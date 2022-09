L’INPS cerca personale. Aperta la selezione per 69 nuove posizioni in tutta Italia. Servono pochi requisiti. I fortunati saranno assunti con contratto a tempo indeterminato full time. La scadenza delle domande è prevista per il 18/09. Ecco le figure professionali richieste e come presentare domanda.

L’INPS cerca personale. Aperta la selezione per 69 nuove posizioni in tutta Italia. Servono pochi requisiti. I fortunati saranno assunti con contratto a tempo indeterminato full time. La scadenza delle domande è prevista per il 18/09. Vediamo subito quali sono le figure professionali richieste e come presentare domanda.

La società INPS Servizi S.p.a., società per azioni in house providing che ha sede a Roma ed interamente partecipata dall’Istituto di Previdenza sociale, ha bandito una procedura selettiva per l’ampliamento del proprio organico.

La società è affidataria di tutti i servizi di Contact Center Multicanale facenti capo all’utenza dell’INPS. I profili ricercati sono vari e verranno inseriti nelle numerose attività che la società svolge nei vari settori.

Negli ultimi anni la società INPS Servizi S.p.a. ha notevolmente ampliato il proprio lavoro grazie ai numerosi sussidi e servizi che l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale sta erogando ai cittadini come il reddito di cittadinanza, Naspi, Assegno Unico e Carta Acquisti. La proceduta indetta dalla società è stata già resa nota in Gazzetta ufficiale.

Vediamo allora quali sono le nuove posizioni ricercate da INPS Servizi S.p.a e quali sono i requisiti da possedere e come presentare le domande entro il 18 settembre 2022.

Lavoro, 69 nuove posizioni INPS in tutt'Italia: pochi requisiti e domande entro il 18/09

L’INPS Servizi S.p.a. il 5 settembre 2022 ha pubblicato il bando per la copertura di 69 nuove posizioni di lavoro da inserire nelle varie sedi presenti in Italia. Le figure professionali richieste sono varie, si cercano infatti impiegati e quadri da collocare nei vari settori della società INPS Servizi S.p.a.

Possono partecipare al bando indetto dall’INPS Servizi, sia diplomati che laureati, titolo di studio che varia in base alla posizione ricercata. I fortunati verranno inseriti nei vari ambiti del governo centrale, amministrazione e finanza, affari generali e servizi di contact center.

Oltre ai requisiti specifici per poter presentare domanda, titolo di studio ed esperienza, sono previsti dei requisiti generali da dover possedere e che sono valevoli per tutte le posizioni aperte dall’INPS Servizi S.p.a.

Ai candidati è richiesta un’età anagrafica non inferiore ai 18 anni, oltre alla cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea. E’ indispensabile non aver riportato condanne penali e avere un adeguata conoscenza della lingua italiana. L’accesso alle posizioni di lavoro di INPS Servizi S.p.a richiede in più il rispetto di altri requisiti:

non aver subito procedimenti disciplinari conclusisi con il licenziamento per giusta causa;

conclusisi con il licenziamento per giusta causa; non avere rapporti di coniugio, di parentela e/o di affinità, entro il secondo grado compreso, con gli Amministratori o i componenti dell’organo di controllo di INPS Servizi S.p.A.;

di parentela e/o di affinità, entro il secondo grado compreso, con gli Amministratori o i componenti dell’organo di controllo di INPS Servizi S.p.A.; l’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la selezione si riferisce.

Per quanto riguarda la sede di lavoro, i vincitori del concorso verranno impiegati nella sede principale di Roma mentre per le posizioni con Codice SCC8 verranno assegnati nel luogo di lavoro indicato in sede di compilazione della domanda. La scelta dovrà essere fatta tra Roma, Aquila, Milano, Ivrea, Bari e Napoli.

Le domande devono essere inviate entro e non oltre la scadenza fissata al 18 settembre 2022.

INPS, come presentare domanda per le 69 posizioni di lavoro ricercate

Coloro che sono interessati a presentare la propria candidatura devono inoltrare la domanda in maniera telematica attraverso la piattaforma apposita sul sito dell’INPS Servizi S.p.a. Ad essa si accede tramite autenticazione con SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d’identità elettronica.

Alla domanda va allegato il proprio Curriculum Vitae aggiornato e bisognerà indicare il codice indicante la posizione di lavoro per il quale concorre oltre ai requisiti specifici richiesti.

Va sottolineato che il candidato può presentare domanda per una posizione soltanto, pertanto non saranno considerate valide le candidature per più posizioni presentate dalla stessa persona.

Lavoro in INPS, come si svolge la selezione

La selezione iniziale prevista dalla società INPS Servizi S.p.a prevede una prima fase basata sulla valutazione dei titoli presentati e dei requisiti indicati. Ad essi saranno attribuiti dei punteggi che mireranno alla costituzione di una graduatoria. In caso di parità di punteggio verranno scelti i candidati più giovani.

I primi 10 candidati per ciascun profilo da Quadro e i primi 6 candidati per ciascun profilo da Impiegato passeranno alla fase successiva, un colloquio da svolgersi in presenza o da remoto a discrezione dell’INPS Servizi S.p.a., atto a verificare le competenze e le capacità possedute dal candidato.

