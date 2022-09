Lavoro, nuovo record in Italia, un nuovo boom di dimissioni. Nei primi sei mesi dell’anno l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale INPS ne ha contate più di 1 milione. Andiamo subito a scoprire il perché e qual è stato il ruolo della pandemia di Covid in tutto ciò.

Lavoro, nuovo record in Italia, un nuovo boom di dimissioni. Nei primi sei mesi dell’anno l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale INPS ne ha contate più di 1 milione. Andiamo subito a scoprire il perché e qual è stato il ruolo della pandemia di Covid in tutto ciò.

Lavoro, dimissioni record. Secondo INPS in soli sei mesi oltre 1 milione. Ecco il perché

Le tabelle dell’Osservatorio sul precariato di INPS hanno evidenziato che solo nelle prime sei mensilità del 2022 ci sono state oltre 1.08 milioni di dimissioni, riguardanti tutte le differenti tipologie contrattuale. Se si volge lo sguardo unicamente ai contratti a tempo indeterminato, ci si trova davanti a questa situazione:

510.762 dimissioni da gennaio a giugno 2021

624.047 dimissioni da gennaio a giugno 2022

Insomma, le dimissioni dal posto del lavoro con contratto a tempo indeterminato sono cresciute del 22.18% rispetto all’anno precedente.

Per essere precisi, è bene sottolineare che INPS ha registrato un totale di 1.080.245 dimissioni dal lavoro nei soli primi sei mesi (gennaio-giugno) dell’anno corrente, con un’impennata pari al 31.73% rispetto al medesimo periodo nel 2021.

Nelle stesse tabelle INPS dell’Osservatorio sul precariato, inoltre, si legge che nel medesimo periodo preso in analisi sono raddoppiati i licenziamenti di natura economica, che sono passati da 135.115 nel 2021 a 266.640 nel 2022.

Attenzione, però, perché nei primi sei mesi del 2021 dobbiamo ricordare che era ancora in vigore il blocco dei licenziamenti, che era stato imposto per far fronte alla crisi economica scaturita dalla pandemia di coronavirus.

Boom di dimissioni, ecco il ruolo dell’emergenza sanitaria

I dati che sono stati forniti dall’INPS riguardanti 1.08 milioni di dimissioni avvenute nel primo semestre del 2022 riguardano tutte le differenti tipologie di contratti. Solo guardando i contratti a tempo indeterminato le dimissioni sono aumentate del 22.18%, per un totale di 113.285 mila dimissioni in più nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2022.

L’INPS ha sottolineato che il livello raggiunto di dimissioni da contratti stabili sottintende il pieno recupero di tutte le dimissioni mancate del 2020, quando il mercato del lavoro era stato travolto dalla riduzione della mobilità connessa alle conseguenze dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

I licenziamenti di natura economica sono passati da 83.809 tra gennaio e giugno 2021 a 186.420 nel medesimo periodo del 2022, segnalando un + 122.43%. Ricordiamo, però, che in quel periodo era ancora in vigore il blocco dei licenziamenti, imposto per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.

Da gennaio a giugno 2022 +946 mila contratti

Non tutto è negativo. Stando ai report dell’INPS nelle prime sei mensilità dell’anno corrente i datori di lavoro privati hanno assunto 4.269.179 lavoratori e hanno concluso 3.322.373 rapporti di lavoro. Il risultato è in positivo e supera i 946 mila contratti.

Nei primi sei mesi dell’anno corrente, la variazione di contratti a tempo indeterminato è stata positiva per 255.341 unità, nettamente in aumento rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo del 2021, in cui erano solo 255.341 unità.

Leggi anche: Record negativo per l’Italia: giovani con stipendi più bassi d’Europa, sotto gli 876 euro

I giovani non si accontentano

La maggior parte delle dimissioni riguarda i giovanissimi, non soddisfatti delle mansioni, dell’organizzazione del lavoro e, soprattutto, degli stipendi. Si pensi che siamo al penultimo posto nella classifica degli stipendi; dietro di noi figura solo la Romania.

I giovani tra i 20 e i 29 anni mediamente prendono stipendi che non superano la soglia degli 879 euro: percepisce di più chi beneficia del Reddito di Cittadinanza!

Purtroppo non si tratta di un problema transitorio, ovvero legato all’esperienza e ad uno stage o tirocinio, poiché con il passare degli anni si intensifica e permane anche nella fase adulta. Nel nostro Paese, infatti, nonostante l’inflazione, gli stipendi sono rimasti invariati, anzi, sono addirittura diminuiti, mentre Stati come Germania, Francia e Spagna ci sono stati aumenti significativi. Dall’altra parte, però, il costo della vita è aumentato notevolmente con prezzi di beni e servizi che hanno raggiunto le stelle.

In poche parole, gli stipendi non sono stati adeguati al costo della vita e in Italia un lavoratore su quattro in qualsiasi fascia di età si trova in povertà lavorativa.

Lavoro e nuovo governo di centrodestra

La vincitrice indiscussa delle elezioni è lei: Giorgia Meloni. Ma cosa ha in programma per il lavoro la leader di Fratelli d’Italia?

Riduzione delle tasse sul lavoro con un taglio strutturale del cuneo fiscale e contributivo, per aiutare sia lavoratori, che imprese;





Abolizione del Reddito di Cittadinanza e introduzione di una nuova misura che sarà erogata solamente a chi non ha reddito, a chi è davvero fragile e impossibilitato a trovare un lavoro o difficilmente occupabile.

Leggi anche: Caro energia, se la situazione non migliora rischiano il posto di lavoro 582 mila persone