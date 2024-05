Non tutti i lavori sono uguali, o meglio, alcuni lavori offrono delle possibilità di guadagno notevoli con stipendi decisamente più alti della media. È il caso dei 10 lavori più pagati al mondo, professioni con le quali diventare ricchi diventa possibile, anzi facile!

In tutto il mondo, a prescindere dal Paese, alcuni sbocchi lavoratori garantiscono guadagni notevoli e, anche per questo, destano molto interesse tra i giovani che sono in procinto di scegliere che percorso di studio intraprendere. Ecco la lista dei 10 lavori più pagati al mondo: quali sono e quanto si guadagna.

Tra le prime posizioni della classifica dei lavori più pagati al mondo ci sono quelli legati all’ambiente sanitario e ospedalieri. Ecco i profili professionali con cui, in media, si guadagna uno stipendio più alto:

Passando ai numeri, lo stipendio medio annuale percepito da una figura professionale come quella dell’anestesista è pari in Italia 77.000 euro, negli USA 410.000 $ mentre nel Regno Unito è pari a 195.000 £.

Per quanto riguarda, invece, la figura del chirurgo, la retribuzione è pari a 125.000 mila euro in Italia, 120.000£ nel Regno Unito fino a raggiungere uno stipendio da capogiro negli Stati Uniti, pari a 495.000 $.

Tra le posizioni comprese dal 6° al 10° posto tra i lavori più pagati al Mondo, ci sono invece le seguenti:

IT Manager

Ad esempio, un amministratore delegato in Italia può percepire uno stipendio pari a circa 150.000 euro, mentre nel Regno Unito può ottenere una busta paga di 175.000£ fino ad arrivare agli Stati Uniti, in cui il CEO di un’azienda riceve circa 315.000$ all’anno.

Se le figure dei medici e degli chirurghi sono in generale quelle che risultano essere più remunerate in Italia ma anche nel resto del mondo, ci sono comunque tante altre figure professionali di vari settori piuttosto variegati che rientrano nella classifica dei 30 lavori più pagati nel mondo. Ecco l’elenco:

Controllore traffico aereo: stipendio 60.000€ in Italia, 150.000$ in USA, 105.000£ in UK

Pilota di linea: stipendio 75.000€ in Italia, 240.000$ in USA, 115.000£ in UK

Farmacista: stipendio 35.000€ in Italia, 135.000$ in USA, 45.000£ in UK

Psichiatra: stipendio da 85.000€ in Italia, 235.000$ in USA e 90.000 £ in UK

Senior data scientist: stipendio 55.000€ in Italia, 160.000$ in USA, 80.000£ in UK

Broker finanziario: stipendio da 80.000€ in Italia, 80.000 $ in USA, e 100.000£ in UK