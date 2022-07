Ora che si fa sempre più vicina la data dei primi pagamenti per quanto riguarda il bonus da 200 euro per i lavoratori, ci si ritrova a porsi ulteriori domande in merito alle categorie di lavoratori che potranno effettivamente accedere al bonus 200€. In particolare, ci sono ancora alcuni dubbi in merito ai soggetti che attualmente stanno svolgendo una prestazione attraverso dei contratti di lavoro intermittente. È necessario dunque fare attenzione a tutti i requisiti e le condizioni previste per poter accedere al bonus 200 euro anche nei casi in cui si ha un contratto di lavoro intermittente.

Ora che si fa sempre più vicina la data dei primi pagamenti per quanto riguarda il bonus da 200 euro per i lavoratori, ci si ritrova a porsi ulteriori domande in merito alle categorie di lavoratori che potranno effettivamente accedere al bonus 200€. In particolare, ci sono ancora alcuni dubbi in merito ai soggetti che attualmente stanno svolgendo una prestazione attraverso dei contratti di lavoro intermittente.

È necessario dunque fare attenzione a tutti i requisiti e le condizioni previste per poter accedere al bonus 200 euro anche nei casi in cui si ha un contratto di lavoro intermittente.

A questo proposito, quindi, il Decreto Aiuti va appunto a fornire ulteriori dettagli per quanto riguarda la possibilità di accedere o meno ai pagamenti previsti per il bonus da 200 euro non soltanto per i lavoratori stagionali ma anche per chi svolge un lavoro intermittente.

Dunque, all’interno del seguente articolo, andremo a fornire ulteriori dettagli in riferimento a quali saranno i soggetti che svolgono un lavoro intermittente che potranno di fatto ottenere l'erogazione del bonus 200 euro, e quali sono i requisiti obbligatori per l’accesso.

Lavoro intermittente e bonus 200€: il dubbio sui requisiti

Prima di ricevere erroneamente il bonus 200 euro per i lavoratori, con il rischio di dover poi vedersi costretti successivamente alla restituzione dei pagamenti, è importante assicurarsi che vengano rispettati tutti i requisiti obbligatori.

Proprio per questo motivo, tra i dubbi più comuni presentati dai lavoratori che sono in attesa di ricevere il bonus da 200 euro, vi sono quelli legati a chi svolge un’attività di lavoro come lavoro intermittente.

A questo proposito, quindi, il comma 13, articolo 31 della legge numero 50 pubblicata proprio durante l'anno attualmente in corso è andata a definire alcune regole fondamentali che dovranno essere necessariamente rispettate da parte dei lavoratori che sono intenzionati a ricevere il pagamento del bonus da 200 euro.

Nello specifico, tale comma va a definire i requisiti per i lavoratori che risultano inquadrati come lavoratori stagionali la cui prestazione viene regolata con un contratto a tempo determinato oppure quei lavoratori che svolgono un lavoro intermittente.

In entrambi i casi, viene richiesta come condizione essenziale per accedere al bonus 200€ quella di aver lavorato durante l’anno 2021 per almeno una durata di 50 giornate, oltre che avere un reddito inferiore alla soglia dei 35 mila euro.

Bonus 200€ per chi ha un lavoro intermittente: le caratteristiche

Ricordiamo che, quando si parla del bonus 200 euro e dei casi in cui questo beneficio spetta anche verso quei lavoratori con un contratto di lavoro intermittente, occorre evidenziare anche le caratteristiche distintive di ciascun lavoratore.

In tal senso, il contratto di lavoro intermittente ha ricevuto ampio riconoscimento con il decreto legislativo numero 81 del 15 giugno 2015. In questo modo è stata definita questa tipologia contrattuale nei casi in cui un lavoratore svolge una prestazione lavorativa in maniera intermittente o discontinua, sulla base delle necessità del datore di lavoro.

Il pagamento del bonus 200€ per i soggetti con un lavoro intermittente

Secondo quanto predisposto da parte del Decreto Aiuti, i lavoratori potranno ricevere nel corso del prossimo mese già i primissimi pagamenti del bonus da 200 euro. Sarà proprio l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ad occuparsi della gestione dei pagamenti per il bonus da 200 euro nei confronti di tutti gli aventi diritto.

Tuttavia, in un secondo momento, l’istituto INPS provvederà alla verifica e al monitoraggio di tutti i requisiti predisposti dall’esecutivo in merito al bonus 200 euro al fine di accertarsi che l’indennità sia stata erogata soltanto da parte di chi rispetta tutti i requisiti.

In merito a quando arrivano i primi pagamenti del bonus 200 euro, il messaggio numero 2505 del 21 giugno pubblicato dall’Istituto INPS ha fatto sapere che per quanto riguarda i dipendenti questi potranno ricevere il bonus direttamente in busta paga. In alcuni casi, i pagamenti saranno effettuati entro il 31 luglio, mentre per altri lavoratori entro al data del 31 agosto.

Bonus 200€ per i soggetti con un lavoro intermittente: chi rischia la restituzione

Per questo motivo, che si tratti di lavoratori che svolgono una prestazione regolata attraverso un contratto di lavoro intermittente oppure altre tipologie di lavoratori dipendenti, se l’istituto INPS accerta la mancanza dei requisiti di accesso, il soggetto che ha percepito erroneamente il bonus 200 euro è tenuto alla restituzione dell’intero importo.

Dunque, nei casi dei cittadini che svolgono un lavoro con contratto intermittente, il rischio di procedere con la restituzione del bonus 200 euro potrebbe coinvolgere essenzialmente due categorie di soggetti. Da un lato, vi sono quei cittadini che durante l’anno precedente del 2021 hanno raggiunto un reddito annuo superiore al limite dei 35 mila euro.

Mentre, dall’altro lato, una seconda categoria di lavoratori che rischia purtroppo di vedersi costretta a restituire il bonus da 200 euro, è quella dei lavoratori intermittenti che non hanno svolto almeno 50 giornate di prestazione lavorativa.