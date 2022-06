Lavoro giovani: arrivano importanti agevolazioni ed incentivi dall’INPS per i contratti di lavoro ai giovani. Tra le misure a disposizione per il lavoro giovani, anche delle agevolazioni per i contratti di apprendistato, il bonus lavoro giovani under 36 ed una nuova politica di welfare per la formazione post-diploma.

Effettivamente, in Italia per quanto riguarda il tema del lavoro sicuramente uno dei dati e delle informazioni più preoccupanti su questo argomento riguarda proprio la situazione lavorativa dei giovani. Secondo quanto emerge da una serie di statistiche e di rapporti, di cui si tratterà nei prossimi paragrafi, i dati sull’occupazione e sul lavoro giovani sono piuttosto sconfortati.

Per questo motivo, al fine di andare ad investire al meglio sui giovani e sull’offrire loro una più adeguata offerta di lavoro, la squadra dell’esecutivo guidata dall’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, ha deciso di prendere seri provvedimenti.

Così, a partire dall’anno 2022, a seguito dell’elaborazione di una serie di nuove disposizioni all’interno della recente Manovra finanziaria del 2022, arrivano aiuti, incentivi ed agevolazioni INPS per i contratti di lavoro giovani.

Vediamo, quindi, all’interno del seguente articolo, come funzioneranno queste agevolazioni per il lavoro giovani. In tal senso, sarà posta anche particolare attenzione a quali saranno le categorie di giovani che potranno giovare in modo specifico degli aiuti e delle agevolazioni con i nuovi incentivi INPS sui contratti di lavoro giovani.

Lavoro giovani: la situazione preoccupante in Italia e nel Mondo

Lavoro giovani, la situazione sicuramente che caratterizza attualmente lo stato di occupazione dei giovani non soltanto in Italia ma anche nel resto del Mondo non è affatto confortante.

A questo proposito, facendo riferimento a quanto riportato all’interno dell’articolo di Wired dedicato al mondo del lavoro giovani, è possibile evidenziare alcune problematiche di non poco conto.

Si tratta di informazioni che è necessario tenere in considerazione per comprendere gli effetti e gli obiettivi perseguiti da parte del Governo italiano e dell’Istituto INPS attraverso i nuovi incentivi e le nuove agevolazioni sul lavoro giovani.

In questo contesto, infatti, l’ultimo rapporto sulle disuguaglianze pubblicato da parte di Oxfam ha addirittura preso il nome di “Disuguitalia”, proprio in riferimento ai risultati emersi in merito alle condizioni nonché alle prospettive future relative al lavoro e sopratutto al lavoro giovani.

Da questi primi dati emerge chiaramente che purtroppo ancora oggi in Italia i giovani italiani lavorano davvero poco e viene regolato con contratti di lavoro poco promettenti e precari.

Addirittura, è stato anche evidenziato all’interno del rapporto, che risulta essere sempre più in aumento la percentuale di giovani, sia ragazzi che ragazze, dall’età compresa tra i 20 ed i 34 anni, che vivono una condizione assurda.

Quasi il 30% di questi giovani, infatti, non studia e ha deciso di non continuare il proprio percorso formativo, ma al tempo stesso non prosegue neanche con la propria attività di lavoro. Si tratta dei cosiddetti Neet, dunque non occupati e ne frequentanti corsi di formazione o istruzione post-diploma.

Lavoro giovani 2022: perché si parla dell’Anno europeo dei giovani?

I dati sul lavoro giovani che prendono in considerazione gli anni precedenti al 2022 sono non poco preoccupanti. Per questo motivo, appare chiaro che la squadra dell’esecutivo non può non prendere in considerazione queste informazioni legate alla precarietà e alla fragilità tipica del lavoro giovani.

In tal senso, a seguito della formazione della nuova Manovra finanziaria relativa all’anno attualmente in corso del 2022, la squadra del Governo Draghi ha deciso di portare avanti una serie di indennizzi, bonus ed agevolazioni gestite dall’INPS, tra i vari enti, proprio in riferimento al lavoro giovani.

Mentre iniziano pian piano ad essere formulati i primi interventi concreti al fine di applicare le agevolazioni e gli incentivi INPS previsti con la più recente Legge di Bilancio 2022, si sente sempre più spesso parlare dell’Anno europeo dei giovani. Ma cosa si intende effettivamente con questa espressione?

Si tratta, come evidenziato anche all’interno della sezione del portale dell’Unione Europea, dedicata proprio all’Anno europeo dei giovani, di un’iniziativa a cui hanno aderito tutti gli Stati membri dell’UE.

L’obiettivo di questa iniziativa così importante elaborata da parte della Commissione UE è proprio quella di riuscire a puntare maggiormente i riflettori in merito alla necessità di costruire un futuro migliore per i giovani di oggi. Il desiderio comune, infatti, è quello di avere un futuro che possa offrire loro l’opportunità di avere un lavoro adeguato in termini di retribuzione e di competenze richieste ma anche delle proprie esigenze e inclinazioni personali.

Agevolazioni INPS sui contratti di apprendistato per il lavoro giovani

La recente Manovra finanziaria formulata durante il mese di dicembre dello scorso anno ha puntato quindi alla formulazione di nuove agevolazioni per il settore del lavoro giovani.

In questo caso, sono state quindi stanziate una serie di risorse economiche al fine di confermare anche per quest’anno lo sgravio contributivo pari alla percentuale del 100% che sarà applicata da parte dell’istituto INPS.

Si tratta, quindi, di una misura che potrà essere riconosciuta nei confronti delle microimprese che hanno meno di 9 lavoratori dipendenti e che hanno la necessità di stipulare un contratto di apprendistato per i lavoratori con età inferiore ai 25 anni.

Dunque, attraverso l’agevolazione INPS dello sgravio contributivo sui contratti di apprendistato, lo Stato italiano mira non soltanto a fornire un aiuto concreto verso quei giovani che intendono iniziare ad avvicinarsi alle attività di lavoro.

Infatti, al contempo, l’Istituto iNPS consentirà anche alle piccole realtà imprenditoriali di ottenere degli aiuti di fondamentale importanza, andando ad abbattere i costi del personale con il carico contributivo a loro carico.

Lavoro giovani: come funziona il bonus under 36 in busta paga?

Se quindi le agevolazioni predisposte da parte della squadra del Governo italiano sul lavoro giovani con lo sgravio contributivo INPS mira a sostenere prima di tutto coloro che non sono stati ancora interessati da lavoro.

Dall’altro, è stato predisposto anche un nuovo bonus lavoro giovani detto anche bonus under 36, che mira a consentire ai lavoratori l’ottenimento di un contratto di lavoro con maggiori garanzie.

Infatti, in questo caso, viene stabilito un esonero contributivo nei confronti di quelle aziende private e di quei datori di lavoro che prenderanno la decisione di avviare un contratto di assunzione a tempo indeterminato nei confronti di quei lavoratori che hanno un’età inferiore ai 35 anni.

Dunque, in questo caso l’esonero contributivo del 100% ha una validità per un periodo massimo di tre anni, rispettando sempre il limite dei 6 mila euro all’anno.

Mentre, per quanto riguarda le aziende che appartengono ai territori del Mezzogiorno il bonus lavoro giovani sarà riconosciuto fino a 48 mesi.

Lavoro giovani e welfare formazione per il periodo post-diploma

Infine, un’ulteriore misura volta ad aiutare a trovare lavoro giovani, è sicuramente quella del welfare per la formazione durante il periodo post-diploma.

In questo caso, infatti, l’obiettivo è quello di riuscire ad incentivare i giovani ad una fase di formazione professionale dopo aver conseguito il diploma.

In tal senso, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha deciso i mettere a disposizione di varie categorie di giovani italiani una serie di supporti e di incentivi alla formazione, attraverso vari bandi di concorso pubblici. Per approfondire tale opportunità si consiglia comunque di consultare direttamente il sito ufficiale dell’Istituto INPS.