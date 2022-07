Coloro che sono positivi e asintomatici e restano a casa dal lavoro non hanno voglia di lavorare? Questa è una delle domande che si sente fare molto spesso in quanto ci sono persone che, pur non avendo i sintomi del Covid-19 risultano positive e restano a casa per giorni.

Eppure, nonostante le dichiarazioni del ricercatore Alberto Zangrillo, queste persone non hanno deciso di stare a casa perché non hanno voglia di lavorare.

Ricordiamo tutti il 2020 e la possibilità di contagio da Covid-19 anche tra le persone che non presentano sintomi vero? Il fatto che anche oggi gli asintomatici debbano restare in isolamento è una decisione voluta dalla normativa in vigore e non dai lavoratori stessi.

Infatti, secondo quanto previsto dalla normativa, una persona asintomatica deve comunque rimanere in isolamento, come stabilito dal decreto legge numero 24 del 24 marzo 2022. La “quarantena” deve avere una durata di almeno sette giorni.

Questo cosa vuol dire? Beh, se decidiamo di rispondere alla domanda principale contenuta nel titolo di questo articolo, la risposta è no. Infatti, dovrai far passare almeno 7 giorni prima di fare un altro tampone.

Questo vuol dire che un lavoratore dovrà rimanere a casa dal lavoro almeno una settimana se contrae il Covid-19, anche se asintomatico.

Come funziona la normativa Covid-19 nel mondo del lavoro? Quando si può tornare a lavorare?

Per evitare di credere che le persone che restano a casa dopo aver contratto il Covid siano “gente senza voglia di lavorare” (appellativo del quale si abusa enormemente negli ultimi anni), andiamo a capire nel dettaglio come funziona la normativa.

Come sappiamo, per rilevare la presenza del virus del Coronavirus è necessario eseguire un tampone molecolare o antigienico.

In caso di positività la quarantena ha una durata di 10 giorni per i soggetti con i sintomi, dei quali gli ultimi 3 giorni devono essere senza sintomi, ad esclusione della perdita del gusto e dell’olfatto, due sensi che ci mettono più tempo a tornare alla normalità.

Per coloro che si sono sottoposti alla terza dose del vaccino, la quarantena ha una durata di 7 giorni.

Eppure, è importante sottolineare che, indipendentemente dalle regole appena dette, l’isolamento termina solo nel momento in cui la persona presenta un test relativo al Covid-19 negativo. Dunque, non può durare meno di 7 giorni ma sicuramente può avere una durata superiore.

Attenzione però: abbiamo un’eccezione!

Infatti, dopo 21 giorni la persona ancora positiva registra una carica virale estremamente bassa che può portare all’interruzione dell’isolamento.

Quindi, quando si può tornare a lavorare? La risposta qui è molto semplice: è necessario essere privi di sintomi legati al Covid-19, ovviamente, ed aver terminato il periodo di isolamento.

Ricordiamo ancora una volta che una persona che risulta positiva non potrà fare il test per il Covid-19 prima di 7 giorni dall’accertata positività. Questo è quanto è stato deciso da un team di esperti in campo medico e non dai dipendenti che non hanno voglia di lavorare.

E se dopo 7 giorni il tampone risulta ancora positivo? Ecco cosa prevede la normativa per i lavoratori

Come abbiamo affermato, il tampone può essere effettuato dopo sette giorni dall’accertamento della positività.

In questo caso la situazione varia leggermente rispetto a quanto abbiamo affermato in precedenza. Infatti, una persona che dopo 7 giorni risulta ancora positiva al tampone non può interrompere l’isolamento, ma può effettuare un altro tampone a partire dal giorno seguente.

Insomma, si possono fare tamponi anche ogni giorno e si uscirà dall’isolamento solo nel momento in cui questo risulta essere negativo.

Questo vuol dire che, se per i primi 7 giorni non ci si può sottoporre ad un nuovo tampone in anticipo per poter tornare prima a lavorare, dopo la prima settimana si può fare un tampone al giorno.

L’asintomatico che resta a casa non ha voglia di lavorare? Sfatiamo questo mito!

Come abbiamo affermato nel corso di questo articolo, in molti (primo tra tutti Zangrillo) hanno sostenuto che coloro che gli asintomatici che stanno a casa per il Covid-19 non hanno voglia di lavorare.

In realtà la domanda di Zangrillo è diversa e provocatoria: come mai le persone che non hanno sintomi vanno a fare il tampone? Nella speranza di risultare positivi e di non dover lavorare?

Eppure, è il Ministero della Salute che consiglia i tamponi, come nel caso di contatti con un positivo. Insomma, ormai sappiamo che la malattia non si sviluppa sempre in forma sintomatica e quindi le persone che si sottopongono al tampone non lo fanno per non lavorare.