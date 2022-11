Tra i problemi che stanno emergendo nell’ultimo periodo in relazione all’applicazione degli interventi del Pnrr, vi sono anche quelli relativi al lavoro in pubblica amministrazione. Si ricercano oltre 14mila professionisti ed esperti di competenze specifiche.

Tra i problemi che stanno emergendo nell’ultimo periodo in relazione all’applicazione degli interventi del Piano nazionale di resistenza e resilienza, vi sono anche quelli relativi al lavoro in pubblica amministrazione.

Si tratta, a detta dei vertici della Pubblica Amministrazione, di figure professionali con competenze quasi introvabili, in particolare se si parla del personale locale. Basti pensare che le stesse giunte comunali si ritroveranno a gestire quasi 90 miliardi di euro derivanti da un lato al Fondo complementare, dall’altro al Pnrr.

È questa la situazione che emerge all’interno della ricerca portata avanti dalla società di consulenza Intellera Consulting, e che ha acceso un primo campanello d’allarme ai ministeri in merito alle nuove competenze richieste per i lavori in pubblica amministrazione.

Allarme per il lavoro in Pubblica Amministrazione: si ricercano nuove competenze

Secondo quanto emerge chiaramente all’interno del dossier relativo alle riforme a gli investimenti correlati al Piano nazionale di resistenza e resilienza, al momento il lavoro nella Pubblica Amministrazione presenta un problema di non poco conto.

Si tratta della problematica relativa alla ricerca di nuove competenze e figure professionali specializzate, che siano in grado di applicare correttamente e in maniera funzionale tutte le riforme, gli aiuti e gli investimenti previsti dal nuovo Pnrr.

Attualmente, infatti, si è registrato un aumento delle rinunce da parte dei candidati che hanno ottenuto il posto di lavoro nella Pubblica Amministrazione, che di fatto sta rendendo ancora più complessa la procedura di individuazione di nuove figure professionali adatte a svolgere tale compito.

In riferimento a quanto è stato chiarito dall’Intellera Consulting, infatti, per consentire il corretto svolgimento di tutte le funzioni di carattere tecnico-amministrativo, implicate nel Pnrr, servirebbe sicuramente l’assunzione di almeno altri 14 mila esperti.

Nuove assunzioni nella pubblica amministrazione per oltre 14.000 posti di lavoro

Dei 14 mila posti di lavoro che saranno messi a disposizione da parte dei ministeri di competenza, a richiedere maggiore personale nella pubblica amministrazione, sarebbe sicuramente la missione 2.

Si tratta, quindi, dell’insieme di interventi e di misure quella legata alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, per cui sarà necessaria l’assunzione di almeno 3.500 esperti e professionisti del settore.

Al tempo stesso, sarà richiesto un elevato numero di lavoratori e di esperti anche per quanto riguarda l’applicazione degli interventi legati alla missione 1 del piano nazionale di resistenza e resilienza. In questo caso, dunque, serviranno professionisti che abbiano competenze nel settore della digitalizzazione, dell’innovazione e della competitività.

Secondo una prima stima elaborata all’interno del dossier di Intellera Consulting, saranno almeno 2.900 i profili professionali ricercati per l’attuazione di questa area di interventi.

Quali sono le competenze ricercate per lavorare in Pubblica Amministrazione

Si è quindi giunti ad approfondire un’altra questione particolarmente rilevante quando si parla del lavoro nella pubblica amministrazione, ovvero: quali sono le competenze maggiormente richieste?

Sicuramente, una delle figure professionali che potrebbe essere richiesta per prima durante la selezioni del personale per svolgere il lavoro in pubblica amministrazione, riguarda gli esperti nell’ambito del project e program management.

Effettivamente, al fine di gestire al meglio progetti ed interventi di questo tipo, che presuppongono anche l’organizzazione di fondi particolarmente consistenti, occorre assolutamente fare affidamento ad un personale esperto con competenze specifiche nel campo del monitoraggio, del controllo degli interventi ma anche della normativa Ue e nazionale.

Tra le altre competenze che potrebbero essere sempre più richieste per lavorare nella pubblica amministrazione, vi sono anche quelle verticali, relative ai singoli progetti a cui si fa riferimento. È il caso, ad esempio, di ingegneri, di architetti, ma anche di informativi, di fisici o di geometri.

Al tempo stesso, facendo riferimento in particolare alle competenze correlate alla missione 1, ovvero quella legata alle misure relative alla digitalizzazione, sono inoltre richieste figure professionali diverse: a partire dai data scientist fino ai social media expert, ai developer architetti, e ai enterprice architect.

Insomma, si tratta sicuramente di tante categorie diverse di professionisti che attualmente non svolgono ancora un ruolo centrale nei lavori di pubblica amministrazione.

È per questo motivo che, nel corso dei prossimi messi potrebbero concretizzare delle occasioni piuttosto vantaggiose per quelle persone che sono alla ricerca di una nuova occupazione e che potrebbero quindi presentare domanda per partecipare alle selezioni del personale sul portale InPa.