Chi prende 2.680 euro al mese come fisioterapista in uno studio? Quanto guadagna un fisioterapista dei calciatori? Quale titolo concorre al concorso per fisioterapisti?

Lavorare come fisioterapista è una delle realtà che abbracciano la figura dell’operatore sanitario. Si tratta di una figura lavorativa autonoma o spesso coopera con alte strutture sanitarie. L’operatore sanitario di fisioterapia si occupa prevalentemente di prevenire, curare e riabilitare le persone con problemi di motricità o con patologie inerenti condizioni corticali superiore o viscerali.

La figura del Fisioterapista è molto ricercata. In sintesi, l’ambio dello svolgimento dell’attività lavorativa è prettamente destinato al completamento di un programma riabilitativo per sostenere il disabile. Esegue le pratiche necessarie per la correzione della disabilità psicomotorie, cognitive e motorie. Laddove è necessario consiglia protesi e ausili.

È, importante, considerare che la figura del fisioterapista è necessaria se non indispensabile, specie nei dolori lombari. Insomma, richiedono i sevizi di un fisioterapista tutti coloro che soffrono di dolori alla schiena, come ad esempio colpi di frusta o dolori al collo. E, ancora, per con un'infiammazione cronica (dolore, gonfiore, tumefazione) nelle articolazioni più conosciuta come artrite, ma anche per asma e così via.

Ciò che va detto, è che il fisioterapista per il ruolo che ricopre non può diagnosticare la patologia di cui soffre il paziente, ma rientra nelle sue mansioni quelle di valutare nella sua complessità la strada per la guarigione. Per questo motivo, non può richiedere indagini approfondite (tac, ecografie e così via), né tantomeno, può prescrivere dei medicinali

Come si diventa fisioterapisti? Quale titolo concorre al concorso per Fisioterapisti?

Non si diventa fisioterapisti con un diploma, ma bensì occorre un percorso universitario tale da permettere il rilascio della Laurea triennale classe L/SNT2, ovvero specializzazione in Fisioterapista.

Occorre, sottolineare che la sola presenza del percorso del titolo di studio universitario rilasciato da un istituto d'istruzione superiore per Fisioterapisti non è sufficienti per l’adesione alla partecipazione al Concorso per Fisioterapisti.

Per partecipare al concorso per Fisioterapisti occorre essere registrati presso l’Aldo dei Fisioterapisti, si tratta dell’iscrizione presso gli albi di categoria professionali sanitari regolamentati nel Decreto Ministeriale del 13 marzo 2018.

Quali sono i concorsi in scadenza per Fisioterapista?

Nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 25 ottobre 2022 è presente il Concorso pubblico a copertura di un posto di fisioterapista, con contratto di lavoro a tempo indeterminato categoria C. La domanda per la partecipazione al concorso può essere inoltrata entro il 24 novembre 2022.

Nella Gazzetta n. 84 del 21 ottobre 2022, è stata promossa la stabilizzazione di un posto riservato al personale precario per fisioterapista, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La domanda per la partecipazione al concorso scade il 20 novembre 2022.

In linea generale la partecipazione al concorso è subordinata dal superamento della prova scritta, pratica e orale sulle materie inerenti la professione del fisioterapista.

La prima prova è quella scritta, in linea teorica verte su un nesso tra l’assistenza di un paziente o altro ragionamento posto in essere dalla commissione rispecchiando l’attitudine del concorso.

È possibile che la prova verta su risposte multiple sulla risoluzione di problematiche inerenti cura e assistenza di un paziente X.

Il secondo controllo più conosciuta come la prova orale verte sulle materie oggetto del test scritto, con particolare attitudine alla casistica della natura del Fisioterapista. Rientra tra gli interessi della Commissione esaminatrice verificare la competenza informatica e la conoscenza della lingua straniera.

La verifica della prova pratica parte dallo svolgimento delle tecniche inerenti lo svolgimento della professione di fisioterapista o nella spiegazione degli metodi tecnici ordinari con una successione di movimenti ben precisi. In ogni caso, la Commissione esaminatrice si riserva di modificare o rafforzare la prova pratica.

Il tris di domande nelle prove preselettive per Fisioterapista

In alcuni casi è prevista anche il superamento di una prova preselettiva prima di accedere al regolare iter concorsuale.

In linea generale la prova preselettiva serve per valutare l’attitudine professionale dei Fisioterapisti, per cui dovrebbe contenere elementi per il superamento delle prove scritte. Si tratta di quiz di natura culturale professionale, generale e anche informatica. Alla base c’è una buona dose di domande multiple su materiale logico.

A quanto ammonta lo stipendio di un fisioterapista?

La natura degli emolumenti di un fisioterapista varia in virtù della struttura sanitaria per cui esercita l’attività professionale, ma anche in base all’esperienza professionale arricchita nel corso della carriera lavorativa.

In linea generale, lo stipendio parte da una base minima di 1.000 euro mensili fino a toccare la soglia di oltre 2.500 euro mensili.

Per uno stage di fisioterapista è possibile percepire circa 640 euro mensili, mentre per un part time la paga corrisponde a circa 710 euro mensili.

Stranamente, le strutture ospedaliere non offrono di più anzi lo stipendio si aggira intorno a 1.470 euro contro il valore di 2680 euro per un’attività lavorativa professionale esercitata in uno studio.

I fisioterapisti impiegati nelle case di riposto percepiscono all’incirca 1.610 euro mensili, mentre il fisioterapista sportivo guadagna 2.090 euro mensili.