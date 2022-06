Sentiamo spesso parlare di giovani che non vogliono adattarsi alla cultura del sacrificio, che non sono disposti a fare della gavetta e che puntano solo al “minimo sforzo e massima resa” in termini di ore di lavoro e guadagno. Ma sarà davvero così? In questa breve guida andiamo a vedere cosa cercano davvero i giovani dal mondo del lavoro. Partiamo.

Sentiamo spesso parlare di giovani che non vogliono adattarsi alla cultura del sacrificio, che non sono disposti a fare della gavetta e che puntano solo al “minimo sforzo e massima resa” in termini di ore di lavoro e guadagno. Ma sarà davvero così? In questa breve guida andiamo a vedere cosa cercano davvero i giovani dal mondo del lavoro. Partiamo.

Giovani e lavoro, le nuove generazioni vogliono crescita e gratificazione

Le categorie di giovani che andremo ad analizzare sono quelli che hanno tra i 16 e i 36 anni. Si tratta delle nuove generazioni di giovani che pretendono tanto dal mondo del lavoro, pretesa che molto spesso non viene soddisfatta.

I giovani che hanno trovato un impiego, infatti, nella maggior parte dei casi non si dicono soddisfatti. Possiamo affermare con certezza che le nuove generazioni, in particolare quella dei nativi digitali, sta pagando pesantemente la crisi del mondo del lavoro.

L’Italia, come sempre, è molto indietro rispetto ad altri Paesi UE per l’occupazione dei giovani nelle aziende. Inoltre, i giovani che, invece, risultano essere occupati non sono per niente soddisfatti del proprio lavoro.

Quasi la metà dei giovani occupati si lamenta dei compensi percepiti, perché inadeguati, per questo, più della metà – compresi coloro che non sono insoddisfatti della retribuzione, ma delle mansioni da svolgere – programmano già un cambio di lavoro.

Dunque, cosa vogliono davvero i giovani dal mondo del lavoro? Le parole d’ordine sono due: crescita e gratificazione. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Crescita e Gratificazione, ecco cosa richiedono i giovani al mondo del lavoro

Abbiamo detto poc’anzi che i giovani hanno due richieste, o meglio, due pretese per la propria carriera lavorativa. Stiamo parlando della crescita e della gratificazione.

Crescita. Il giovane di oggi raramente si accontenta di un posto di lavoro statico. Viviamo in un presente in continuo cambiamento, soprattutto grazie alla digitalizzazione e all’innovazione.

I giovani, per questo motivo, vogliono continuare ad imparare, aggiornandosi e scoprendo, volta per volta, nuovi processi produttivi, nuove tecniche per svolgere le mansioni e nuovi aspetti del proprio lavoro.

In questo modo, stando al passo con i tempi, i giovani potranno crescere professionalmente sempre di più, apportando valore all’azienda e a loro stessi.

Direttamente proporzionale alla crescita, però, troviamo la riconoscenza e, non meno importante, la retribuzione. Più il lavoro è complesso da svolgere e più il lavoratore è preparato, maggiore dovrà essere il suo compenso e il suo valore nell’organico.

Nuovi modelli di lavoro: i giovani non vogliono sacrificare la propria vita

Abbiamo detto più e più volte che i più giovani, tra neodiplomati e neolaureati, non sono più disposti, rispetto a quanto facevano le generazioni precedenti, a sacrificare la propria vita privata e in particolare il proprio tempo per il lavoro.

Ricordiamo che le nuove generazioni sono composte da nativi digitali e, pertanto, molto abili con l'utilizzo di strumenti tecnologici quali il computer, tablet e smartphone e dei programmi connessi. Per questo motivo i giovani richiedono sempre di più la possibilità di lavorare in smart working.

La definizione di smart working l'abbiamo vista in un articolo pubblicato ieri:

Si tratta di una modalità di lavoro subordinata che è caratterizzata dall'assenza di vincoli spaziali e orari dell'esecuzione del lavoro. Inoltre, lo smart working permette un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi che viene stabilita attraverso un accordo tra le parti del lavoratore dipendente e del suo datore di lavoro. Lo S.W. permette al lavoratore di conciliare al meglio la propria vita privata e quella lavorativa.

Conciliando la propria vita professionale e quella privata, un giovane lavoratore sarà molto più produttivo rispetto a un soggetto che passa la sua vita in ufficio.

Lavoro, i giovani richiedono retribuzioni adeguate

Un altro problema che si riscontra ad oggi è legato alla retribuzione. Questa non è una novità, anzi.

Sempre più spesso leggiamo che gli stipendi nel nostro paese non sono adeguati. In particolare, con l'inflazione tutti gli stipendi dell'unione europea sono aumentati, eccetto quelli italiani che sono rimasti identici, ma con un costo della vita che è aumentato in maniera esponenziale a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina.

Secondo una recente analisi i salari degli italiani sono crollati a picco con l'arrivo della pandemia di coronavirus, per poi risalire di poco nel 2021. Ciò non toglie che siano ancora al di sotto dei livelli analizzati nel 2019, oltre che tra i più bassi di tutta Unione Europea.

Si pensi che un italiano, in media, guadagna circa 15.000 € in meno di un tedesco e 10.000 € in meno di un francese. Come sottolinea anche Repubblica:

“Nel la distanza con la Germania era di 13.000 €, nel 2021 eravamo a 15.000. Rispetto alla Francia siamo passati da 9.000 € a oltre 10.000 € di differenza. Se, dunque, in media un lavoratore ha recuperato tra 2020 e 2021 circa 1.500 €, siamo ben lontani dal duo franco-tedesco. E quest'anno, con l'inflazione al galoppo, la situazione non può che peggiorare.”

Questa situazione drammatica a livello retributivo si riscontra anche nelle retribuzioni riservate ai giovani, che sempre più spesso si ritrovano davanti a proposte di lavoro sottopagate, se non addirittura non pagate.

Dati gli standard retributivi del nostro paese, un giovane potrà diventare completamente autonomo, forse, dopo un decennio, ma pur sempre con uno stipendio più basso rispetto alla media UE e al costo della vita.

Considerando che un giovane mediamente esce dall'università a 27 anni, tale situazione diventa spaventosa. Ecco, inoltre, svelato uno dei motivi del drastico calo della natalità, se non il più importante.

Giovani e Lavoro, sempre più NEET nel nostro Paese

Un’altra diretta conseguenza di questa mancanza di crescita a livello professionale, oltre che retributivo è il continuo aumento dei NEET, tutti quei giovani che non studiano, non lavorano e non svolgono corsi professionali.

Se, da un lato, le università e le scuole italiane sono troppo teoriche, dall'altro lato le aziende non incentivano le assunzioni. Sempre più spesso si trovano annunci di lavoro in cui viene richiesta una forte esperienza nel settore di riferimento, oltre che una disponibilità a tempo pieno, per una cifra irrisoria in busta paga.

Altre aziende ancora hanno adottato delle nuove “tecniche” per trarre profitto dai candidati: si tratta di quelle aziende e società che, prima di partire con la collaborazione, “offrono” delle formazioni di qualche ora a pagamento. Le cifre per queste formazioni sono altissime: alcune oltre i 600 €.

Tutte queste tecniche di sfruttamento, oltre che di lucro, non fanno altro che disincentivare i giovani e abbatterli ulteriormente.

Rispondiamo alla domanda iniziale: cosa vogliono i giovani dal mondo del lavoro?

Rispondiamo, ora, rapidamente alla domanda che ci siamo posti in precedenza: cosa vogliono i giovani dal mondo del lavoro?