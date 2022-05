Lavoro. Chiunque inizi la propria vita professionale dopo la laurea si trova subito di fronte ad un bivio: voglio fare carriera? Sì o No? Ciò che sembra una semplice decisione non è solo una scelta personale, ma influenza anche il modo in cui lavori. Se vuoi avanzare nel lavoro, sia come uomo che come donna, hai bisogno non solo di perseveranza ma anche di una struttura organizzativa chiara.

Lavoro, 10 consigli per far carriera!

Chiunque inizi la propria vita professionale dopo la laurea si trova subito di fronte ad un bivio: voglio fare carriera? Sì o No?

Ciò che sembra una semplice decisione non è solo una scelta personale, ma influenza anche il modo in cui lavori. Se vuoi avanzare nel lavoro, sia come uomo che come donna, hai bisogno non solo di perseveranza ma anche di una struttura organizzativa, soprattutto mentale, chiara.

Ecco, dunque, i nostri 10 consigli per far carriera nel modo migliore possibile:

Lavoro e carriera, ecco i primi consigli adatti a te!

1. La tua mentalità come turbo della carriera

La tua carriera inizia con la mentalità. Solo coloro che tengono un atteggiamento positivo nella vita lavorativa di tutti i giorni saranno regolarmente in grado di svolgere le migliori prestazioni e distinguersi in modo positivo.

Se vorrai fare carriera rapidamente, incontrerai anche molte sfide. Sia sotto forma di attività che interpersonali. Da un lato, dovrai padroneggiare bene questi ostacoli, d'altra parte, non devi mai perdere di vista l'obiettivo: l'avanzamento di carriera.

Al fine di mantenere una mentalità sana, è consigliabile prendersi regolarmente una pausa completa dalla vita lavorativa quotidiana e chiedersi sempre per quale obiettivo si è disposti a utilizzare così tanta energia.

2. Comprendere il networking come un'opportunità

Durante l'inizio della tua carriera, conoscerai molti colleghi. Alcuni di loro rimarranno, altri accetteranno offerte di lavoro dai concorrenti per poter andare avanti da soli. Inoltre, conoscerai molti dipendenti di fornitori di servizi e clienti durante il tuo lavoro quotidiano. Compresi, ovviamente, i decisori.

Il fatto che tu abbia un ruolo professionalmente importante nella cooperazione con queste persone è ovviamente il punto più importante. Tuttavia, prima o poi, la collaborazione con colleghi, fornitori di servizi o clienti finisce. Questo di solito porta all’interruzione del contratto.

Per la propria carriera, è quindi essenziale costruire e mantenere la più grande rete possibile. Solo in questo modo potrai restare in contatto con i potenziali decisori. Questa rete ti ripagherà sicuramente quando inizierai a cercare lavoro.

3. Disponibilità per progredire rapidamente

Per essere considerato per eventuali promozioni ed avanzamenti di carriera, non solo devi essere in grado di fare rete bene, ma anche essere utile alla tua azienda.

Ad esempio, se intraprendi attività fastidiose che ti vengono affidate dai tuoi superiori, che all'inizio non sono così significative per te, ricordati che sarai considerato come un vero e proprio “risolutore di problemi”.

Questo modo di fare potrà quindi anche ripagarti nel tuo percorso professionale, magari con una promozione più rapida. Naturalmente, dovresti anche mostrare la stessa disponibilità al tuo gruppo di lavoro, al fine di garantire una buona atmosfera di lavoro.

Qualche altro consiglio per fare carriera

4. La resilienza come prerequisito di base per una carriera veloce

Per un rapido avanzamento di carriera, non è sufficiente svolgere il proprio compito in modo standard. Da un lato, devi distinguerti con la tua esperienza professionale, ma d'altra parte, devi anche essere resiliente.

Chiunque continui a svolgere la sua attività, i suoi progetti o del semplice lavoro mentre gli altri sono già nella loro meritata serata fuori dall’ufficio, avrà spesso una carriera sopra la media. Devi decidere da solo se sei disposto a pagare questo prezzo.

5. Flessibilità

La flessibilità ripaga soprattutto pochi anni dopo l'inizio effettivo della carriera. Se gli ex compagni di studio si sono già sistemati e non vogliono più viaggiare o trasferirsi per lavori attraenti (di leadership), tu sii disposto a continuare. Coloro che sono abbastanza flessibili da essere coinvolti in condizioni scomode (come viaggi o cambio di residenza) saranno ricompensati con un’ottima posizione.

Ciò consente anche di passare direttamente a una posizione dirigenziale e, di conseguenza, di salire rapidamente la scala della carriera.

6. Trova almeno un sostenitore per salire la scala della carriera

Puoi comunicare apertamente il desiderio di una carriera veloce senza problemi. Dovresti parlare di questi tuoi desideri con il tuo supervisore o con il dipartimento delle risorse umane. Non tutti, infatti, vogliono essere promossi e fare carriera a tutti i costi.

Inoltre, se vuoi avanzare professionalmente all'interno di un'azienda, devi cercare attivamente un mentore.

7. Identifica e rifletti sulle tue debolezze

Quando le persone lavorano insieme, gli errori accadono. Questo è del tutto normale e di conseguenza questo di solito è gestito molto comprensivo dalle aziende. Tuttavia, è importante per una carriera veloce che tu sia consapevole delle tue debolezze, per poi cercare di lavorarci su.

Se dovessi comunque cadere in errore, dovresti comunicarlo chiaramente il prima possibile. Nella maggior parte dei casi, questa onestà viene premiata, poiché molti dipendenti hanno difficoltà ad ammettere apertamente gli errori.

Se vuoi progredire e idealmente diventare un manager, dovrai essere un modello per i dipendenti.

Lavoro, gli ultimi consigli per fare carriera

8. La pazienza come virtù: creare pressione non porta a un rapido avanzamento di carriera

Abbiamo già detto che devi comunicare il tuo desiderio di far carriera al tuo superiore. L dichiarazione chiara della tua volontà di fare carriera è corretta. Tuttavia, dovresti sempre prestare attenzione a una comunicazione sana.

Ciò significa che non dovresti comunicare di nuovo questo desiderio dopo ogni compito ben completato, ma anche dare in primo luogo ai tuoi superiori l'opportunità di essere in grado di mappare le reali opportunità.

9. Anche il lavoro autonomo può portare ad un salto di carriera

Molte persone ambiziose dimenticano sempre più spesso che c'è anche la possibilità di uscire completamente dalla ruota del criceto. Con il lavoro autonomo, dovrai spesso accettare perdite salariali all'inizio, ma sarai il capo di te stesso fin da subito - con tutti i diritti e gli obblighi associati.

Ogni ora di lavoro che investi costruisce gradualmente la tua azienda e il tuo successo aziendale. Il profitto che è stato precedentemente distribuito ai tuoi datori di lavoro andrà d'ora in poi direttamente nel tuo patrimonio. Tuttavia, il lavoro autonomo comporta anche il rischio di insolvenza, che non deve essere ignorato in nessun caso.

10. Formazione continua

Nel caso in cui tu abbia già avuto la fortuna di aver ricevuto la prima promozione, questo consiglio è particolarmente importante:

La formazione continua è la chiave essenziale per fare carriera rapidamente e, cosa più importante, per poter continuare ad avanzare. Steve Jobs, il fondatore di Apple, ha racchiuso questo semplice suggerimento in una citazione di fama mondiale:

"Stay Hungry, Stay Foolish"

Solo se sei disposto a continuare a investire nelle tue conoscenze specialistiche o capacità di leadership anche dopo i tuoi primi successi nella tua carriera puoi continuare a crescere e non essere superato dai colleghi.

Questo è anche importante in quanto rimani sempre al passo con il tempo attraverso un'ulteriore formazione e puoi reagire in modo ottimale alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro.

Ecco il discorso integrale di Steve Jobs all’Università di Stanford nel 2005