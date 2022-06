Sono tantissime le persone, soprattutto i ragazzi che incominciano solo ora a cercare un lavoro e ad approcciarsi al mondo del lavoro, che prendono la decisione di lavorare come rider. Si tratta di una soluzione che mentre per molti può essere intesa solo come un piccolo lavoretto per arrotondare a fine mese, per altri il lavoro come food delivery è diventata una professione vera e propria. Ecco come fare per guadagnare come rider fino a 1.700€ nel Food Delivery.

Proprio per questo motivo, sono sempre di più i ragazzi che oggi iniziano anche a cercare maggiori informazioni in merito al lavoro come rider, per capire non soltanto quanto si guadagna come food delivery, ma anche quali sono le sue mansioni e gli orari di lavoro richiesti.

È chiaro che questi aspetti variano, come per ciascun lavoro attualmente disponibile, sulla base delle diverse condizioni di contratto. Ciò significa che, un lavoro come rider svolto per una determinata azienda, potrebbe essere più o meno remunerato rispetto ad un altro contratto di food delivery stipulato con un’azienda competitors diversa.

A questo proposito, all’interno del seguente articolo, andremo a fornire ulteriori dettagli proprio in riferimento a cosa significa lavorare come rider e quanto si guadagna come food delivery, tanto da poter aspirare a ricevere 1.700€ al mese.

Il lavoro da rider nel settore del Food Delivery: le notizie più recenti

Il lavoro come rider è una delle professioni sempre più richieste e diffuse, in particolare tra i giovani adolescenti e studenti. Si tratta di un’attività che inizialmente viene avviata e svolta dai ragazzi per poter riuscire a mettere da parte qualche risparmio utile per permettersi di fare la loro prima vacanza estiva, o per poter portare avanti gli studi all’università.

Tuttavia, mentre per alcuni, quello del rider è soltanto un lavoretto fine a se stesso, da svolgere temporaneamente, in realtà per molte altre persone, anche più adulte, il settore del Food Delivery potrebbe rappresentare una vera e propria svolta della propria vita.

Infatti, sono in aumento le persone che nonostante hanno cominciato questo lavoro come rider senza troppe aspettative, si sono poi appassionate a questo tipo di attività tanto da riuscire ad incrementare notevolmente il proprio stipendio, raggiungendo cifre da capogiro soltanto lavorando nel settore del Food Delivery.

Da qui, la possibilità per chi lavora come Rider di poter raggiungere uno stipendio molto più elevato rispetto ad altri tipi di lavoro, tanto che si stima che chi lavora nel settore del food delivery potrebbe addirittura ottenere un guadagno fino a 1.700€ al mese.

Cosa significa fare un lavoro da rider nel settore del Food Delivery

Il lavoro da rider, sempre più comune e diffuso non soltanto tra i giovani, ma anche tra gli adulti in cerca di un’occupazione, consiste essenzialmente nel lavorare come fattorino per alcune aziende che appartengono al cosiddetto settore del food delivery, ovvero del cibo da asporto.

A questo proposito, sopratutto a causa dell’esplosione dei contagi da Coronavirus che si è verifica nel corso degli ultimi anni in Italia, il servizio di asporto e di consegna a domicilio di prodotti e di cibi ha registrato un boom di richieste inaspettato e mai visto prima. Proprio per questo motivo, anche il lavoro da rider è diventata una delle professioni più ricercate nell’ultimo periodo.

Concretamente, il lavoro da rider consiste nel consegnare direttamente a domicilio i pacchi dei clienti e di tutte le persone che decidono di ordinare la loro cena o pranzo. Solitamente la consegna avviene attraverso l’utilizzo di un mezzo di trasporto compreso tra il motorino e la bicicletta, sopratutto la bici elettrica, sicuramente meno faticosa rispetto a quella con pedalata tradizionale.

Tuttavia, non è raro trovare alcuni rider che, soprattutto durante la stagione invernale, utilizzano l’automobile come mezzo di trasporto per raggiungere da un punto all’altro della città.

Come si svolge il lavoro da rider nel settore del food delivery

Quando si parla di un lavoro come rider nel settore del food delivery non si può non fare riferimento anche ad un particolare riferimento inerente a coloro che commissionano le consegne a domicilio.

Infatti, quando si svolge un lavoro a domicilio, si viene assunti come veri e propri dipendenti presso aziende oppure società che in realtà fanno parte del settore noto a tutti con il nome di food delivery.

Dunque, per tutte quelle persone che decidono di svolgere il lavoro come rider a tempo pieno, è bene sapere che sarà necessario firmare un contratto appositamente stipulato per l’assunzione.

Una volta firmato il contratto di lavoro come rider, le aziende avranno il compito di istituire il lavoratore in merito alle mansioni che dovrà svolgere. Proprio in questo contesto, quindi, sarà opportuno anche consegnare al lavoratore tutto ciò che gli occorre per svolgere correttamente il suo lavoro da rider: divisa, sacca, borsa e qualsiasi altro accessorio gli occorra.

Tra le aziende più importanti del food delivery che hanno stipulato centinaia di migliaia di contratti con persone che vivono in Italia che lavorano come rider vi sono Glovo, Just Eat, Deliveroo ma anche Uber Eat.

Guadagnare fino a 1.700€ come rider nel settore del food delivery

Dunque, nei precedenti paragrafi abbiamo visto nel dettaglio le mansioni e le attività principali svolte da un lavoratore rider, ora è necessario capire come viene elaborato il suo compenso.

A questo proposito, solitamente chi lavora come rider nel settore legato al food delivery percepisce in media circa 800 euro/900 euro al mese.

Tuttavia, il compenso effettivo che sarà riconosciuto sulla busta paga di chi svolge un lavoro come rider viene elaborato di fatto prendendo in considerazione il numero delle consegne che vengono effettuate dal lavoratore.

Dunque, non è raro che quelle persone che si occupano delle consegne a domicilio e che svolgono questo lavoro in maniera costante e offrendo la loro disponibilità per più ore durante la giornata, possano raggiugnere anche fino a 1.700 euro al mese.

Cosa ti serve per lavorare come rider nel settore del food delivery

Come prevedibile, per poter svolgere questo tipo di lavoro nel settore del food delivery non occorre una particolare esperienza lavorativa oppure competenze tecniche specifiche.

Tuttavia, per chi intende svolgere un lavoro come rider in sella ad un motorino oppure con l’automobile, sarà necessario chiaramente avere a disposizione l’apposita patente di guida in corso di validità.

Inoltre, il lavoratore dovrà essere anche in grado di dimostrare di avere una certa resistenza fisica, in quanto il lavoro come rider non è sicuramente un’attività semplice da svolgere ma richiede uno sforzo fisico non indifferente, soprattutto se le consegne avvengono in bicicletta.

Infine, è bene essere sempre precisi e puntuali nelle consegne, al fine di evitare che i clienti che hanno ordinato il cibo con il servizio della consegna a domicilio possano denunciare scarsa puntualità o eventuali problematiche riscontrate con il rider.