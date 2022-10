Come sarebbe lavorare meno ore e ricevere lo stesso stipendio? Se pensi che questa possa essere solo un’utopia, stai sbagliando. Infatti, è tutt’altro che impossibile. Si tratta della proposta che stanno avanzando i sindacati CGIL e UIL ai sindacati. Ecco cosa succederà in Italia.

Come sarebbe lavorare meno ore e ricevere lo stesso stipendio? Se pensi che questa possa essere solo un’utopia, stai sbagliando. Infatti, è tutt’altro che impossibile.

Questa iniziativa è stata proposta dai sindacati e alcune realtà hanno iniziato a fare da apripista.

Ognuna a modo suo, le aziende hanno deciso di adattarsi alle nuove tendenze del mercato del lavoro, dove viene chiesto a gran voce un maggiore equilibrio tra vita privata e universo lavorativo.

La prima azienda che ha deciso di schierarsi a favore di quella che possiamo chiamare settimana corta lavorativa è Intesa Sanpaolo, che ha proposto una riduzione dei giorni di lavoro da cinque a quattro, aumentando però di un’ora tutti i giorni la permanenza al lavoro.

È una soluzione ottimale? Ancora non possiamo rispondere a questa domanda, in quanto dovrebbero farlo i dipendenti dopo una prima sperimentazione.

Ciò che sappiamo di per certo è che i sindacati stanno chiedendo a gran voce la riduzione delle ore di lavoro ed il mantenimento della stessa busta paga al nuovo Governo.

Insomma, il nuovo Governo Meloni si trova fin da subito a dover fare fronte ad una serie di questioni: inflazione, caro bollette, riduzione dell’orario lavorativo lasciando inalterate le buste paga. Cosa succederà?

Meno ore, stesso stipendio: ecco la proposta dei sindacati

Come abbiamo evidenziato, i sindacati (in particolare UIL) stanno premendo verso il Governo Meloni affinché venga approvata la possibilità di accedere alla settimana corta lavorativa.

In questo modo, se la misura dovesse essere approvata, i lavoratori presterebbero servizio per meno ore, ma mantenendo lo stesso stipendio.

Tale proposta viene avvalorata da molti esperimenti che hanno dimostrato un incremento della produttività quando si lavora meno (ma meglio).

Infatti, una riduzione dell’orario lavorativo porterà i dipendenti ad avere un migliore equilibrio tra vita privata e vita professionale e, tutto questo, si rifletterà in modo ottimale sulle prestazioni lavorative.

La CGIL dice ok alla riduzione delle ore, ma non si tocca la busta paga

Della stessa idea abbiamo anche la CGIL che ha affermato di essere completamente d’accordo alla riduzione dell’orario di lavoro, senza però toccare la busta paga.

Insomma, dobbiamo considerare la riduzione dell’orario di lavoro come un investimento di tempo a favore dei dipendenti.

Come mai? Allargando le vedute possiamo immaginari questo tempo che prima era lavorativo passato a studiare per aumentare le proprie competenze. Situazione fondamentale in un mondo del lavoro che cambia costantemente.

Meno ore, stessa busta paga: quali sono le possibilità per l’Italia?

Ebbene, ora che abbiamo capito quali sono le proposte che sono state avanzate dai sindacati, dobbiamo capire se ci sono possibilità per l’Italia.

Infatti, a detta dei principali sindacati, questi nuovi contratti dovrebbero partire all’istante.

È bene sottolineare che in Italia, dove vige la contrattazione collettiva, ogni singolo passaggio che possa portare a dei cambiamenti dei singoli contratti dovrà essere valutato dalle singole categorie. Questo vuol dire che, nel caso tale decisione dovesse venire approvata, ci potrebbero essere delle regole diverse per ogni settore.

Ma le possibilità ci sono? In questo caso la risposta è sì.

Inoltre, quando parliamo di riduzione dell’orario lavorativo, nella maggior parte dei casi andiamo a pensare al “caso Intesa Sanpaolo” che permetterà ai dipendenti di lavorare quattro giorni e non più cinque.

Ebbene, non si tratta certo dell’unico modo che abbiamo per poter ridurre l’orario di lavoro. Infatti, c’è anche la possibilità di lasciare il lavoro sviluppato su cinque giorni e non quattro, ma con una riduzione ogni giorno delle ore lavorate.

Si può davvero ridurre l’orario lavorativo con lo stesso stipendio in Italia?

Abbiamo scoperto che ci sono numerose strade che potrebbero essere esplorate qualora questa proposta di CGIL e UIL dovesse andare in porto.

Ebbene, tutto quello che abbiamo detto è davvero possibile in Italia?

La prima risposta che ci viene da dare è sì, in quanto tutto quello che è stato detto è stato sperimentato anche in altri Paesi e ha portato ottimi risultati.

Tuttavia, come sempre, non possiamo avere nessuna certezza fino a quando non verranno date le chiavi per poter realizzare questo cambiamento.

Insomma, inizialmente gli aiuti che il Governo Meloni vorrebbe rivolgere alle imprese non riguardano la settimana corta lavorativa o la riduzione dell’orario di lavoro, ma altre misure, come quelle atte a tagliare il cuneo fiscale.

Solo in un momento successivo si potrà discutere di orario lavorativo e relativo stipendio.