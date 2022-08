Lavoro, nuove assunzioni presso i CPI con diploma per questi fortunati. Scade il 30/09

Nuove assunzioni grazie al concorso indetto per i Centri per l’Impiego che sono alla ricerca di diplomati che andranno a ricoprire il ruolo di assistenti di mercato e servizi per il lavoro). La domanda scade il 30 settembre 2022. Ecco tutti i requisiti richiesti e come fare domanda.

Nuove assunzioni grazie al concorso indetto per i Centri per l’Impiego che sono alla ricerca di diplomati che andranno a ricoprire il ruolo di assistenti di mercato e servizi per il lavoro. La domanda scade il 30 settembre 2022. Ecco tutti i requisiti richiesti e come fare domanda.

E’ la Regione Lazio questa volta ad aprire le porte a ben 249 diplomati che andranno a potenziare i centri per l’impiego del territorio.

Il concorso pubblico, infatti, mira all’assunzione di figure professionali che ricopriranno il ruolo di assistente di mercato e servizi per il lavoro.

Ma vediamo nello specifico chi sono questi fortunati, i requisiti richiesti e come presentare domanda.

Il bando di concorso è stato pubblicato per estratto nella G.U - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 65 del 16 agosto 2022 ed integralmente sul BUR n. 68 del 16 agosto 2022, oltre che sul sito internet della Regione Lazio, insieme agli estratti dei bandi per 295 laureati e 40 assistenti tecnici per il Servizio NUE 112.

I diplomati ricercati sono ben 249 che saranno assunti con il profilo di assistenti di mercato e servizi per il lavoro, categoria C, con contratto full time e a tempo indeterminato con posizione economica C1 e lo stipendio mensile lordo per questa categoria dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.695,34 euro.

Il candidato idoneo si occuperà di un’attività di screening di competenze e dei fabbisogni degli utenti attraverso modalità individuali o di gruppo. L’attività di ascolto è rivolta anche ai fruitori di servizi che si trovano in condizione di svantaggiato sociale o disabilità. Compito dell’assistente sarà quello di accompagnare l’utente nei processi di scelta di nuovi percorsi formativi monitorandone l’esito.

Centri per l’impiego opportunità di lavoro, ecco i requisiti per presentare domanda

Per accedere al concorso basta essere in possesso di un diploma di istruzione di II grado. Oltre il titolo di studio richiesto alla data di scadenza del bando, cioè il 30 settembre, il candidato deve:

Avere età non inferiore a 18 anni;

Avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

Avere l’idoneità fisica alle mansioni previste dal bando;

godere dei diritti civili e politici;

essere in regola nei confronti degli obblighi di leva.

Sono esclusi coloro che hanno riportato condanne penali o misure di interdizione dai pubblici uffici e/o sono stati destituiti o dispensati dall’impiego nella PA per persistente insufficiente rendimento, o che sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi.

Su tale concorso, inoltre è prevista la riserva del 30% dei posti a favore dei volontari delle Forze Armate.

Come presentare domanda e la procedura selettiva

Coloro che desiderano partecipare al concorso pubblico dovranno, necessariamente essere in possesso di un indirizzo PEC personale e registrarsi, entro le 23.59 del 30 settembre 2022, sulla piattaforma di reclutamento InPA. L’autenticazione al portale avverrà tramite tramite SPID, CIE, CNS eIDAS. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il pagamento di un contributo di partecipazione pari a 10,33 euro, da effettuare attraverso il servizio PagoPA.

Al candidato è data la facoltà, di indicare al momento della compilazione della domanda, l’ordine di preferenza relativa alla sede provinciale di lavoro attraverso l’attribuzione di una scala di valori che va da un valore di 1 (preferenza massima) a 5 (preferenza minima).

Il concorso prevede 2 prove, una scritta e una orale e una valutazione dei titoli posseduti.

Per la prova scritta è previsto un test a risposta multipla di circa 40 domande che dovrà essere risolto in 60 minuti. Gli argomenti del test saranno i seguenti: diritto amministrativo, diritto del lavoro e della legislazione sociale, gestione dei servizi per l’impiego, domande di logica e di ragionamento critico-verbale e domande rivolte al problem solving relative alla verifica della capacità organizzativa e gestionale.

Per la prova orale, da svolgersi in presenza oltre agli argomenti della prova scritta essa verterà anche sui altri temi quali: delitti contro la Pubblica amministrazione, normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e di prevenzione della corruzione e di trasparenza, conoscenza della lingua inglese e conoscenza della lingua italiana per i candidati non italiani, nonché accertamento delle conoscenze informatiche.

Il luogo e la data di svolgimento della prova scritta verranno resi noti sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Regione stessa, nella sezione “Bandi di Concorso”, nonchè sul Portale “InPA”, 15 giorni prima della data stabilità per lo svolgimento della stessa.

