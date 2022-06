Arrivano le novità del Decreto Flussi bis con la possibilità di dare nuovo lavoro per 70.000 stranieri attraverso migliaia di nuove assunzioni. Si tratta, tuttavia, di un’opportunità che sarà concessa esclusivamente a migranti e rifugiati che rispondono a determinate condizioni e categorie.

A questo proposito, infatti, con la prossima emanazione relativa al secondo Decreto Flussi che sarà quindi approvata ed entrerà in vigore nelle successive settimane, ci saranno dei risvolti positivi per migliaia di stranieri migranti che potranno finalmente avere un nuovo lavoro regolarmente pagato.

Ad annunciare questa nuova grande possibilità è stata la stessa Ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, la quale ha infatti confermato che tutto sta proseguendo secondo quanto pianificato. Dunque, sembrerebbe che attualmente sono in corso le attività preposte per poter riuscire ad accogliere un numero davvero elevato di extracomunitari.

Si parla, addirittura di un numero superiore rispetto ai 70.000 lavoratori migranti che già era stato previsto per quest’anno a seguito dell’entrata in vigore del provvedimento emanato lo scorso dicembre.

Dunque, all’interno del seguente articolo, saranno effettivamente approfonditi tutti gli aspetti che saranno contenuti all’interno del nuovo Decreto Flussi bis, al fine di evidenziarne le principali peculiarità e novità.

In tal senso, nei prossimi paragrafi, sarà anche posto in evidenza il protocollo relativo a tutti gli interventi che saranno messi in atto da parte dei Ministeri del Lavoro e dell’Interno al fine di offrire nuovi posti di lavoro agli stranieri.

Novità su nuovo lavoro per gli stranieri. Cosa succede con Decreto flussi bis?

Prima di andare a spiegare chi saranno gli stranieri più fortunati che potranno a tutti gli effetti accedere ai nuovi posti di lavoro che sono stati predisposti e pensati appositamente da parte del Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Interno, è necessario chiarire innanzitutto un altro aspetto.

Si tratta del Decreto flussi bis, ancora oggi poco conosciuto e approfondito dalla popolazione nazionale, ma che tuttavia ha determinato l’applicazione di una serie di interventi e di provvedimenti di grande importanza, che vanno a ridefinire anche i nuovi posti di lavoro per gli stranieri.

A questo proposito, quindi, il Decreto Flussi si configura come un provvedimento elaborato a seguito di settimane e mesi di grandi discussioni da parte della squadra dell’esecutivo italiano, guidata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi.

In tal senso, il Decreto Flussi già approvato in prima istanza nello scorso mese di dicembre 2021, va a stabilire un numero massimo di cittadini stranieri che provengono da paesi extra-comunitari, dunque, non appartenenti all’Unione Europea, che potranno effettivamente avere la possibilità di entrare regolarmente in Italia avendo a loro disposizione già un posto di lavoro.

Nello specifico, quando si parla di Decreto Flussi 2021 si fa riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021, successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 gennaio 2022.

Perché serve il Decreto Flussi bis per i lavori agli stranieri?

Ci saranno quindi almeno 70.000 nuovi posti di lavoro per gli stranieri che potranno fare ingresso sul territorio nazionale italiano, avendo già la sicurezza di godere di un posto di lavoro sicuro una volta giunti in Italia.

Infatti, attraverso il Decreto Flussi, approvato durante il mese di dicembre dello scorso anno, la squadra dell’esecutivo ha fissato le quote massime di migranti che potranno accedere sul territorio nazionale.

A questo proposito, tali numeri massimi sono stati differenziati sulla base delle diverse tipologie di lavoro che saranno attribuite a ciascuna delle persone extracomunitarie che giungeranno nel nostro Paese. Dunque, le quote relative ai numeri massimi di arrivi degli stranieri si differenziano sulla base delle seguenti categorie lavorative:

lavoratori autonomi;

lavoratori stagionali;

lavoratori subordinati non stagionali.

Inoltre, sono state fissate anche delle ulteriori quote per quanto riguarda la conversione in permessi di lavoro, tutti quei permessi di soggiorno che invece erano stati di fatto attribuiti e rilasciati ad alcune persone extracomunitarie per motivazioni legate allo studio.

Allo stesso tempo, la stessa situazione si è verificata anche per quanto riguarda la conversione dei permessi di lavoro subordinato non stagionale in permessi di soggiorno per lavoro di tipo stagionale.

Nuovo lavoro per gli stranieri con Decreto Flussi bis: i numeri

È chiaro, quindi, che la portata del Decreto Flussi approvato nel mese di dicembre scorso e successivamente pubblicato nella giornata del 17 gennaio 2022, è internazionale, determinando così notevoli conseguenze in merito al numero di extracomunitari entrati in Italia già con un posto di lavoro assicurato.

A questo proposito, sulla base delle quote che sono state stabilite da parte della squadra dell’esecutivo per l’anno 2022, sembrerebbe proprio che i numeri sono stati raddoppiati rispetto alle quote effettivamente rispettate durante gli scorsi sei anni.

Infatti, nello specifico, il Decreto Flussi 2021 aveva ammesso la possibilità di offrire nuovi posti di lavoro a 69.700 lavoratori, ovvero persone extracomunitarie recatesi in Italia con l’obiettivo di ottenere una nuova occupazione. Di questi numeri, oltre 40 mila saranno inquadrati come lavoratori stagionali.

Confermato quindi nuovo lavoro per gli stranieri e gli extracomunitari, ma i numeri ammessi per l’ingresso in Italia basteranno effettivamente a coprire l’intera richiesta di manodopera? In realtà, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni offerte dal sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, sono giunte al Governo ben oltre 200.000 domande da parte dei datori di lavoro che necessitano di personale. Di queste, circa 100 mila hanno bisogno di nuovi lavoratori con contratto stagionale.

Da questo presupposto, quindi, la Ministra dell’Interno si è quindi dimostrata ragionevole e intenzionata ad andare incontro a queste esigenze del settore del lavoro, annunciato un aumento radicale delle quote legate agli ingressi in Italia e dunque all’offrire nuovi posti di lavoro.

Nuovi posti di lavoro nel settore edile per gli stranieri: cosa succede?

Tra le altre novità in riferimento ai nuovi posti di lavoro che sono stati pensati appositamente per gli stranieri, vi sono anche nuove notizie in merito alle nuove occupazioni per il settore edile.

Infatti, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (nota anche come ANCE) insieme alla collaborazione con i sindacati dei lavoratori del settore edilizio, quali Feneal UIL, Fillea CGIL e Filca CISL, ha formulato un nuovo accordo. Si tratta, a questo proposito, di un protocollo di durata triennale, che si pone come obiettivo quello di consentire un più adeguato inserimento a livello sia lavorativo che sociale, dei cittadini rifugiati e migranti.

In particolare, attraverso questo nuovo protocollo non è stata soltanto offerta una nuova opportunità legata ai posti di lavoro nel settore edile, ma anche la possibilità per i migranti di ottenere un’ampia formazione su questo ambito lavorativo.

Si tratta, in tal senso, della possibilità di ottenere ben 3.000 nuovi posti di lavoro, che sarà innanzitutto dedicata a quei cittadini richiedenti che risultano essere titolari di una protezione internazionale o anche quegli immigrati che vivono della condizioni di particolare vulnerabilità.