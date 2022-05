Il Governo ha previsto numerosi aiuti per sostenere le famiglie in difficoltà. Oggi nello specifico parliamo di un aiuto destinato ai lavoratori: 60€ per i trasporti pubblici! Ma come funzionerà? Devi sapere che l'incentivo non sarà rivolto a tutti! Vieni a scoprire chi saranno i fortunati!

Dunque, lo sappiamo bene: la crisi economica ha colpito numerose persone. Infatti, prima la pandemia da Covid-19 ed ora la dura Guerra tra Russia e Ucraina, stanno avendo delle ripercussioni economiche gravi sulle famiglie e le imprese italiane.

Proprio per questo motivo il Governo Draghi ha deciso di intervenire allo scopo di sostenere coloro che hanno maggiori difficoltà economiche.

Ma in cosa consiste l’intervento messo in atto dal Governo?

Devi sapere che è stato istituito un incentivo per coloro che utilizzano il trasporto pubblico, ma solo a determinate condizioni.

Ebbene, secondo quanto sancito dal Decreto Aiuti del 5 maggio 2022, il Governo ha deciso di creare un fondo dedicato ad alcune persone che si trovano in una situazione di difficoltà economica.

Insomma, non si tratterà di una misura dedicata a tutti gli italiani in maniera indistinta ma, nello specifico, la misura è rivolta agli studenti ed ai lavoratori.

Ma tutti? Ecco, anche in questo caso la risposta è no!

Quali saranno studenti e lavoratori che riceveranno 60 euro per viaggiare con i mezzi pubblici? Quali sono i requisiti previsti? E, soprattutto, cosa bisogna fare per ricevere tale incentivo economico? Andiamo a rispondere a queste domande nel corso dell’articolo.

60 euro per lavoratori e studenti: la nuova misura del Governo Draghi!

Ebbene, come ben sappiamo, la crisi economica ha colpito numerose persone in Italia.

Proprio per questo il Consiglio dei Ministri ha approvato una misura relativa al rimborso di 60 euro per coloro che utilizzano i mezzi pubblici.

Come abbiamo sottolineato anche in precedenza, però, la misura non si rivolgerà a tutti gli italiani in maniera indistinta.

Infatti, come avrai compreso, essa è stata progettata per aiutare, nello specifico, coloro che riversano in una situazione economica avversa.

Ma quindi, chi potrà ricevere tale incentivo? Beh, come abbiamo detto si tratta di studenti e lavoratori. Eppure, questa prima classificazione non basta.

Infatti, verrà richiesto anche un limite ISEE per poterne beneficiare, in modo da indirizzare la misura esclusivamente nei confronti di coloro che hanno problemi economici, indipendentemente dalla causa di questi ultimi.

Curioso di scoprire meglio la nuova misura messa a punto dal premier Mario Draghi? Allora non ti resta che proseguire con la lettura di questo articolo, per comprende quale sarà la limitazione ISEE prevista e come richiedere l’accesso.

60 euro per i mezzi pubblici: scopriamo la nuova misura messa a punto da Draghi!

Ma in cosa consiste questa misura? Si tratterà di un’erogazione mensile verso tutti coloro che usufruiscono dei mezzi pubblici? Oppure sarà un contributo erogato periodicamente? Insomma, molti sono i dubbi che ruotano attorno a questa nuova misura e, di conseguenza, è bene fare chiarezza fin dal principio, per non incorrere in qualche incomprensione.

Prima di tutto ci teniamo a sottolineare che non si tratterà di un incentivo erogato mensilmente, ma di un contributo una tantum.

L’obiettivo è quello di sostenere studenti e lavoratori che, per compiere le loro normali attività quotidiane, devono utilizzare i mezzi pubblici e, quindi, sottoscrivere un abbonamento.

Ebbene, si tratta di un’erogazione che potrà essere effettuata una sola volta fino al mese di dicembre di quest’anno.

Inoltre, come abbiamo evidenziato in precedenza, non tutti gli studenti e non tutti i lavoratori italiani potranno beneficiare di questo incentivo messo a punto dal Governo Draghi.

Infatti, è prevista una limitazione in base al reddito, in modo da poter sostenere economicamente solo coloro che si trovano in una situazione economica sfavorevole.

Ebbene, secondo quanto stabilito dal Decreto Aiuti, la misura sarà indirizzata esclusivamente verso coloro che hanno un reddito personale inferiore a 35.000 euro.

Incentivo di 60 euro: ecco le ragioni di tale misura! Scoprile subito!

Ma per quale motivo il Governo ha deciso di mettere a punto questa agevolazione destinata a coloro che si trovano in una situazione economica sfavorevole?

Beh, la risposta è molto semplice.

Infatti, come ben sai, la pandemia legata al Covid-19 ha portato moltissime famiglie e moltissime imprese a trovarsi in una situazione economica svantaggiata.

Successivamente, una volta terminata la crisi legata al Coronavirus, gli italiani stanno subendo quelle che sono le ripercussioni della Guerra scoppiata tra Russia e Ucraina.

Di conseguenza, l’aumento del carburante, dei costi del gas e delle materie prime hanno portato il Governo a prendere un pacchetto di aiuti per sostenere gli italiani.

Ebbene, tra le misure che sono state messe a punto per aiutare i lavoratori in questo difficile periodo rientra anche l’incentivo di 60 euro per coloro che utilizzano il trasporto pubblico.

Infatti, il premier ha previsto 100milioni di euro per il 2022 in modo da applicare al meglio tale misura.

Attenzione: una parte dei fondi sarà destinata alla creazione vera e propria della piattaforma informatica che si occuperà dell’erogazione di tale incentivo.

60 euro per il trasporto pubblico: ecco chi sono i fortunati! A chi spetta!

Quindi, come avrai compreso, tale incentivo non si rivolge in maniera indistinta a tutti gli italiani.

Infatti, come abbiamo sottolineato più volte, esso fa riferimento a studenti e lavoratori che utilizzano i mezzi pubblici e che hanno dichiarato un reddito personale ai fini IRPEF inferiore alla soglia dei 35.000 euro.

Ma andiamo nel dettaglio a scoprire quali sono i due requisiti essenziali per poter ricevere l’accesso a questa agevolazione.

Prima di tutto, come abbiamo detto, è indispensabile che il reddito del soggetto in questione per l’anno 2021 sia stato inferiore alla soglia prestabilita, quindi al di sotto dei 35.000 euro.

Ma non è certo finita qui! Infatti, come abbiamo anticipato, tale incentivo spetta esclusivamente a coloro che utilizzano i mezzi pubblici.

Di conseguenza, per poter ottenere l’erogazione di 60 euro, sarà necessario essere in possesso di un abbonamento per il trasporto pubblico.

In questo caso, coloro che rispettano questi due semplici requisiti potranno avere accesso all’incentivo di 60 euro che verrà loro erogato per coprire, almeno in parte, i costi del trasporto pubblico.

60 euro per i trasporti ai lavoratori: ecco alcune regole da ricordare!

Abbiamo compreso, a grandi linee, come funzionerà l’agevolazione che il Governo Draghi ha messo a disposizione di molti italiani per quanto riguarda il trasporto pubblico.

Ebbene, ci sono alcune regole che devi conoscere per non incorrere in errore.

Prima di tutto devi sapere che i 60 euro verranno erogati una sola volta nel periodo compreso tra l’inizio della misura e dicembre di quest’anno.

Inoltre, per mezzo di questi 60 euro, il beneficiario avrà la possibilità di sottoscrivere un solo abbonamento. Qualora tale abbonamento dovesse avere un costo superiore a 60 euro, il beneficiario dovrà aggiungere la differenza di tasca sua.

Attenzione: l’abbonamento acquistato con l’ausilio dell’agevolazione non è cedibile in quanto si basa sul reddito dichiarato dal beneficiario.

Ma come possiamo ottenere questa agevolazione? Andiamo a scoprirlo nel prossimo paragrafo.

Come ottenere l’erogazione di 60 euro per il trasporto? La guida per i lavoratori!

Attualmente ancora non abbiamo alcun iter da poter spiegare in quanto la misura è molto nuova e la piattaforma informatica pensata per accogliere la misura non è ancora stata messa a punto.

Tuttavia, come abbiamo compreso, verrà istituita una piattaforma ad hoc dedicata alla misura dei 60 euro per il traporto pubblico.

Inoltre, è bene sottolineare che ancora non è stato predisposto un iter vero e proprio su come funzionerà la piattaforma e come si dovrà fare per richiedere l’agevolazione.

Prossime indicazioni arriveranno a momenti, dunque non ci resta che rimanere all’ascolto.