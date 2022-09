Arrivano importanti novità per quanto riguarda il contratto di lavoro intermittente e il periodo di prova, attraverso la definizione di alcune nuove regole che dovranno essere necessariamente rispettate da parte del datore di lavoro, al fine di non incorrere in sanzioni amministrative.

Attraverso un approfondimenti reso noto dalla Fondazione la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro emergono dei particolari dettagli e degli approfondimenti soprattutto dal punto di vista operativo in merito alle recenti novità che sono state approvate ed introdotte pochi mesi fa in relazione al contratto di lavoro intermittente e al periodo di prova.

A questo proposito, quindi, per comprendere chiaramente quali sono le conseguenze e gli effetti più importanti legati al decreto legislativo del 27 giugno 2022, numero 104, ovvero il cosiddetto Decreto Trasparenza, all’interno del seguente articolo, andremo a fornire una panoramica maggiormente approfondita in riferimento proprio al contratto di lavoro intermittente e al periodo di prova.

In tal senso, nei prossimi paragrafi, saranno riepilogati tutti gli aspetti e gli elementi che dovranno essere inseriti già dal 2022 all’interno delle disposizioni per il contratto di lavoro intermittente. Allo stesso tempo, saranno anche riproposte le più recenti novità legate al periodo di prova e alla sua durata massima.

Novità lavoro intermittente: gli elementi che non devono mancare sul contratto

Dunque, una delle principali novità che sono state introdotte a partire dall’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Trasparenza, riguarda sicuramente l’approvazione di una serie di modifiche in merito al lavoro intermittente.

A questo proposito, occorre quindi evidenziare sette elementi che risultano essere obbligatori per questo tipo di contratto e che dovranno quindi essere necessariamente inseriti da parte del datore di lavoro, al fine di non incorrere in eventuali sanzioni di tipo amministrativo.

In questo senso, innanzitutto il contratto di lavoro intermittente dovrà indicare correttamente ed in maniera chiara la natura variabile della programmazione del lavoro. Si intendono quindi incluse le indicazioni in merito sia alla durata che alle ipotesi, sia di natura oggettiva che soggettiva.

Allo stesso tempo, sarà anche necessario andare a fornire delle indicazioni in merito ai tempi e alle modalità di pagamento legate alla retribuzione del lavoratore nonché le indennità di disponibilità, ma anche il luogo e le modalità richieste per il lavoro.

Inoltre, per il contratto di lavoro intermittente, il datore di lavoro sarà tenuto anche a fornire delle informazioni legate nello specifico al trattamento economico e normativo che spetterà nei confronti del proprio lavoratore. In tal senso, dovranno quindi essere indicate anche le ore retribuite garantite.

Ma non è finita qui, perché tra le indicazioni che sono state fornite da parte del Decreto Trasparenza in merito alle informazioni che dovranno essere contenute all’interno del contratto di lavoro intermittente, vi sono anche le fasce orarie e i giorni in cui il lavoratore sarà tenuto a svolgere il lavoro.

Cosa cambierà per il contratto di lavoro intermittente

Come emerso chiaramente all’interno del precedente paragrafo, il Decreto Trasparenza è andato a fornire delle indicazioni chiare in merito alle disposizioni e alle informazioni che dovranno essere necessariamente contenute all’interno del contratto di lavoro intermittente.

In questo senso, attraverso l’introduzione di questo nuovo testo normativo, è stata anche eliminata quella disposizione che andava a rendere obbligatorio un preavviso di chiamata da parte del datore di lavoro, pari o superiore ad un giorno lavorativo.

Per questo motivo, il datore di lavoro e i lavoratori coinvolti dal contratto di lavoro intermittente saranno liberi di concordare anche un preavviso di chiamata minimo di una sola ora.

Le novità sul periodo di prova: la durata e come funzionerà

Tra le varie novità che sono state apportate in seguito all’approvazione del nuovo Decreto Trasparenza, vi sono anche delle nuove indicazioni in merito al periodo di prova di lavoro.

A questo proposito, è stato infatti stabilito che la durata del periodo di prova non può essere considerata superiore ai sei mesi. L’unica eccezione potrebbe essere legata alla durata inferiore nei casi in cui viene previsto specificamente dalle disposizioni dei contratti collettivi.

Tuttavia, con il nuovo decreto, è stata concessa alle parti anche la possibilità di prevedere un termine minore rispetto a quanto già predisposto dal contratto collettivo.

Per quanto riguarda invece i casi in cui si tratti nello specifico di un rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova che viene calcolato, cambia sulla base della durata del contratto e delle mansioni che dovranno essere effettivamente svolte da parte del lavoratore coinvolto da tale contratto.

Inoltre, il decreto ha anche previsto la possibilità per la contrattazione collettiva di identificare delle ipotesi in cui il contratto del periodo di prova potrebbe essere considerato sospeso.