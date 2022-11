Lavoro, Enel apre a nuove posizioni in Italia: solo un requisito e domande entro il 28/11

Cerchi lavoro? Enel è alla ricerca di nuovo personale da inserire in azienda. Questa è l’opportunità che fa per te, basta solo un requisito e le domande possono essere presentate entro il 28/11.

Enel, fornitore di energia per eccellenza. è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel suo organico in Italia. La società è capitalizzata in borsa per circa 48,9 miliardi di euro e le sue sedi si trovano dislocate in circa 30 paesi. Oltre a produrre energia, Enel si occupa della distribuzione di gas e produzione di energia da fonti rinnovabili.