Oggi andiamo a rispondere ad una domanda che viene fatta spesso: posso prendere la NASpI se sono studente? Ossia, posso avere accesso alla NASpI se sto comunque seguendo un corso di formazione o di studi? Vieni a scoprire come fare per non perdere la disoccupazione!

Molte sono le domande che ogni giorno ruotano intorno alla NASpI, ossia l’indennità di disoccupazione rivolta a coloro che hanno perso il lavoro in maniera involontaria.

Insomma, devi sapere che nell'ultimo periodo stiamo cercando di dare risposte ai dubbi più comuni intorno a questa misura, come in alcuni articoli precedenti.

Ebbene, iniziamo ad anticiparvi che la risposta è sì. La NASpI è perfettamente compatibile con l’attività di studio. Inoltre, è bene sottolineare che l’indennità di disoccupazione può essere percepita anche durante il tirocinio, anche se questo viene retribuito.

Insomma, la formazione e lo studio non sono in alcun modo bloccate dalla NASpI, anzi.

Tuttavia, ci sono alcune importanti nozioni da chiarire. Ad esempio, il fatto di tornare a studiare dopo aver lavorato non dà diritto a percepire la NASpI.

Mi spiego meglio: un lavoratore che decide di dimettersi per studiare non può percepire la NASpI, in quanto si sta dimettendo volontariamente.

Posso prendere la NASpI se sono uno studente? Come funziona questa possibilità?

Ebbene, come avrai capito, l’identità NASpI è al 100% compatibile con le attività di studio e formazione. In questo modo, pur frequentando un corso di formazione, l’indennità di disoccupazione non verrà toccata.

Tuttavia, come abbiamo specificato in precedenza, la NASpI non spetta a tutti coloro che, dopo una carriera lavorativa, decidono di rimettersi a studiare.

Insomma, prendiamo ancora in esame la figura di colui che, dopo anni di lavoro, decide di dimettersi per continuare a studiare.

Se ricordiamo quello che dice il regolamento della NASpI, questa spetta solo a coloro che perdono il lavoro contro la loro volontà, quindi coloro che rassegnano le dimissioni per giusta causa oppure vengono licenziati.

Ebbene, lasciare il lavoro per ricominciare a studiare non si configura nelle casistiche che possono dare luogo alla NASpI e, di conseguenza, rientra tra le dimissioni di tipo volontario.

In poche parole, puoi studiare mentre percepisci la NASpI senza perdere l’indennità, ma non puoi dimetterti dal lavoro per continuare a studiare pensando di prendere la NASpI.

infatti, a differenza di quanto accade quando una persona inizia a svolgere una nuova attività di lavoro, il beneficio offerto dalla NASpI rimane.

Quando si frequenta un corso di studio o formazione non è neanche indispensabile sottoscrivere un patto di servizio con il centro per l’impiego.

Inoltre, la formazione è importante, specie per coloro che si trovano in stato di disoccupazione.

Come sappiamo, trovare lavoro oggi non è semplice, specie per chi non possiede competenze adeguate in ambiti emergenti, come il digitale.

Per questo motivo, investire sulla formazione durante la disoccupazione può dare alle persone quella marcia in più quando cercheranno un nuovo posto di lavoro.

Abbiamo anche detto che la NASpI risulta compatibile con un’altra attività: il tirocinio (anche se questo viene retribuito).

Vuoi scoprire meglio come funziona questa compatibilità? Andiamo a vederlo insieme.

La NASpI è compatibile con tirocini o borse di studio? La risposta è sì. Ecco come

Bene, abbiamo capito che possono essere svolti corsi di formazione con la NASpI. Ma cosa accade se una persona che frequenta tali corsi riceve una borsa di studio? La NASpI si interrompe improvvisamente?

La risposta è no: infatti, l’indennità NASpI è compatibile con le borse di studio e cumulabile.

Questo vuol dire che i soldi che la persona percepirà per mezzo della borsa di studio e quelli erogati per mezzo della NASpI possono essere sommati tra loro.

Lo stesso ragionamento vale per chi sta facendo un tirocinio retribuito. Ma per quale motivo?

In questo caso dobbiamo pensare alla natura del contratto stesso per capire le motivazioni per le quali la NASpI continua ad essere erogata.

In poche parole, il tirocinio non è una tipologia di contratto di lavoro subordinato, ma un’attività formativa.

Questo vuol dire tutti i redditi che derivano da attività di formazione professionale, addestramento, stage o borse di studio sono al 100% cumulabili con la NASpI e non comportano in alcun modo la fine dello stato di disoccupazione.