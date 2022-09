Lavoro, il futuro di tutte le occupazioni è nel metaverso. Quanto appena asserito lo si evince dal recente report di Regus, un’organizzazione che si occupa di analizzare i cambiamenti all’interno degli spazi di lavoro in tutto il mondo. Nel report, infatti, sono stati intervistati 2.258 impiegati e dirigenti di aziende per conoscere e valutare le loro prospettive sulla nuova tendenza tecnologica del metaverso. Andiamo subito a scoprire cosa pensano e come vedono il futuro del mondo del lavoro.

Lavoro, il futuro di tutte le occupazioni è nel metaverso. Quanto appena asserito lo si evince dal recente report di Regus, un’organizzazione che si occupa di analizzare i cambiamenti all’interno degli spazi di lavoro in tutto il mondo. Nel report, infatti, sono stati intervistati 2.258 impiegati e dirigenti di aziende per conoscere e valutare le loro prospettive sulla nuova tendenza tecnologica del metaverso. Andiamo subito a scoprire cosa pensano e come vedono il futuro del mondo del lavoro.

Lavoro, il suo futuro è nel metaverso

Partiamo cercando di dare una definizione di metaverso, dato che ormai se ne parla sempre più spesso. Si tratta di un vero e proprio spazio virtuale in cui le differenze tra ciò che è reale e quel che è irreale sono davvero impercettibili. In questo luogo, o meglio non-luogo si può lavorare, incontrare amici, fare affari o provvedere all’acquisto di beni.

Insomma, si tratta di una nuova frontiera della tecnologia che cambia il nostro modo di vedere gli spazi e concepire il mondo, non solo la vita normale, ma anche il mondo del lavoro.

Ed è per questo che Regus ha intervistato impiegati e dirigenti di imprese britanniche: per capire quali sono le loro idee e le loro prospettive su questo nuovo trend tecnologico.

La maggioranza – 2/3 del campione totale – pensa che il metaverso possa diventare una vera e propria piattaforma in cui saranno possibili le interazioni per le professioni. Sempre i 2/3 del totale, inoltre, è convinto che, stanno ai progressi della tecnologia, si potrà lavorare in questa nuova internet nei prossimi anni.

Il lavoro ibrido facilita il passaggio da standard a metaverso

Il dato molto importante è quello relativo agli spazi di lavoro ibrido. Per oltre la metà degli intervistati, tra impiegati e leader delle imprese, gli spazi di lavoro ibridi, dunque, parte in azienda e parte in smart working (all’italiana), stiano facilitando notevolmente il passaggio al metaverso. Il lavoro ibrido, infatti, sta diventando un ponte dove:

da un lato ci sono i modi tradizionali di lavorare, fatti di scrivanie, uffici e carta;

dall’altro si trova la digitalizzazione e lo smart working.

Il metaverso sarà più rivoluzionario di qualsiasi altra tecnologia esistente

Nell’intervista fatta da Regus, il documento chiamato "The metaverse: the future of work?” – tradotto ‘il metaverso: il futuro del lavoro?’ – si legge che la stragrande maggioranza dei manager, il 65%, pensa che il metaverso sarà più rivoluzionario di qualsiasi altra tecnologia esistente, soprattutto di quelle legate alle videoconferenze.

Vediamo un po’ le altre percentuali:

per il 44% degli impiegati, attraverso le nuove tecnologie del metaverso, le comunicazioni aziendali miglioreranno, tanto quelle fra colleghi, quanto quelle con i propri superiori;





secondo il 35% dei lavoratori intervistati, invece, grazie a questa nuova frontiera tecnologica ci saranno molti vantaggi relativi alla formazione.

Si pensi, ad esempio, a tutte le possibilità offerte dai VR, i visori di realtà virtuale o mista, come ad esempio i Microsoft Hololens.

Questi vengo utilizzati anche per semplificare notevolmente tutte le attività tecniche che vengono svolte a distanza. Non pensiate solo ad interventi semplici, poiché con le realtà virtuali si possono mostrare attività meccaniche ad interventi sulle infrastrutture da remoto.

Infine, ma non meno importante, la maggior parte dei soggetti intervistati pensa che favorire luoghi di lavoro ibridi e da remoto e, soprattutto, il metaverso, equivalga a creare minore stress ai lavoratori, agendo in modo positivo sulla loro salute mentale e dando loro più opportunità di svago.

Leggi anche: Smart working, in vigore la proroga per soggetti fragili e con figli under14 fino al 31/12

Le realtà del metaverso già esistenti

Nella medesima ricerca è stato evidenziato come, nel dicembre dello scorso 2021, la sede di PwC di Hong Kong ha effettuato l’acquisto di un terrendo di The Sandbox; si tratta di un mondo virtuale il 3D che è stato creato da Animoca Brands.

PwC ha confermato che userà lo spazio per creare un hub di consulenza web 3.0 per consentire la crescita di una nuova generazione di servizi professionali, compresi quelli relativi alla contabilità e al fisco.

Ma progetti online non sono già stati lanciati unicamente dalla PwC, poiché tra gli avventurieri del metaverso troviamo anche

Adidas

Atari

Samsung

Queste tre realtà hanno già lanciato i loro progetti sul web, declinando proprio online alcune delle attività che venivano svolte localmente.

Infine, da poche settimane nel nostro Paese è stato aperto un nuovo Centro Europeo di formazione sul metaverso, specializzato in ambito industriale. Ad aprirlo è stato Ntt Data, azienda che fornisce servizi di business. A Milano, inoltre, è stato inaugurato Made da iDea, un luogo dedicato alla didattica immersiva che punta sul metaverso per sviluppare soluzioni innovative che apportino benefici a: aziende, istituzioni e società scientifiche.

Leggi anche: Papa Francesco, “serve un lavoro per tutti e deve essere ben remunerato”