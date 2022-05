Stai pensando di trasferirti all’estero per un medio-lungo periodo, per fare qualche esperienza lavorativa? Se così fosse, potresti essere interessato alle cifre analizzate dall’IMD, Institute for Management Development, l’istituto che ha analizzato in quale paese i lavoratori riescono a portare a casa a fine mese gli stipendi più alti in assoluto. Scopriamo insieme la top 30 dei Paesi con gli stipendi più alti al mondo.

Andiamo a vedere nel dettaglio la classifica dei To 30 Paesi al mondo dove si guadagna di più. Le somme elencate di seguito includono eventuali bonus e ulteriori incentivi monetari. Questi sono gli stipendi annuali medi più elevati.

Pronti? Facciamo le valigie e partiamo!

Top 30 dei Paesi dove si guadagna di più al mondo: dal 30° al 25° posto

30-Taiwan. Mentre i manager a Taiwan guadagnano l'equivalente di 136.124 euro, la cifra per i lavoratori qualificati è di soli 22.755 euro all'anno. I prezzi sono economici per gli standard italiani. Anche se cibo, affitti e altre spese sono molto più convenienti che in Europa.

29-Arabia Saudita. I lavoratori in Arabia Saudita portano a casa una media di 33.405 euro all'anno. I manager prendono tre volte di più, vale a dire 116.026 euro. Anche il costo della vita è inferiore a quello del Bel Paese.

28-Grecia. La Grecia ha avuto problemi economici negli ultimi anni, ma gli stipendi, soprattutto nella gestione, non sono così male tutto sommato. I manager guadagnano 147.282 euro all'anno, i professionisti qualificati, invece 16.482 euro.

27-Qatar. Per coloro che amano il caldo, il Qatar può essere un paese di lavoro attraente. I lavoratori qualificati ricevono qui 27.214 euro. I dirigenti ricevono 136.344 euro. Inoltre, in questo Paese l'imposta sul reddito non deve essere pagata.

26-Cile. Il divario nella retribuzione dei semplici dipendenti, rispetto ai dirigenti è grande in Cile. I primi guadagnano solo 14.131 euro, mentre i manager possono aspettarsi 173.296 euro.

25-Israele. I lavoratori qualificati in Israele sono pagati relativamente bene: questi ricevono una remunerazione di 30.415 euro all'anno, mentre i manager ricevono 137.202 euro.

Top 30 dei Paesi dove si guadagna di più al mondo: dal 24° al 20° posto

24-Spagna. La qualità della vita in Spagna è buona. Chiunque sta considerando di andare a lavorare in questo Paese deve sapere che potrà portare a casa 28.231 euro come specialista e 166.899 euro come manager.

23-Finlandia. In Finlandia, l'aliquota dell'imposta sul reddito è quasi del 30 per cento. Per questo, i lavoratori qualificati guadagnano 31.776 euro all'anno, mentre i dirigenti arrivano a 149.834 euro.

22-U.A.E. Gli Emirati Arabi Uniti pagano ai propri dipendenti una media di 30.555 all'anno, mentre i dirigenti ricevono 168.768 euro. Inoltre, c'è un'aliquota d'imposta sul reddito molto bassa.

21-Norvegia. Nello studio IMD, la Norvegia ha ottenuto dei punteggi eccezionali in termini di motivazione al lavoro. Questo può anche essere correlato all'alto livello dei salari. Il reddito dei lavoratori qualificati è di 43.772 euro, quello dei dirigenti di 122.957 euro. C’è, però, da considerare che la Norvegia è anche uno dei paesi con il più alto costo della vita in Europa.

20-Corea del Sud. La Corea del Sud paga i suoi dirigenti straordinariamente bene. Questi guadagnano 194.843 euro all'anno, mentre i lavoratori qualificati 28.411 euro.

Top 30 dei Paesi dove si guadagna di più al mondo: dal 19° al 15° posto

19-Nuova Zelanda. Se ti piace la posizione isolata dell’isola e non sarà un peso, allora troverai ottime condizioni salariali in Nuova Zelanda. Ai lavoratori dipendenti viene offerto uno stipendio di 38.210 euro, ai dirigenti uno stipendio di 142.799 euro.

18-Italia. Strano ma vero, in classifica ci siamo anche noi! Secondo l’IMD nel nostro Paese vale la pena lottare per una posizione manageriale. I manager, infatti, sono pagati otto volte più alti dei semplici lavoratori qualificati. Ciò significa che i manager tornano a casa con 210.266 euro, mentre i professionisti con 28.097 euro.

17-Olanda. Nei Paesi Bassi i lavoratori dipendenti qualificati si intascano per 32.845 euro, mentre i manager 200.991 euro.

16-Irlanda. Negli ultimi anni l'Irlanda ha fatto molto per mantenere nel paese i lavoratori di talento e per reclutarne di nuovi. Gli stipendi lo rispecchiano: i professionisti ricevono 37.953 euro e i manager 170.629 euro.

15-Australia. Non è solamente il clima favorevole dell’Australia ad attirare cittadini da tutto il mondo, ma anche i suoi stipendi. I dipendenti qualificati vengono pagati 44.534 euro e i dirigenti ricevono una media di 143.194 euro.

Top 30 dei Paesi dove si guadagna di più al mondo: dal 14° al 10° posto

14-Canada. In Canada i lavoratori a livello dirigenziale guadagnano quattro volte di più dei dipendenti qualificati. Questi ultimi ricevono all’anno 39.518 euro, i manager 170.717 euro.

13-Belgio. Belgio e Francia sono all'incirca allo stesso livello, con uno stipendio medio di 35.563 euro per i dipendenti e 208.921 euro per i manager.

12-Francia. Come per il Belgio parliamo di 33.539 euro ai dipendenti qualificati, mentre i manager ricevono oltre 213.728 euro.

11-Singapore. A Singapore, i manager guadagnano sei volte di più dei lavoratori qualificati. I primi sono retribuiti con 226.155 euro, i lavoratori specializzati con 33.969 euro.

10-Svezia. La motivazione dei dipendenti delle aziende svedesi è molto elevata e la Svezia non può fare altro che premiarli, offrendo loro una retribuzione adeguata. Il reddito dei lavoratori qualificati è di 41.456 euro, quello dei dirigenti di 162.798 euro.

Top 30 dei Paesi dove si guadagna di più al mondo: dal 9° al 4° posto

9-Gran Bretagna. Questo potrebbe cambiare in futuro, in particolare a seguito della Brexit, ma il Regno Unito è ancora tra i primi 10 migliori paesi per gli stipendi elargiti. I dipendenti guadagnano 39.600 euro, mentre un manager si porta a casa 199.970 euro.

8-Austria. I dipendenti con delle qualifiche in Austria possono ottenere fino a 35.306 all'anno, mentre i manager la bellezza di 230.741 euro.

7-Danimarca. I paesi scandinavi nella lista dei paesi con i salari più alti del mondo sono parecchi e, tra questi troviamo la danimarca. In Danimarca, l'aliquota dell'imposta sul reddito è molto alta al 29,84 per cento, ma anche gli stipendi per i dipendenti sono considerevoli. I lavoratori qualificati concludono l’anno con 51.214 euro nel portafogli, i manager con 180.301 euro.

6-Germania. Qui non si guadagna male. I lavoratori qualificati tedeschi guadagnano 36.582 euro all'anno, i manager 250.332 euro.

5-Giappone. Il Giappone è conosciuto come una nazione in cui le persone lavorano sodo. E, proprio per questo, vengono ricompensati: i lavoratori qualificati guadagnano 41.686 euro, i manager 206.148 euro.

4-Hong Kong. I salari a Hong Kong sono molto più alti che sulla terraferma in Cina. I lavoratori qualificati guadagnano in media 38.971 euro l'anno, i manager 229.532 euro. Va sottolineato, però, che la vita a Hong Kong è davvero costosa.

Top 30 dei Paesi dove si guadagna di più al mondo: il podio!

3° posto: Lussemburgo. Il Lussemburgo è essere uno dei Paesi più piccoli al mondo, ma paga ai suoi dipendenti alcuni degli stipendi più alti. I dipendenti qualificati guadagnano in media 50.550 euro, i manager 213.258 euro.

2° posto: Gli Stati Uniti. Il Paese paga i dipendenti qualificati con una media di 52.547 euro all'anno. I manager, però, guadagnano sei volte di più, vale a dire 330 725 euro.

1° posto: Svizzera. La Svizzera è in cima alla lista dei paesi con i redditi più alti. I dipendenti guadagnano in media 79.906 euro all'anno. La bellezza di circa 6,658 euro al mese. I manager, invece, portano a casa 373.498 euro. Tuttavia, la Svizzera è anche nota per il suo alto costo della vita.