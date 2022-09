Poste Italiane è alla ricerca 800 fortunati da inserire nel proprio team di lavoro. Servono solo 2 requisiti. Il personale sarà assunto con contratto a tempo determinato. Ecco le figure professionali richieste e come presentare domanda.

Poste Italiane è alla ricerca 800 fortunati da inserire nel proprio team di lavoro. Servono solo 2 requisiti. Il personale sarà assunto con contratto a tempo determinato. Ecco le figure professionali richieste e come presentare domanda.

Il Gruppo Poste Italiane, quotato in borsa dal 2015, si occupa di servizi postali, bancari, finanziari e di telecomunicazione ed è presente in tutto il territorio nazionale con circa 13.000 uffici postali, con un personale impiegato di circa 125.000 dipendenti e vanta circa 35 milioni di clienti.

La nuova ricerca di personale è da inserirsi nell’ottica di quanto previsto dal piano strategico “2024 Sustain & Innovate”, che porterà entro il 2024 alla creazione di una rete di 10 mila professionisti della consulenza finanziaria sparsi su tutto il territorio nazionale.

Il Gruppo Poste Italiane dà la possibilità ogni anno di stabilizzare molti contratti a tempo determinato facendoli passare a tempo indeterminato. Esiste, infatti, un’apposita graduatoria finalizzata alle stabilizzazioni che viene aggiornata annualmente.

Vediamo subito quali sono queste posizioni aperte in Poste Italiane, i 2 requisiti da per presentare la propria candidatura entro e non oltre il 25 settembre 2022 e quali mansioni le figure assunte andranno a rivestire.

Lavoro, 800 posizioni aperte in Poste Italiane: solo 2 requisiti e scadenza il 25/09

Il Gruppo Poste Italiane ha aperto nuove opportunità di lavoro per circa 800 fortunati da inserire nel proprio team con la qualifica di portalettere con contratto a Tempo Determinato. Il numero di assunti e la durata dei contratti verranno stabiliti in base alle esigenze aziendali.

Le offerte di lavoro sono dirette ad inserire le nuove figure nei diversi uffici sparsi sul territorio. E’ possibile indicare, nel momento di presentazione della candidatura l’area territoriale di interesse. Le assegnazioni avverranno anch’esse in base alle esigenze aziendali.

Per quanto concerne i 2 requisiti da rispettare per inoltrare le domande dalla piattaforma di Poste Italiane, invece, è indispensabile avere il diploma di istruzione superiore e la Patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali (auto e motorino).

Per la provincia di Bolzano è necessario possedere il patentino del bilinguismo.

Non sono previsti limiti di età e possono inviare la propria candidatura anche coloro che hanno presentato domanda per un precedente annuncio e non sono stati contatti.

Come abbiamo già detto, i fortunati verranno assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato, generalmente con durata di 3 o 4 mesi e probabilmente queste nuove assunzioni andranno a coprire i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022.

Le domande devono essere inviate entro e non oltre la scadenza fissata al 25 settembre 2022.

Come presentare domanda per le 800 posizioni di lavoro aperte in Poste Italiane

Gli interessati a ricoprire una delle 800 posizioni di lavoro aperte in Poste italiane, in possesso dei 2 requisiti sopra visti, possono visitare la pagina ufficiale di recruiting selezioni dalla quale è possibile presentare la propria candidatura inserendo il proprio curriculum vitae nella sezione dedicata all’annuncio di proprio interesse.

Basta compilare l’apposito form online, presente nella sezione “Lavora con noi”.

Le candidature possono essere presentate entro le ore 23.59 del 25 settembre 2022.

Lavoro in Poste Italiane, quali sono le prove selettive da superare

La procedura di selezione inizia nella settimana successiva a quella di scadenza dell'annuncio con un test online per i candidati risultati idonei al primo screening. Essi, infatti verranno invitati tramite mail inviata dalla società Giunti OS, a svolgere un test di logica online.

Nella mail spedita dalla società incaricata del recruiting è contenuto il link per effettuare il test online, nonché tutte le spiegazioni necessarie per svolgere la prova. Il test dovrà, comunque essere avviato entro 2 giorni dalla ricezione della mail.

Per il primo step di selezione gli aspiranti portalettere dovranno superare un test con 36 quesiti di logica e matematica entro un tempo limitato, circa 20 minuti.

Superata la prova, il candidato idoneo viene convocato dal personale di Poste Italiane per procedere con la seconda fase di selezione che consiste in un colloquio orale e in prova di guida da svolgere su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta.

Nel momento della prima convocazione sarà necessario presentare i documenti comprovanti il titolo di studio e il curriculum vitae dichiarati in sede di presentazione della domanda, nonché i documenti identificativi del soggetto.

Inoltre, vi comunichiamo che è possibile inoltrare la propria candidatura spontanea alle offerte di lavoro disponibili sempre sulla pagina di recruiting ufficiale del Gruppo Poste italiane.

