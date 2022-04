Sei in possesso della sola licenza media? Non aver paura, anche tu puoi trovare delle opportunità di lavoro! E non poche! Tuttavia, servirà un po' di ricerca in più! Sei curioso di scoprire quali sono le opportunità di lavoro che si possono trovare senza il diploma? Vieni a scoprirle qui!

Insomma, non è vero che per poter lavorare è indispensabile avere un diploma, o ancor di più, una laurea. Ovviamente, coloro che sono in possesso di titoli di studio superiori avranno una maggiore probabilità di essere assunti e di poter partecipare alle candidature di impieghi maggiormente prestigiosi.

Tuttavia, questo non vuol dire che coloro che sono in possesso della licenza media saranno tagliati fuori dal mercato del lavoro.

Insomma, devi sapere che, in alcuni casi, potrai anche partecipare ad alcuni concorsi pubblici senza avere in mano alcun diploma di maturità.

Sembra incredibile vero? Beh, devi sapere che le possibilità di trovare lavoro sono numerose, specie dopo l’intervento del Governo Draghi in seguito al recepimento delle missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Sapevi che molte persone che hanno solo la licenza media possono comunque trovare impieghi a tempo indeterminato? Inoltre, qualora volessi continuare la formazione per te stesso, avrai sempre la possibilità di proseguire, magari con un percorso online da svolgere in contemporanea con il tuo lavoro.

Ma quali sono le opportunità lavorative destinate a coloro che hanno la licenza media? Andiamo a scoprirle insieme!

Lavorare con la licenza media: non è impossibile! Ci sono molte opportunità!

Con la crisi causata dal Covid-19 nel mercato del lavoro, si tende sempre più spesso a pensare che non si possa trovare nessun impiego senza essere in possesso del diploma.

Eppure, devi sapere che non è affatto così.

Insomma, le opportunità ci sono, occorre solo mettersi di impegno per poterle scovare.

È anche ovvio che, coloro che sono in possesso di titoli di studio superiori, come diploma e laurea (anche solo triennale), avranno una probabilità maggiore di essere chiamati a svolgere dei colloqui di lavoro e di essere assunti.

Tuttavia, un candidato con la sola licenza media non sarà certo tagliato fuori dal mercato!

Infatti, bisognerà semplicemente mostrarsi maggiormente preparato di altri.

Insomma, siamo in un periodo storico dove non conta più solamente quanto si è bravi, ma come mostrarlo. Inoltre, abbiamo a nostra disposizione una serie di strumenti, quali i social media, che possono diventare a tutti gli effetti un biglietto da visita virtuale.

Ebbene, un candidato che non possiede alcun diploma, dovrà essere più bravo degli altri a mostrare le sue competenze, in modo da poter sbaragliare la concorrenza.

Diciamo che, in alcuni settori, l’esperienza risulta essere molto più importante di un titolo di studio, anche se spesso viene espressamente domandato nelle application di lavoro.

Ma come trovare lavori anche senza avere un diploma? Andiamo a scoprirlo nei prossimi paragrafi.

Come trovare lavoro con la licenza media? È possibile!

Ebbene, abbiamo compreso che coloro che non sono in possesso del diploma potranno comunque candidarsi alle offerte di lavoro e trovare, magari, la mansione dei loro sogni.

Poi, qualora volessero proseguire nella loro formazione, potranno optare per delle soluzioni digitali che consentono di conciliare lo studio con il lavoro.

Intanto, vediamo quali sono le possibilità che coloro che sono in possesso della licenza media possono sfruttare al fine di trovare lavoro.

Prima di tutto devi sapere che servirà essere iscritti al Centro per l’Impiego. Infatti, facciamo riferimento ad un ente che consente di entrare in maniera semplice nel mondo del lavoro, in quanto fornisce un valido aiuto per il candidato.

Ebbene, dopo l’iscrizione al Centro per l’Impiego, dovrai scegliere l’area in cui specializzarti.

Infatti, devi comprendere fin dal principio che una persona senza particolari titoli di studio deve presentare una maggiore esperienza rispetto agli altri candidati per essere selezionata.

Dunque, all’iscrizione presso il Centro per l’Impiego seguirà un periodo di formazione presso diversi enti, siano essi pubblici o privati. In questo modo il candidato potrà acquisire le competenze necessarie richieste per lavorare in un particolare ambito.

Alcuni consigli per trovare lavoro con la licenza media! Scoprili subito!

Ebbene, il primo passo, come abbiamo visto, riguarda l’iscrizione del candidato presso il Centro per l’Impiego. Ma non abbiamo certo finito qui!

Infatti, ci sono altri consigli da seguire per rendere l’accesso al mondo del lavoro più semplice per coloro che non sono in possesso del diploma.

Il primo consiglio utile è quello di aprire una casella mail, anche se probabilmente ne saranno già in possesso.

Ma per quale motivo si consiglia questo? Sicuramente i candidati potranno comunicare meglio con i datori di lavoro che cercano personale.

Inoltre, per mezzo di una propria email personale si avrà la possibilità di iscriversi a portali che offrono lavoro, quali Indeed o similari, in modo da inserire il profilo ricercato e le qualifiche.

Per mezzo di questi portali sarà anche possibile essere trovati dai recruiter ed organizzare, qualora si risulti idonei, dei colloqui di lavoro.

Ovviamente, trovare lavoro non è semplice, specie se non si è in possesso di particolari titoli di studio.

Pertanto, un secondo consiglio è quello di continuare a cercare le offerte in qualsiasi forma. Insomma, annunci sul giornale, annunci online, cartelli nelle vetrine dei negozi. La ricerca dovrà essere costante.

Lavorare con la licenza media? L’importanza del personal branding!

Ultimo consiglio? Investire nel proprio personal branding online.

Come abbiamo sottolineato in precedenza, oggi è sempre più importante mostrare le proprie competenze e i social sono il canale ideale per poterlo fare, raggiungendo un numero potenzialmente elevatissimo di persone.

Ebbene, prendiamo ad esempio una parrucchiera specializzata in trattamenti liscianti per i capelli.

Se questa persona investisse sul personal branding potrebbe essere trovata molto più facilmente da persone che, incuranti del suo titolo di studio, si rivolgerebbero a lei per le sue competenze, mostrate sui social.

Ovviamente costruire un personal brand forte è un processo lungo. Ma iniziare è la chiave per poter crescere progressivamente.

Trovare lavoro nella Pubblica Amministrazione senza diploma! È possibile!

Eppure, ci sono anche coloro che vorrebbero lavorare nel settore pubblico. In questo caso, come ben saprai, dovrai partecipare a dei concorsi.

Chi ha detto che per partecipare a tutti i concorsi sarà necessario essere in possesso del diploma?

Ebbene, ovviamente la maggior parte dei bandi richiede almeno il possesso del diploma di maturità, se non della laurea. Tuttavia, è bene essere a conoscenza che questo non accade sempre. Infatti, per lavorare nella Pubblica Amministrazione spesso non viene richiesto alcun diploma e, di conseguenza, basta la licenza media.

È il caso, spesso, dei posti per lavorare nei Comuni o nelle ASL territoriali.

Lo stesso accade per lavorare nel settore socio sanitario. Ovviamente sarà richiesto un certificato di OSS che però, potrà essere ottenuto anche senza il possesso del diploma.

Lavorare con la licenza media? Ecco alcuni lavori possibili!

Come abbiamo compreso, nel settore pubblico spesso vengono pubblicati dei bandi per poter accedere ad alcuni lavori.

E come si può, invece, lavorare nel privato senza avere un diploma?

Beh, alcuni esempi possono essere i commessi nei negozi, un impiego per il quale spesso non viene richiesto alcun titolo di studio in particolare.

Lo stesso avviene per mansioni nell’ambito della ristorazione, come il cameriere, il pizzaiolo o similari.

Puoi anche fare l’agente immobiliare senza diploma (ma spesso, per aprire poi la tua agenzia dovrai esserne in possesso).

E ancora, fotografo, magazziniere e molto altro.

Infine, una menzione particolarmente importante va alle nuove occupazioni digitali, magari svolte come freelance.

Insomma, se sei bravo in quello che fai, il titolo di studio avrà un’importanza marginale. Devi solo riuscire a mostrare le tue competenze al meglio!