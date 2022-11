Se stai cercando un lavoro e abiti nel Sud Italia, questo articolo fa al caso tuo: sono in arrivo dei concorsi pubblici per oltre 500 assunzioni, sia per chi ha la licenza media, che per diplomati alle scuole superiori e laureati. Scopriamo subito di cosa stiamo parlando.

Se stai cercando un lavoro e abiti nel Sud Italia, questo articolo fa al caso tuo: sono in arrivo dei concorsi pubblici per oltre 500 assunzioni, sia per chi ha la licenza media, che per diplomati alle scuole superiori e laureati. Scopriamo subito di cosa stiamo parlando.

Lavoro, in questo Comune del Sud Italia arrivano concorsi pubblici per 500 assunzioni

Si attendono i bandi per la selezione di oltre 500 lavoratori, con differenti titoli di studio che vanno dalla licenza media al diploma di laurea, per un inserimento all’interno degli uffici comunali. Nello specifico, parliamo di un’offerta di lavoro per i cittadini del Sud Italia, della Regione Sicilia.

I concorsi saranno indetti dal Comune di Messina per assumere nuove figure professionali di tutti i livelli, come previsto dallo stesso Piano del Fabbisogno del Personale relativo al triennio 2022-2024.

Nuove offerte di lavoro in arrivo, dunque, dopo l’approvazione del conto consuntivo dell’anno 2021 che “libera” ben 5 milioni di euro di avanzo d’amministrazione e che spalanca le porte a nuovi concorsi pubblici per la selezione di lavoratori da inserire a Palazzo Zanca, per un potenziamento dell’organico.

Quando si terranno i concorsi pubblici

Chi cerca lavoro e vuole provare a trovare un’occupazione presso il Comune di Messina, deve attendere i bandi di concorso che usciranno prossimamente, nel mese di dicembre 2022. Per far partire la campagna per il reclutamento di oltre 500 figure professionali si attende unicamente il via libera da parte del Ministero dell’Interno.

Si pensa che queste offerte di lavoro possano suscitare l’interesse di migliaia di candidati (se non di più) e, per questo motivo, come dichiarato anche dal sindaco di Messina, Federico Basile, le procedure concorsuali prevederanno anche una selezione preliminare dei candidati, prima dell’accesso vero e proprio alle prove scritte e orali.

L’obiettivo, in ogni caso, è uno solo: rafforzare la struttura organica del Comune, incrementando i dipendenti in servizio fino a raggiungere le 1.500 unità circa. Con questi nuovi concorsi pubblici che si terranno a breve, il Comune di Messina vuole inserire tra il personale della Pubblica Amministrazione oltre 600 figure professionali entro il 2024.

In poche parole, quelli di dicembre non saranno i soli concorsi pubblici, ma è probabile che alcuni siano previsti per il 2023. Andiamo a scoprire insieme tutte le figure ricercate.

Lavoro, ecco quali figure professionali ricerca il Comune di Messina

Quali sono le figure professionali che dovranno entrare a far parte della Pubblica Amministrazione del Comune di Messina, nel Sud Italia?

I concorsi pubblici saranno orientati alla ricerca delle seguenti figure professionali:

Iniziamo con le 234 figure ricercate di personale di categoria D:

5 avvocati





5 funzionari per l’area di vigilanza





20 funzionari legali





25 funzionari contabili





79 funzionari amministrativi





100 funzionari tecnici

Segue la ricerca di 107 lavoratori appartenenti alla categoria C:

7 istruttori contabili

50 istruttori amministrativi

50 istruttori tecnici

100 agenti di pulizia municipale

Ma non è finita qui, poiché il Comune di Messina ha anche in piano nuovi concorsi pubblici per assumere nella sua sede anche:

assistenti sociali

educatori professionali

operai

psicologi

Andiamo a scoprire subito dove si potranno trovare i bandi di concorso per lavorare nella Pubblica Amministrazione.

Leggi anche: Lavoro, Agenzia delle Entrate cerca 1.704 diplomati e laureati per il primo semestre 2023

Concorsi pubblici nel Sud Italia, ecco dove vedere i bandi per il Comune di Messina

Ad oggi, purtroppo, non sono ancora stati pubblicati i bandi di selezione del personale da inserire nel Pubblica Amministrazione. Occorrerà attendere la pubblicazione degli appositi avvisi di selezione sul sito ufficiale del Comune di Messina o nella sezione dedicata della Gazzetta Ufficiale.

I procedimenti sono i seguenti:

digitare su Google Comune di Messina





nel menù selezionare “ Dipartimenti ”





” vi si aprirà un menù a tendina, dove dovrete selezionare “ Affari Generali ”





” cambierà la schermata e, sulla destra, dovrete premere “Bandi di Concorso”.

In alternativa potrete accedere sul sito della Gazzetta Ufficiale nella 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami e prendere visione di tutti i concorsi pubblici disponibili.

Leggi anche: Nuovo concorso pubblico: 5.000 assunzioni a tempo indeterminato. Come partecipare