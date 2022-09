Le proposte sulle nuove riforme delle pensioni sono sempre in atto e i cittadini sembrano aver addirittura rinunciato all’idea di andarci, presto o tardi che sia. Eppure, come sicuramente saprai, ci sono alcuni lavori che possono garantirti una pensione più alta rispetto ad altri. Quali sono? Scopriamolo insieme!

Al giorno d’oggi sembra proprio che andare in pensione sia sempre più difficile. Ed, in effetti, è proprio così.

Infatti, le proposte sulle nuove riforme delle pensioni sono sempre in atto e i cittadini sembrano aver addirittura rinunciato all’idea di andarci, presto o tardi che sia.

Eppure, come sicuramente saprai, ci sono alcuni lavori che possono garantirti una pensione più alta rispetto ad altri.

Tuttavia, in un periodo caratterizzato da incertezze come quello attuale, da un’innalzamento dell’età lavorativa e da posizioni di lavoro instabili, in molti non si sono mai posti questa domanda.

Ma quali sono i lavori che ti danno la possibilità di ottenere una pensione più alta? Andiamo subito a scoprirli insieme.

Quali lavori ti consentono di avere una pensione più alta?

Prima di capire se ci sono dei lavori che possono garantire un’entrata pensionistica più alta rispetto ad altri devi fare attenzione ad un punto specifico:

La cifra che potrai ottenere una volta in pensione non dipende solo dal lavoro che svolgi, ma anche dagli anni in cui hai lavorato e (soprattutto) dal versamento dei contributi.

Infatti, devi ricordare sempre che il sistema pensionistico italiano si basa in larga misura sui contributi che sono stati versati.

Un modo per ottenere una pensione più alta è, ad esempio, caratterizzato dalla ricongiunzione dei contributi. Ma cos’è nel dettaglio? Andiamo a scoprirlo subito insieme.

La ricongiunzione dei contributi è un modo attraverso il quale potrai unire tutti i contributi versati, in una sola cassa.

Ebbene, in questo modo potrai beneficiare di una pensione più alta.

I lavori usuranti permettono di avere una pensione più alta?

Una delle domande che gira sempre più spesso riguarda i lavori usuranti e la possibilità di accedere alla pensione con un assegno maggiorato.

Si tratta di quei lavori che sono pesanti, soprattutto dal punto di vista fisico.

Tuttavia, in base a quanto è stato dichiarato, questi lavori consentirebbero di andare in pensione anticipatamente, senza differenze per quanto riguarda l’assegno.

E quindi, come possiamo fare per avere una pensione maggiorata?

Prendere una pensione più alta: ecco cosa devi fare

Abbiamo altre modalità, oltre alla ricongiunzione dei contributi, per poter riuscire ad ottenere una pensione maggiorata. Per farlo dovrai riscattare (e quindi pagare) alcuni periodi nei quali non hai lavorato che, al momento, non sarebbero utili per acceder alla pensione.

Ma quali sono i periodi riscattabili ai fini della pensione? Devi sapere che si tratta di molti lassi di tempo della tua vita.

Il primo, che è anche il più famoso, fa riferimento al riscatto degli anni nei quali hai studiato per ottenere la laurea. In questo caso devi tenere a mente che avrai la possibilità di accedere al riscatto agevolato.

Ma non è finita qui! Potrai anche riscattare i periodi anteriori al 1° aprile 1996 nei quali hai svolto collaborazioni di carattere coordinato e continuativo.

Poi avrai la possibilità di riscattare i periodi legati alla disoccupazione, nei quali ovviamente non hai svolto alcun lavoro.

Attenzione però: se hai ottenuto la NASpI, devi tenere a mente che questa è già coperta dal versamento dei contributi e, di conseguenza, non avrebbe alcun senso riscattare tale periodo. O meglio, non sarà possibile riscattarlo.

Poi hai la possibilità di ottenere il riscatto dei periodi di congedo familiare, dei periodi nei quali hai svolto lavori socialmente utili, del sevizio civile (se svolto dopo gennaio 2009) o i periodi di aspettativa.

Come avrai intuito, le possibilità di riscatto al fine di ottenere un incremento sulla tua pensione sono moltissime e, di conseguenza, devi prenderle in considerazione.

Tuttavia, come abbiamo specificato in precedenza, per riscattare un periodo di contribuzione sarà necessario versare del denaro.

Insomma, è sempre importante valutare la convenienza della tua scelta.

Chi prende una pensione più alta in Italia?

Dato che le pensioni in Italia sono direttamente proporzionali allo stipendio: chi prende di più?

Ebbene, per quanto riguarda l’ambito di lavoro, nella maggior parte dei casi sono i dipendenti pubblici a godere dei migliori trattamenti pensionistici.

Infatti, stando alle medie, lo stipendio degli statali è di un terzo più alto rispetto ai lavoratori del settore privato. Dunque, la pensione mensile ruota attorno ai 1.300 euro al mese, 1.200 per i dipendenti privati fino ad arrivare a 900 euro per gli autonomi.

E tu che lavoro fai? Pensi che questo possa influire molto sulla tua pensione futura?

