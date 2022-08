L’Agenzia delle Entrate offre nuove opportunità di lavoro. La stessa, infatti, ha indetto un concorso pubblico per questi fortunati. Ecco tutti i requisiti richiesti e come fare domanda entro il 23 settembre.

Al via le assunzione presso l’Agenzia delle Entrate. E’ stata pubblicata, infatti, la procedura selettiva per alcuni fortunati annunciata ad inizio anno per l’assunzione di 900 assistenti tecnici a tempo indeterminato che svolgeranno il loro lavoro presso le sedi dell’ente dislocate su tutto il territorio nazionale.

L’avviso di selezione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed esami del 26 agosto 2022, n. 68 e nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e rientra nel piano triennale di assunzioni previsto dall’Agenzia delle Entrate che porterà alla copertura entro l’anno 2022 di circa 3000 posti di lavoro ripartiti tra funzionari e assistenti con diversi titoli di studio.

Ma vediamo nello specifico quali sono le figure ricercate, i requisiti necessari e come candidarsi all’avviso di selezione presentato dell’Agenzia delle Entrate.

Lavoro, Agenzia delle Entrate apre a questi fortunati: 1 solo requisito. Scadenza il 23/09

Una nuova opportunità lavorativa quella offerta dall’Agenzia delle Entrate che, attraverso concorso pubblico cerca 900 fortunati diplomati, suddivisi tra geometri e periti, da inserire nella seconda area funzionale, fascia retributiva F3, nel profilo professionale di assistente tecnico a tempo indeterminato.

In particolare, la figura ricercata di assistente tecnico svolgerà attività di supporto alla programmazione e all’operatività dei servizi catastali e cartografici svolgendo servizi di consulenza tecnico-estimativi e collaborando con l’Osservatorio del mercato immobiliare.

Procederanno all’aggiornamento di dati catastali (fabbricati e terreni) procederanno alla verifica tecnico-amministrativa della documentazione presentata dall’utenza attuando anche servizi di consulenza e informazione grazie ad attività di natura tecnico-fiscale.

Lavoro presso l’Agenzia delle Entrate: ecco i requisiti

Per partecipare alla procedura selettiva è necessario essere in possesso uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di geometra conseguito presso un Istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto;

diploma di Perito Industriale indirizzo Edile;

diploma di Perito Industriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto;

diploma relativo al settore "Tecnologico", indirizzo "Costruzioni, ambiente e territorio", secondo le confluenze di cui all'Allegato D del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88.

Al titolo di studio, va aggiunto il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego.

Sono esclusi dalla procedura selettiva coloro che sono stati interdetti, destituiti o dispensati, ovvero licenziati dalla pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito di dichiarazioni false o viziate da invalidità non sanabili.

Modalità di presentazione della domanda e iter di selezione

Coloro che risultano interessati alla procedura e vogliono candidarsi dovranno necessariamente essere in possesso di un indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC) e dello SPID. Essi potranno inviare richiesta di ammissione, telematicamente, entro le ore 23:59 del 23 settembre 2022, grazie alla piattaforma presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nell’avviso pubblico, inoltre, non si fa riferimento al pagamento di tassa di iscrizione per poter partecipare al concorso.

La procedura selettiva si articolerà in 2 fasi:

un test a risposta multipla su tematiche tecnico-professionale relative alle seguenti materie: Geodesia, Topografia e Cartografia, Scienza e tecnica delle costruzioni, Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare, Normativa in materia di Catasto, Elementi di legislazione in materia di edilizia e urbanistica, Elementi di diritto amministrativo, Elementi di diritto tributario.

su tematiche tecnico-professionale relative alle seguenti materie: Geodesia, Topografia e Cartografia, Scienza e tecnica delle costruzioni, Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare, Normativa in materia di Catasto, Elementi di legislazione in materia di edilizia e urbanistica, Elementi di diritto amministrativo, Elementi di diritto tributario. una prova orale che verterà sulle stesse materie della prima prova scritta oltre all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e sull’utilizzo delle apparecchiature e degli strumenti informatici.

La data e il luogo della prima prova selettiva verranno comunicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 3 novembre 2022.

Concluso positivamente l’iter di selezione e a seguito di una graduatoria che verrà stilata in base ai punteggi ottenuti, i candidati vincitori prenderanno servizio nella sede di prima destinazione dove dovranno permanere per un periodo non inferiore ai cinque anni.

Tutte le informazioni più dettagliate le trovate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

