altri 1.000 riders assunti nella città di Milano, il capoluogo lombardo.