Il lavoro in Italia non si trova? Questa è una frase che si sente dire sempre da più persone che sono alla ricerca di un’occupazione. Eppure, ci sono anche imprenditori che non riescono a trovare personale da assumere. Scopri la storia di questa azienda che propone un lavoro da 2.000€!

Il lavoro in Italia non si trova? Questa è una frase che si sente dire sempre da più persone che sono alla ricerca di un’occupazione.

Tuttavia, spesso troviamo anche il risvolto della medaglia: stiamo parlando di quegli imprenditori che propongono offerte di lavoro a stipendi elevati, come nel caso di quella di cui parleremo oggi, ma che non ricevono candidature.

Quali sono le ragioni alla base di questo fenomeno? Quali soluzioni possono adottare le aziende che non riescono a trovare il personale?

Sicuramente, la ricerca del lavoro non è cosa semplice. L’abbiamo visto nel dettaglio anche in un precedente articolo dove abbiamo parlato delle offerte di lavoro ingannevoli.

Ebbene, oggi andremo a scoprire un’offerta di lavoro che propone uno stipendio di 2.000 euro al mese che, però, non ha ricevuto nessuna candidatura.

Di conseguenza, questa notizia è diventata subito famosa a livello nazionale e ha acceso molte polemiche.

Si tratta di un’azienda del Veneto che è attualmente alla ricerca di operai per implementare l’organico e che offre, come abbiamo sottolineato, uno stipendio da 2.000 euro al mese. Tuttavia, si aprono due situazioni:

O gli operai non si candidano, oppure i neo assunti dopo poco tempo “spariscono” e si mettono in malattia.

Ma come mai? Andiamo a fare chiarezza su questa vicenda.

Nessuna candidatura per le offerte di lavoro: di chi è la colpa?

Come abbiamo sottolineato, c’è un’azienda in Veneto che sta cercando ben 10 operai, che verrebbero tutti pagati 2.000 euro al mese. Tuttavia, le candidature non arrivano. Ma di chi è la colpa?

In questo caso le opinioni sono numerose e spesso in contrasto tra di loro. Come abbiamo sottolineato in precedenza, il caso di questa azienda ha riscosso molto clamore a livello nazionale e, di conseguenza, in molti si sono sentiti autorizzati a dover dare la loro opinione.

Ebbene, secondo l’imprenditore la problematica maggiormente rilevante che i lavoratori dovrebbero effettuare delle trasferte nei vari cantieri in giro per l’Italia. Ovviamente il vitto e l’alloggio sarebbero pagati, ma il fatto di doversi spostare frequentemente farebbe storcere il naso a molti lavoratori.

Oltre a questa interpretazione, ne è emersa una seconda: la colpa sarebbe del Reddito di Cittadinanza e dei giovani che non hanno voglia di lavorare.

Ebbene, dopo le interviste rilasciate su diverse testate ed emittenti televisive dall’imprenditore, sembrerebbe che siano arrivate alcune candidature all’azienda.

Tuttavia, tirando le somme, ad oggi la situazione non è cambiata e l’azienda è ancora alla ricerca di operai da assumere con un contratto di 2.000 euro al mese.

Ma per quale motivo le persone, in realtà, non accettano questa offerta di lavoro?

Offerta di lavoro senza candidature: la colpa è del Reddito di Cittadinanza e dei giovani che non vogliono lavorare?

Come abbiamo affermato in precedenza, ci stiamo occupando del caso di un’azienda veneta che offre lavoro come operai con uno stipendio di 2.000 euro al mese ma, nonostante ciò, non riesce a trovare personale interessato all’offerta.

Ebbene, l’imprenditore ha affermato che se avesse ricevuto lui questa proposta all’età di 19 anni avrebbe fatto i salti mortali pur di accettare il lavoro.

Eppure, ora la situazione sembra essere diversa. Infatti, l’imprenditore dice che le persone non accettano perché possono usufruire del Reddito di Cittadinanza senza dover lavorare e perché i giovani oggigiorno non sono disposti a lavorare in trasferta, anche se tutto sarebbe pagato.

Infatti, stando alle parole dell’imprenditore, i giovani preferiscono andare in palestra o vedersi con la fidanzata invece di lavorare.

Quali sono le soluzioni proposte dall’imprenditore? Ebbene, lui ha affermato che il RdC non andrebbe dato ai giovani, ma solo alle persone in difficoltà che hanno una soglia minima di età e a coloro che non hanno la possibilità di lavorare.

Tuttavia, secondo lui, il problema maggiormente rilevante sono le famiglie che non dicono nulla ai figli quando trovano “scuse” per non lavorare.

Ma tu sei interessato a questa offerta di lavoro? Scopriamola insieme cosicché ognuno possa farsi la sua opinione sul perché questa viene rifiutata.

Cercasi operai a 2.000 euro al mese: ecco come candidarsi

Devi sapere che sul sito dell’azienda non è stata pubblicata un’offerta di lavoro specifica, ma dovrai semplicemente inviare i tuoi dati, le motivazioni che ti spingono ad inviare la candidatura e cosa potresti fare per l’azienda direttamente dal sito web.

Oltre a questo, ovviamente, portai inviare il tuo CV.