Il lavoro più pagato nel 2024 permette di ottenere 11mila euro al mese: ecco qual è

Medico, astronauta, ballerina, insegnante, veterinario... Da bambini abbiamo sognato tantissimo sulla nostra professione futura, senza nemmeno soffermarci sulla retribuzione o sulle possibili difficoltà nel raggiungimento dell'obiettivo. Con il senno di poi, trovare un lavoro adeguatamente retribuito e che ci possa piacere, è diventato una priorità.

Ma qual è il lavoro più pagato al mondo nel 2024? Con questa professione si possono guadagnare fino a 11mila euro al mese.

Qual è il lavoro più pagato al mondo nel 2024

Non possiamo negare che lo sviluppo tecnologico e la diffusione dell'intelligenza artificiale siano solo alcune delle cause di modifica del settore lavorativo: mentre vengono introdotte nuove professioni soprattutto freelance (qui le più richieste nel 2024), ci si chiede anche quale sia il lavoro più pagato al mondo.

Infatti, oltre al piacere nello svolgere la propria attività, è importante valutare anche il tornaconto economico che ne deriva.

Recentemente alcuni studi hanno fatto emergere dei dati interessanti: in particolare, il settore della sicurezza informatica ha registrato dal 2013 al 2021 (in meno di un decennio) un incremento del +350% di assunzioni. Ed è proprio qui che vogliamo arrivare.

Il lavoro più pagato al mondo è proprio l'esperto di sicurezza informatica, una figura essenziale in una società sempre connessa, nella quale Internet e i Social Media occupano un ruolo essenziale nel mondo del lavoro e delle vendite.

Esperto di sicurezza informatica, quanto guadagna?

Stando ad alcuni dati di Techopedia, solo negli Stati Uniti "sono oltre 750 mila le posizioni vacanti nel settore della cybersecurity", e questi numeri sono destinati ad aumentare negli anni a venire. Si stima che entro il 2025 ci saranno oltre tre milioni di posizioni aperte nel settore.

E all'aumento dell'offerta corrisponde anche un aumento di stipendio per questi professionisti, esperti o "entry level".

Ad oggi un esperto di sicurezza informatica guadagna mediamente 45mila euro l'anno (e fino a 65mila euro se Senior), che corrispondono a poco meno di 4mila euro mensili. Uno stipendio ben oltre la media italiana, ma che potrebbe aumentare ancora di più nei prossimi anni o variare a seconda dei Paesi di appartenenza.

Negli Stati Uniti, per esempio, un esperto di sicurezza informatica guadagna circa 120mila dollari annui, ovvero 10mila dollari al mese (che corrispondono a circa 10mila euro mensili).

E all'aumentare dell'esperienza nel settore, aumenta anche la retribuzione: con 8 anni di esperienza si possono ottenere 165mila dollari annui.

Come diventare esperto di sicurezza informatica

Se l'esperto di sicurezza informatica è diventato il tuo lavoro dei sogni, devi sapere come fare per diventare un professionista del settore.

Il percorso non è affatto semplice, e parte proprio dalla scelta del giusto percorso di Laurea: inizialmente dovrai frequentare un corso di Laurea Triennale in Informatica per poi continuare con un corso di Laurea Magistrale o specialistico.

Infine, dovrai tenerti costantemente aggiornato sulle nuove funzionalità tecnologiche con dei corsi di formazione o approfondimento.