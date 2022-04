Il lavoro part-time è una trappola o un'opportunità? Dipende. In questo articolo tenteremo di chiarire quali vantaggi e svantaggi comporta un lavoro part-time e quali pretese hanno i dipendenti che lavorano part-time. I lavori part-time sono molto popolari tra chi ancora studia oppure tra chi deve badare ad una famiglia (infatti sono molto più diffusi tra le donne/mamme). Per avere più tempo per crescere i propri figli, oppure per guadagnare qualcosa durante gli studi universitari, molti optano per un lavoro a tempo parziale, che porta via meno tempo rispetto al lavoro full time. Secondo molti professionisti del lavoro, però, il lavoro part-time sarebbe una vera e propria trappola che porterebbe più svantaggi che vantaggi rispetto al lavoro a tempo pieno. Perché? Comprendiamolo nell'articolo. Chi lavora part-time, paradossalmente, ha un carico di lavoro maggiore rispetto ai lavoratori full-time! Ebbene sì: il carico di lavoro medio è maggiore per i lavoratori part-time, perché al dipendente part-time spesso non viene assegnato un carico di lavoro corrispondentemente inferiore alle ore in meno di lavoro. Questo rende il pagamento e le condizioni generali peggiori di chi lavora full time, e molti lavoratori sono costretti a fare gli straordinari per portare a termine i loro lavori. Pro e contro di un lavoro part-time Dal punto di vista di un dipendente, ci sono sia opportunità che problemi con il lavoro part-time. Ecco alcuni vantaggi e svantaggi elencati: Vantaggi di un lavoro part-time: buon equilibrio tra lavoro e vita privata;

maggiore compatibilità tra lavoro e famiglia;

più tempo libero;

tempo per corsi di formazione e istruzione;

salario netto più alto con meno tasse;

orario di lavoro flessibile (da concordare con l'azienda). La flessibilità dell'orario non è una caratteristica fissa e comune a tutti i lavori part-time. Deve essere l'azienda a concederla. Se non dovesse concederla, l'orario di lavoro part time resterà rigido come quello full time. Comunque che sia rigido o flessibile, un orario di lavoro part-time permette indubbiamente di conciliare meglio lavoro e famiglia, lavoro e formazione. Se questa simbiosi funziona, si parla di un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. Svantaggi di un lavoro part-time basse possibilità di avanzamento di carriera;

carico di lavoro maggiore (a volte si è costretti a fare straordinari);

poche possibilità di formazione e perfezionamento in un'azienda;

mancata trasmissione di informazioni importanti;

riduzione di contatti con l'azienda e con i colleghi;

reddito più basso;

pensione inferiore. I lavoratori part-time intervistati si considerano particolarmente svantaggiati in termini di possibilità di avanzamento di carriera. Il 67% ha dichiarato di sentire significativamente questo svantaggio. Il 45% ha affermato che il proprio lavoro part-time ha avuto un effetto negativo sulla trasmissione di informazioni importanti aziendali e il 38% si è generalmente sentito meno parte dell'azienda e del suo ambiente sociale. I dipendenti part-time hanno anche valutato negativamente le opportunità di bonus e indennità, nonché le opportunità di formazione e perfezionamento. I lavoratori part-time sono anche svantaggiati quando si tratta di prestazioni sociali aziendali. I datori di lavoro, spesso, quando devono decidere chi formare o su quale risorsa umana investire, scelgono i lavoratori a tempo pieno. I lavoratori part-time fanno più straordinari! Inoltre i lavoratori part-time fanno più straordinari rispetto ai lavoratori a tempo. Se il datore di lavoro afferma che c'è più lavoro da fare perché ce n'è bisogno, è difficile da confutare questa affermazione e nella maggior parte dei casi bisogna semplicemente accettare il lavoro extra. Indipendentemente dagli straordinari, comunque, è provato che il lavoro part-time rispetto a un lavoro a tempo pieno richiede spesso una produttività corrispondentemente maggiore. Quante ore settimanali sono consentite per un lavoro part-time? I dipendenti a tempo pieno sono impiegati, di solito, per 40 ore settimanali, a seconda del contratto collettivo. Tutti gli altri con un numero di ore inferiore rientrano nel lavoro a tempo parziale. I giorni lavorativi in ​​cui tali orari devono essere lavorati sono generalmente concordati in anticipo. Tuttavia, la legge non specifica il numero di ore per un lavoro part-time, dipende dal contratto di lavoro sottoscritto con il datore di lavoro in base al CCNL di riferimento. Coloro che lavorano part-time spesso e volentieri fanno straordinari. Questo è spesso il caso in cui vi è carenza di personale, ad esempio durante le ferie o quando il carico di lavoro aumenta e devono essere completati progetti importanti. Queste ore sono considerate extra in un part-time. Se invece si superano le 40 ore settimanali, si rientra nello straordinario. Gli straordinari sono regolati dalla legge e tassati. Per quanto riguarda le ferie, i dipendenti part-time hanno lo stesso diritto alle ferie dei dipendenti a tempo pieno. Solo il numero dei giorni di ferie varia, ovviamente, e dipende dai giorni lavorativi della settimana. Suggerimenti dall'esperto sul lavoro part-time La psicologa del lavoro Silvia Huber dell'AMD - Center for Healthy Work fornisce in un'intervista preziosi consigli sul tema dei "lavori part-time". Se lavori part-time, dovresti chiarire con l'azienda le condizioni contrattuali e finanziarie, nonché le aspettative di carriera nonostante il tempo parziale. Così come si possono richiedere maggiori informazioni su carichi di lavoro, straordinari e retribuzione. Si consiglia inoltre di chiarire anche come saranno strutturate le pause. Anche la questione della densità di lavoro deve essere chiarita in anticipo. Chi tende a lavorare part-time dovrebbe chiarire preventivamente con l'azienda le questioni contrattuali e finanziarie. Consigliamo soprattutto di impostare informazioni ben definite e tempi di scambio con il team, in modo da essere sempre aggiornati su tutte le novità in azienda anche lavorando part-time. Se sai già di voler tornare al tempo pieno in un secondo momento, lo devi chiarire al più presto con la tua azienda. Se lavori part-time in un'azienda, puoi chiedere per iscritto un'estensione dell'orario di lavoro. Se l'azienda ricerca un lavoratore a tempo pieno, chi lavora part time ha la priorità sugli altri candidati per la posizione. Il datore di lavoro deve prendere in considerazione in via preferenziale un lavoratore part-time che gli abbia comunicato per iscritto la di prolungare volontà l'orario di lavoro contrattualmente concordato al momento dell'assunzione di un posto di lavoro. Molti lavoratori, infatti, sceglono di lavorare part-time solo per un determinato periodo, dopo di che tornano a lavorare a tempo pieno. Anche il lavoro full time ha i suoi svantaggi Meno tempo libero, meno tempo per la famiglia e gli amici o tempo per la casa;

A seconda del lavoro, il lavoro quotidiano può essere lungo e monotono;

Di norma, tempo pieno significa anche alzarsi presto alla mattina. I vantaggi del lavoro full time Migliore prestazione pensionistica rispetto ad altre forme di lavoro;

Una routine quotidiana regolare e più facile da pianificare;

Avere migliori opportunità di carriera perché si è sempre sul posto;

Possibilità di ricevere formazione da parte del datore di lavoro. Il lavoro part-time è generalmente sconsigliato? No, i lavori part-time non sono sconsigliati, sono un mezzo crescente per affrontare il cambiamento demografico. L'importante è che ci sia un accordo trasparente con l'azienda. Se questo c'è, il lavoro part-time può avere successo.

