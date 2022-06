Sei alla ricerca di un lavoro da casa per poter riuscire a organizzare al meglio il tuo tempo tra il lavoro e il tempo libero? Ecco per te una lista delle 9 figure professionali che sono sempre più ricercate in modalità smart working dalle aziende di tutta Italia.

È vero, la situazione epidemiologica della pandemia del Coronavirus ha sicuramente fatto in modo che tantissime aziende operanti nel territorio nazionale e non solo, iniziassero ad adoperare dei nuovi strumenti di lavoro.

Si è così sperimentato, forse per la prima volta in assoluto, le potenzialità offerte dalla possibilità di lavorare direttamente da casa attraverso la modalità dello smart working.

Tuttavia, dopo i due anni di emergenza pandemica, le aziende stanno man mano richiedendo ai propri lavoratori dipendenti di ritornare a svolgere il lavoro direttamente in sede, in azienda. Questo ha portato a tantissime persone a domandarsi come poter ritornare a svolgere il proprio lavoro da casa.

Per questo motivo, al fine di aiutare e supportare le persone che hanno intenzione di cambiare lavoro e di trovare una occupazione in smart working, all’interno del seguente articolo, andremo a fornire una lista delle 9 professioni più ricercate per svolgere il lavoro da casa.

Lavoro da casa come copywriter e editor: come trovare occupazione

Tra i lavori che stanno sicuramente spopolando sempre di più, grazie anche alla possibilità di ottenere una formazione online direttamente seguendo corsi e percorsi formativi professionale attraverso la modalità dell’e-learning, vi è sicuramente quello del copywriter.

Si tratta, a questo proposito, di una figura professionale che in linea generale si occupa di offrire dei servizi alle aziende come creatore di contenuti destinati al web. In questo senso, il lavoro da copywriter che potrà essere sicuramente svolto anche in modalità smart-working, consiste nella realizzazione di testi per articoli, annunci ma anche newsletter e contenuti testuali per siti web.

Nello specifico, questi testi dovranno essere redatti in ottica SEO, ovvero con l’obiettivo di garantire un buon posizionamento Search Engine Optimization al sito web per cui si scrive, oltre che avere lo scopo di promuovere l’attività.

In tal senso, per poter svolgere il lavoro da casa come copywriter è necessario avere non soltanto delle buone competenze SEO ma anche conoscere le principali tecniche di scrittura. Per questo motivo, il consiglio prima di intraprendere questa attività in smart working è sicuramente quello di avere una buona formazione, anche attraverso stage o apprendistati legati al settore della comunicazione.

Un lavoro da casa affine a quello del copywriter, ma che si differenzia in riferimento all’effettiva attività svolta, è quella dell’editor. Questa figura professionale ha un ruolo essenziale per quanto riguarda la correzione e in generale il miglioramento di un testo.

Si tratta, dunque, di una professione che potrà tranquillamente svolgere il lavoro da casa, in quanto si occupa di verificare la correttezza sia dal punto di vista grammaticale che da quello ortografico, accertandosi che il testo sia chiaro, funzionale e facilmente leggibile da parte degli utenti target a cui è destinato.

Lavoro da casa: operatore telefonico o consulente in smart working

Molto spesso si associa erroneamente la figura dell’operatore telefonico come un lavoro poco entusiasmante e spesso non gratificante per chi lo svolge. In realtà, il segreto sta nel riuscire a trovare delle aziende serie e professionali che sono in grado di riconoscere adeguatamente, attraverso contratti e retribuzioni più consone, questa attività che potrà essere svolta anche attraverso la modalità dello smart working.

A questo proposito, infatti, il lavoro dell’operatore telefonico consiste nel fornire delle risposte a telefonate provenienti dai clienti che usufruiscono di un prodotto o di un servizio dell’azienda.

In tal senso, si tratta, quindi, di fornire assistenza nei casi di problematiche o di errori con il cliente.

In altri casi, invece, il lavoro da casa dell’operatore telefonico consiste piuttosto nel ricoprire la figura di un vero e proprio consulente aziendale. In questo caso, quindi, egli è tenuto a fornire una serie di informazioni ai clienti, al fine di convincerli di acquistare un prodotto o un servizio presso l’azienda.

Per chi risulta essere effettivamente intenzionato a svolgere il lavoro da casa come operatore telefonico, solitamente non occorrono specifiche competenze tecniche. Per questo motivo, non è raro trovare offerte di lavoro in cui non viene richiesta alcun tipo di esperienza pregressa nel settore.

Questo perché spesso sono le stesse aziende a fornire un vero e proprio percorso formativo ai dipendenti direttamente in smart-working, mettendo loro a disposizione anche l’intera strumentazione di cui necessitano.

Lavoro in smart working da insegnante o traduttore: come fare

Altre due professioni che potrebbero essere svolte anche attraverso la modalità del lavoro da casa sono sicuramente quelle dell’insegnante e del traduttore linguistico.

A questo proposito, quando si parla di insegnante necessario chiarire che non si può effettivamente diventare un docente scolastico, bensì si tratta di riuscire ad insegnare una serie di materie legate ad ambiti anche piuttosto diversi, verso ragazzi o adulti che hanno intenzione di approfondire tali argomenti.

Per questo motivo, non è raro che le persone ricercano direttamente online degli insegnanti per imparare le lingue, o anche per prendere lezioni di danza o di altri sport, così come anche di imparare a suonare uno strumento musicale in particolare.

Inoltre, non è soltanto possibile insegnare autonomamente a ragazzi o adulti, ma un’altra opportunità per poter svolgere il lavoro in smart working è quello di registrarsi presso portali appositamente pensati. Un esempio può essere quello del sito di Udemy, ma anche Lifelearning o Domestika: sono tutti siti che permettono di insegnare direttamente con un lavoro da casa.

Lo stesso avviene anche per quanto riguarda il lavoro da traduttore. Tuttavia, in questo caso al fine di poter ottenere una buona occupazione da un’azienda italiana o anche internazionale direttamente attraverso la modalità dello smart working, sarà necessario risultare essere in possesso di un adeguato titolo di studio.

In questo senso, sarà opportuno per il professionista essere in grado di dimostrare le sue effettive competenze linguistiche attraverso certificazioni ed esperienze all’estero.

Da questo punto di vista, per lavorare come traduttore in smart working, sarà possibile sia lavorare come libero professionista che anche come lavoratore dipendente.

Grafico, videomaker e fotografo: 3 professioni per lavorare online

Tra le figure che sono sempre più richieste oggi sul mercato del lavoro da casa vi sono sicuramente quelle che fanno riferimento alla figura del grafico, del videomaker e del fotografo.

A questo proposito, si tratta di tre professionisti differenti, che presuppongono quindi una formazione e una competenza diversa per ciascuna di queste figure.

Per quanto riguarda il grafico, in questo caso, sarà necessario innanzitutto saper utilizzare alla perfezione Photoshop e gli altri programmi di grafica; così come per il videomaker è necessario avere una conoscenza approfondita di tutti i programmi di montaggio per poter effettuare le operazioni di video editing.

Infine, il lavoro da fotografo pur presupponendo la presenza fisica presso eventi o posti particolari, potrebbe essere svolto anche in modalità online, offrendo al possibilità di ottenere altri compensi. Si tratta quindi, di mettere in vendita degli archivi fotografici con fotografie ad alta risoluzione.