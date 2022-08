Ecco alcuni lavori adatti ai giovani studenti delle scuole superiori, ma anche agli studenti universitari, che vogliono trovare al più presto la propria autonomia! Partiamo subito.

Lavori per giovani studenti fra i 18 e i 26 anni: guadagni fino a 100 euro al giorno. Come

Partiamo con il primo lavoro, quello con la remunerazione più elevata: hostess e steward agli eventi. Ormai, con la fine dello stato di emergenza il settore fieristico è ritornato in pista e già per questo autunno sono in programma moltissime fiere ed eventi.

Diciamo che questo lavoro è forse più adatto agli studenti universitari, poiché i turni richiesti, tendenzialmente, vanno dalle 7-8 del mattino, fino alle 18-18.30, sempre con un’ora di pausa. Insomma, si tratta di un’attività adatta a chi non ha l’obbligo di frequenza e a chi non ha lezione tutti i giorni.

Le hostess solitamente si occupano di:

accoglienza e accredito degli ospiti di eventi





accoglienza presso gli stand





illustrazione dei prodotti esposti agli ospiti





gestione delle sale dei congressi (ad esempio se occorre passare i microfoni o mandare avanti le slides)





distribuzione gadget

Gli steward, invece, potranno occuparsi anch’essi dell’accoglienza e dell’accredito di ospiti, ma anche della sicurezza e, in alcuni casi, dovranno aiutare a montare o smontare stand, insomma, attività di allestimento.

La paga è variabile e può andare da un minimo di 50 euro al giorno, tendenzialmente erogata alle promoter, fino ad un massimo di 100 euro (e a volte qualcosina in più) per hostess e steward agli stand.

Candidarsi è semplice: ci sono siti apposta come Hostess.it, ma potrete anche scrivere sulla barra di ricerca di Facebook o semplicemente su Google “hostess/steward” + il nome della vostra provincia o Regione.

Lavori per giovani studenti fra i 18 e i 26 anni il rider e il fattorino della pizza

Il rider e il fattorino della pizza sono due lavori adatti sia a studenti delle scuole superiori, sia a studenti universitari. La professione del rider è letteralmente esplosa durante la pandemia, voi quanti ristoranti abbassavano le saracinesche alle 18, o erano totalmente chiusi, e l'unico modo per gustare un piatto del ristorante era farselo portare a casa.

Lavorare come rider è molto semplice: vi basterà entrare nei siti di Deliverro, Just Eat, Uber eats, o Glovo ed accere alla sezione “lavora con noi”. Qui potrete inoltrare il vostro curriculum.

Si tratta di un lavoro molto comodo, che potrete gestirvi autonomamente e che vi permetterà di guadagnare tra gli 8,50 e gli 11 euro lordi all’ora, oltre che di fare un po’ di palestra gratis! Sì, perché il mezzo che utilizzerete per spostarvi sarà la bicicletta.

Purtroppo, però, c’è da sottolineare che questi servizi di consegna a domicilio sono recentissimi e si sono diffusi soprattutto nelle grandi città, come Milano, Roma, Torino o Napoli.

Discorso differente per il fattorino delle pizze. Per lavorare come fattorino delle pizze vi basterà avere un vostro mezzo di trasporto e dovrete consegnare il curriculum presso una pizzeria o un ristorante della vostra città, o delle città vicine.

Lavori per giovani tra i 18 e i 26 anni, la spesa a domicilio e il cameriere

Tra i lavori per i giovani studenti delle scuole superiori o delle università, che hanno un'età compresa fra i 18 e 26 anni e che vogliono guadagnare qualcosina in autonomia, troviamo anche: il rider della spesa a domicilio e il cameriere.

Il rider per la spesa a domicilio è una professione recentissima e funziona proprio come le applicazioni di food a domicilio: un cliente effettua l’ordine sull’applicazione, il punto vendita lo prepara e, infine, il rider consegna gli acquisti a domicilio.

Attenzione, però, perché sia i rider che si occuperanno della consegna di cibo, sia quelli che provvedono a consegnare la spesa a domicilio, devono mettere in conto di lavorare anche con condizioni meteorologiche non proprio favorevoli: il caldo, il freddo, pioggia, neve e grandine.

Un altro lavoro per giovani studenti universitari è il cameriere. Il cameriere, in realtà, è una professione non affatto facile da svolgere: è molto stressante dal punto di vista fisico perché dovrete fare avanti e indietro nei locali e vi costringerà a fare qualche sacrificio, come un’uscita in meno durante il fine settimana o andare a letto tardi.

Il tutto, però, vi permetterà, non solo di guadagnare qualcosina per il vostro futuro, ma anche di crescere personalmente e professionalmente.

Lavori per giovani studenti: le ripetizioni

Infine, tra i lavori per i ragazzi delle scuole superiori e studenti universitari abbiamo anche il famosissimo “ragazzo delle ripetizioni”. Chi frequenta le scuole superiori può fare ripetizione a ragazzi più giovani che hanno difficoltà in qualche materia, così come chi frequenta le università. Ciò che cambia è la tariffa:

un ragazzo delle superiori potrà chiedere tra 5 e 8 euro l’ora;

un ragazzo dell’università tra gli 8 e i 10 euro l’ora;

un ragazzo laureato oltre i 10 fino a 25 euro l’ora, in base alla materia.

