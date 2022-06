In questa breve guida andremo a scoprire tutti i lavori per giovani universitari. Sono sempre di più, infatti, i giovanissimi che per rendersi autonomi durante il percorso di studi e non dipendere direttamente dai propri genitori, cercano di trovarsi un lavoretto, da alternare all’università.

Andiamo subito a scoprire di quali lavori stiamo parlando e come fare per inoltrare la candidatura.

Lavori per studenti universitari: il rider

Il rider, colui che consegna a domicilio il cibo, è un lavoro che esiste da anni, ma che è letteralmente spopolato con l'arrivo della pandemia di coronavirus, quando i ristoranti rimanevano chiusi al pubblico e potevano consegnare unicamente le pietanze a domicilio.

Possiamo dire a tutti gli effetti che i rider hanno salvato le nostre cene durante i due anni di lockdown dovuto al covid e, ormai, non riusciamo più a farne a meno.

Con questo lavoro uno studente o una studentessa universitari potranno risparmiare sicuramente sul costo dell’abbonamento in palestra, perché le consegne vengono fatte utilizzando la bicicletta come mezzo di trasporto, anche se alcuni utilizzano quella elettrica o il motorino, ma potranno allo stesso tempo guadagnare qualcosina da mettersi da parte.

Tra le altre cose, questo specifico impiego, dopo il successo ottenuto negli anni della pandemia, si sta diffondendo in tutte le città d’Italia, dalle più piccole alle più grandi. Le paghe non sono elevatissime, ma per un giovane studente vanno bene: con Deliveroo un rider guadagna all’incirca 11.00€ lordi, mentre con Just Eat scende a 8.50€. Ricordiamo che ci sono anche altre realtà di riders, come Glovo, UberEats o i singoli ristoranti.

Avevamo parlato un po’ di tempo fa in un nostro articolo di una possibilità di crescita per Just-Eat che ad aprile era alla ricerca di 4mila riders:

“Just Eat offre ai propri riders una grande possibilità di crescita. Un semplice rider può diventare un capitano. In questo modo potrà fornire agli altri un primo livello di supporto, aiutando nello svolgimento di alcune mansioni, oltre che svolgendone altre in differenti punti di partenza. Da capitano, poi, potrà diventare un coordinatore, dunque, un vero e proprio responsabile di un intero gruppo di riders.”

Per candidarvi dovrete entrare nei siti di Just Eat, Deliveroo, Glovo ecc e cercare la sezione “lavora con noi”. Qui, potrete inviare il vostro curriculum e inserire i vostri dati.

Lavori per giovani studenti universitari: consegnare la spesa a casa con Getir e Gorillas

Tra i lavori per studenti universitari troviamo anche il rider per la spesa (piccola) a domicilio. Una professione nata da qualche mese.

Ricordiamo che i servizi di consegna a domicilio si sono diffusi anche per la spesa in città: è il caso del nuovissimo Getir, i ragazzi con le tute viola e gialle, per intenderci, e di Gorillas – è un servizio offerto anche da Glovo.

Quando un cittadino fa un ordine online dal punto vendita viene preparata la spesa. Si tratta di spese quotidiane, non delle grandi spese settimanali, che solitamente vengono consegnate dagli stessi supermercati come Tigros, Esselunga o Amazon, ma di articolo che vengono acquistati perché “in casa manca qualcosa”.

Per candidarvi dovrete entrare nell’area dedicata sui siti ufficiali di Gorillas e Getir e scorrere verso il basso, finché, alla fine della pagina, troverete “diventa un rider” o “diventa un biker”. Qui potrete inoltrare la candidatura.

Ovviamente, sia i rider che si occuperanno della consegna di cibo, sia quelli che provvederanno a consegnare la spesa, dovranno mettere in conto di lavorare anche con condizioni meteorologiche non ottimali: il caldo torrido d'estate, il freddo d'inverno, oltre che pioggia, neve e grandine.

Lavori per studenti universitari: hostess e steward a fiere ed eventi

Passiamo poi, alle hostess e agli steward per le fiere e per gli eventi. Questo è uno dei Lavori per gli studenti universitari più divertenti e dinamici. Sono moltissime, infatti, le aziende che cercano sempre qualcuno da inserire negli stand delle fiere per supportare i clienti, aiutare lo staff nelle preparazioni e aiutare nella spiegazione di prodotti.

Ad esempio, la scorsa settimana a Milano si è svolta la design week, con lo spazio espositivo nell'area di Rho fiera, oltre che per gli eventi e gli showroom nel fuorisalone. In questa settimana sono state assunte migliaia di persone per presenziare agli stand dei vari espositori, per dedicarsi alla reception e al controllo dei biglietti, oppure dell’allestimento, distribuzione di gadget e guardaroba.

Questo lavoro può essere svolto sia da ragazze che da ragazzi giovani, rispettivamente hostess e steward, che abbiano voglia di lavorare e che siano proattivi e sorridenti.

Per candidarsi basta scrivere sul motore di ricerca Google "hostess o steward per eventi". Vi si aprirà una pagina piena di agenzie che ricercano in continuazione del personale da inserire. Potrete anche scrivere nella barra di ricerca Facebook “hostess (o steward) + nome della vostra città”.

Come dicevamo si tratta di un lavoro stimolante, che permette di fare nuove conoscenze con colleghi, oltre che di partecipare a numerosi eventi, oltre che concerti e congressi. Allo stesso tempo potrete guadagnare qualcosina da mettere da parte per il vostro futuro.

In base alla città e all'evento potrete guadagnare dai 50 € al giorno, fino ai 100 € al giorno. Mediamente per 8 ore di lavoro sarete pagati 70/80 € al giorno. Tra i lavori correlati troviamo i promoter per cibi, bevande, oltre che fragranze e prodotti make-up.

Lavori per studenti universitari: il tutor o “ragazzo delle ripetizioni”

Tra i lavori per studenti universitari troviamo anche quello del ragazzo o della ragazza delle ripetizioni o tutor. Si tratta di una professione per giovani studenti universitari che permette di racimolare qualcosina facendo delle ripetizioni a ragazzi che hanno carenze in determinate materie.

Questo lavoro per giovani studenti ti darà modo di acquisire anche una preziosissima esperienza per la tua futura vita professionale e ti darà la possibilità di continuare a imparare e di rafforzare le tue abilità sociali.

Per i prezzi all’ora sarete voi stessi a scegliere la cifra da ottenere. Occorre, però, prestare attenzione poiché un ragazzo che studia all'università e che non è ancora laureato deve percepire meno rispetto a uno laureato in triennale o in magistrale.

Per i laureandi, che non hanno ancora ottenuto la laurea, i prezzi possono variare da 5 a 8 € all'ora, mentre per chi ha già conseguito il diploma di laurea il prezzo aumenta e va dai 10 ai 15 € all'ora, anche di più se sono materie parecchio difficili come potrebbe essere latino, fisica, chimica ecc. Chi ha anche una laurea magistrale potrà chiedere anche oltre i 20€ all’ora.

È bene sottolineare che tutti gli accordi per la retribuzione oraria delle lezioni devono essere presi tra studente e genitore del ragazzo che deve fare le ripetizioni, in caso questo fosse minorenne.

Lavori per universitari, ecco un lavoro part-time nel sociale

Concludiamo la nostra lista di lavori per universitari parlando di una professione da svolgere part-time nel sociale. Questo tipo di lavoro ti permetterà di aiutare i bambini, gli anziani e i disabili in difficoltà. Potrai guadagnare aiutando gli altri e facendo qualcosa che ti piace.

Per svolgere questo tipo di lavoro, però, occorre essere molto empatici, oltre che portati per le relazioni con gli altri. Solitamente per lavorare in questo campo si svolgono lavori su turni, anche se part time. Potrete scegliere di svolgere il lavoro la sera tardi o presto al mattino, compresi fine settimana. Con questo lavoro potrete guadagnare circa 13 € lordi all'ora.