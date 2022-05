Ci imbattiamo quotidianamente in articoli di giornale che parlano di mancanza del personale e di giovani svegliati che pur non avendo un lavoro non fanno nulla per cambiare la propria condizione. Come se non bastasse i giovani vengono descritti come poco volenterosi e non inclini al sacrificio. Ma cosa c’è di vero? In questo articolo andremo ad analizzare la prospettiva dal punto di vista di un giovane che ricerca lavoro. Iniziamo.

La ricerca in rete di un posto di lavoro

Per prima cosa un giovane che vuole trovare un lavoro al termine del suo percorso scolastico o universitario inizia a cercare online le offerte di lavoro disponibili più in linea con la propria posizione ed esperienza.

La prima cosa che ci balza all’occhio è che la maggior parte delle offerte non contiene alcuna indicazione riguardante la retribuzione. In alcuni casi, invece, viene esplicitato che il giovane non percepirà alcuno stipendio poiché il suo impiego sarà uno stage non retribuito.

In altri casi, viene richiesto un impegno full time (8 ore per 5 giorni lavorativi, con disponibilità nei fine settimana) per 500 o 600 euro al mese.

Ai sensi dell’art. 36 Costituzione: la retribuzione deve essere proporzionata e sufficiente, riconoscendo ai lavoratori il diritto ad una remunerazione proporzionata alla qualità e quantità di lavoro eseguito e ad ogni modo sufficiente a garantire al lavoratore ed alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa, oltre che un tenore di vita socialmente adeguato al contesto storico ed ambientale.

La seconda cosa che notiamo è il requisito dell’esperienza: alcune aziende chiedono giovani neolaureati con alle spalle almeno due anni di esperienza.

Come fa un giovane che è appena uscito da un’università ad avere due anni di esperienza in un ruolo professionale?

È più probabile che il giovane abbia sì esperienza, ma non direttamente riferita a una posizione lavorativa, piuttosto la sua esperienza riguarderà un percorso formativo come un tirocinio o stage, che tendenzialmente non dura più di sei mesi.

Insomma, quello che appare evidente è che i giovani non solo non vengono retribuiti, oppure vengono retribuiti con un compenso irrisorio, ma vengono anche demoralizzati con il requisito dell’esperienza. C’è da aggiungere che anche con un’esperienza di 1 o due anni, gli stipendi sono davvero, davvero bassi.

Per un full time, infatti, un giovane riesce a percepire al mese da 800 a 1.200 euro al massimo.

Giovani sfruttati e sottopagati, i nuovi colloqui di lavoro

In questo nostro precedente articolo abbiamo analizzato come sia importante avere una certa preparazione, outfit e sicurezza quando si affronta un colloquio.

Girando sul web, mentre cercavo qualche informazione in più da inserire nel pezzo precedente, mi sono imbattuta in un articolo che parlava delle domande da non fare ad un colloquio. Tra queste la mia attenzione si è focalizzata su:

Non chiedere la retribuzione

Evitare di chiedere di avere la possibilità di lavorare da remoto

Non chiedere per quanti giorni dovrete lavorare

La cosa che mi ha stupita è stato quel “non chiedere” o “evitare di chiedere”. Perché i giovani non dovrebbero domandare quale sarà il proprio compenso? Perché i giovani non dovrebbero informarsi sulla tipologia di contratto? Se part-time o full time? Perché i giovani non dovrebbero aver diritto a un orario di lavoro flessibile, con possibilità di Smart Working?

Ormai la cultura del sacrificio è stata superata, inoltre, è nei diritti del candidato fare queste domande. Certo, porre le domande all’inizio di un’intervista lavorativa sembra davvero poco carino, ma al secondo incontro o al termine del primo, sulla base della procedura di selezione dell’azienda per cui ci si candida, mi sembrano lecite.

Vi faccio, dunque, una domanda: voi fareste due o più colloqui, compresa una compilazione di test psicoattitudinali, prove di lavoro e giornata di prova, senza sapere quale sarà la vostra retribuzione e quale sarà il vostro contratto?

I giovani e la difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro, colpa delle università e delle scuole

Non tutte le colpe, però, devono essere scaricate sulle aziende e sulle loro in correttezze. A volte i giovani, una volta terminato il loro percorso di studi, sia quello della scuola superiore o degli istituti tecnici, sia quello universitario, si ritrovano con tante nozioni teoriche e con poca pratica alle spalle.

La colpa in questo caso va data alle università e agli istituti superiori del nostro Paese. Le nostre università si basano soprattutto sulla teoria e poco sulla pratica. Quelle poche università che organizzano tirocini formativi o stage, gettano i propri alunni nelle mani di aziende che non sanno bene cosa fargli fare.

Per questo motivo, molte volte, gli studenti si ritrovano a svolgere dei compiti al di sotto delle proprie competenze, come ad esempio fare fotocopie o organizzare l'agenda dei propri responsabili, insomma come dei veri e propri receptionist.

Per non parlare degli studenti delle scuole superiori che dovrebbero sempre essere affiancati dai tutor, in quella che è conosciuta come l'ex alternanza scuola lavoro, ma che spesso vengono lasciati allo sbaraglio, senza svolgere alcun tipo di mansione.

Al termine del percorso scolastico e universitario il giovane si ritrova con molte nozioni teoriche, ma con poche competenze pratiche. In questo modo il suo ingresso nel mondo del lavoro sarà più difficile del previsto.

I NEET, giovani che non studiano e non lavorano

Ora, vale la pena ricordare che nel nostro Paese è presente un numero sempre crescente di giovani Neet. Si tratta di ragazzi in età adolescenziale e di giovani adulti under 30 che non studiano, non lavorano e non svolgono attività di formazione professionale.

Ne abbiamo parlato parecchio in questo articolo, di cui vi consiglio la lettura: Boom di giovani NEET in Italia: non studiano e non lavorano. Ricordiamo che Neet è l’acronimo che sta ad indicare: Not in education, employment or training.

Le cause di questa situazione sono molteplici e possono riguardare:

la sfera familiare è la condizione socioeconomica della famiglia;





l'abbandono precoce della scuola da parte del ragazzo;





la frustrazione della continua ricerca del lavoro senza risultati;





la rabbia per non aver ricevuto alcun tipo di riconoscimento economico o professionale in un lavoro;





La sfiducia verso il futuro.

Ma allora, di cosa hanno bisogno i giovani d'oggi nel mondo del lavoro?

Innanzitutto, i ragazzi di oggi hanno bisogno di uno Stato che investa nella loro istruzione. Molte volte i giovani sono costretti a cambiare gli insegnanti ogni mese, rimanendo indietro con lo studio delle materie più importanti.

L'Italia è uno dei fanalini di coda tra i paesi dell'Unione Europea per investimenti sull'istruzione:

“Gli investimenti dell'Italia nell'istruzione sono tra i più bassi dell'UE. Nel 2019 la spesa dell'Italia per l'istruzione è rimasta ben al di sotto della media UE, sia in percentuale del PIL (il 3,9 % contro il 4,7 % dell'UE) sia in percentuale della spesa pubblica totale (l'8 % contro il 10 % dell'UE). La spesa pubblica per l'istruzione terziaria (8 % della spesa totale) è la metà della media UE (16 %) e rimane la più bassa dell'UE.”

I giovani, inoltre, sono disposti al sacrificio, ma solo se questo verrà poi riconosciuto. È corretto che anche loro sappiano quale sarà la loro retribuzione, ma è allo stesso tempo corretto che questa sia adeguata alle loro prestazioni svolte, e al tempo che hanno impiegato per svolgere il lavoro.

È corretto che anche i neolaureati o neodiplomati abbiano la possibilità di svolgere il loro impiego in maniera agile, attraverso lo smart working, per conciliare al meglio la propria attività lavorativa e il proprio equilibrio personale.

Infine, i ragazzi di oggi non vogliono essere presi in giro, dalla lettura di un annuncio di lavoro, alla fase di colloquio, fino all’ingresso in azienda.