Come tutti noi sappiamo, in Italia è di nuovo tempo di elezioni. Proprio per questo motivo è necessario parlare di quelli che sono gli sconti ed i permessi che il Governo concede a tutti quei lavoratori che devono andare a votare.

Insomma, com’è normale che sia, spesso le persone per andare ad adempiere il loro dovere di votare devono assentarsi temporaneamente dal lavoro, oppure spostarsi in un’altra città.

Ma cosa dice la normativa in questi casi? Come sappiamo, votare è un diritto ed un dovere civico. Di conseguenza, chiunque dovrebbe adempiere a tale dovere.

Ma qual è la situazione circa gli sconti ed i permessi accordati a coloro che vanno a votare?

Devi sapere che, quando parliamo del settore pubblico, vengono garantiti permessi retribuiti per coloro che si assentano temporaneamente dal lavoro per andare a votare.

Ma possiamo dire lo stesso quando parliamo del settore privato? Beh, devi sapere che in questo caso la situazione è nettamente differente.

Insomma, secondo quanto sancito dalla normativa, in primis nella legge numero 69 del 29 gennaio 1992, prevede che un lavoratore privato che si assenta dal lavoro, anche se per andare a votare, deve richiedere un permesso.

Ma andiamo a capire nel dettaglio come funziona e se, nel caso delle elezioni alle quali stiamo per assistere, la normativa potrebbe cambiare.

Sconti e permessi per coloro che vanno a votare: ecco la situazione in Italia!

Ebbene sì, è di nuovo tempo di elezioni e sono sempre di più le persone che, volendo andare a votare, si interrogano su quelle che sono le normative previste nel mondo del lavoro circa i permessi e gli sconti.

Dunque, come abbiamo anticipato in precedenza, i lavoratori del settore pubblico avranno la possibilità di usufruire di permessi retribuiti che consentono di lasciare temporaneamente la loro postazione lavorativa ed andare a votare.

Eppure, come abbiamo sottolineato poc’anzi, coloro che lavorano nel settore privato dovranno rispettare una normativa differente.

Questo vuol dire che i lavoratori del privato non avranno la possibilità di fruire di permessi ad hoc per andare a votare, ma dovranno chiedere un permesso direttamente al loro datore di lavoro.

Pertanto, tale giorno o tali ore di permesso verranno direttamente scalati dai giorni di permesso o ferie maturate.

Tuttavia, è importante sottolineare che i lavoratori del settore privato potranno comunque godere degli sconti sui trasporti previsti nei casi delle elezioni.

Insomma, per poter votare chiunque dovrà raggiungere il suo Comune di residenza e quindi tale spostamento deve essere agevolato.

Ma cambia qualcosa nel caso delle nuove elezioni?

Beh, come ben saprai, l’Italia è in procinto di votare per le elezioni amministrative e per il referendum.

Andiamo a scoprire nel dettaglio qual è la normativa in questi casi e quali sono gli sconti ed i permessi che verranno accordati ai lavoratori per adempiere al loro diritto di voto.

Vuoi andare a votare? Ecco i permessi garantiti dalla Legge ai lavoratori!

Quindi, sei un lavoratore dipendente e vuoi andare a votare? Beh, devi sapere che è la stessa Costituzione Italiana che garantisce il voto come diritto.

In questo modo si cerca di incentivare i cittadini italiani a votare, anche a causa del sempre maggiore assenteismo che si sta registrando.

Insomma, gli italiani sono sempre meno partecipi della vita politica del loro Paese, per diverse motivazioni. Infatti, in molti sostengono che andare a votare sia ormai diventato inutile, in quanto la classe dirigente non sarebbe, a detta loro, capace di gestire il Paese.

Eppure, secondo molti studi, una delle cause dell’assenteismo è proprio il lavoro.

Ma come mai? Beh, è bene sottolineare ancora una volta che per votare il cittadino dovrà recarsi nel seggio del suo comune di residenza.

Insomma, si tratta nella maggioranza dei casi del Comune dove il lavoratore è nato e non di quello dove lavora.

Di conseguenza, la legge consente di poter accedere a dei permessi per andare a votare.

Questi spettano per diverse categorie di persone.

In primis possiamo citare i dipendenti pubblici che, come abbiamo visto prima, godono di permessi ad hoc retribuiti per andare a votare in un Comune differente da quello dove lavorano.

Allo stesso modo godono dello stesso privilegio coloro che si sono trasferiti in prossimità delle elezioni oppure coloro che hanno richiesto il cambio di residenza che, però, non è ancora stato accordato.

Il permesso retribuito è concesso in base all’articolo 118 del d.p.r del 30 marzo 1957 e garantisce uno o due giorni di permesso, in base alla distanza.

Infatti, verrà concesso il permesso di un solo giorno per coloro che devono compiere spostamenti compresi tra 350 e 700km.

Invece, per coloro che effettuano spostamenti di più di 700km oppure verso le Isole, il permesso garantito sarà di due giorni.

Attenzione: ricorda che coloro che non lavorano nella Pubblica Amministrazione dovranno richiedere permessi o ferie da scalare da quelli accumulati.

Sconti sui mezzi di trasporto per coloro che vanno a votare: ecco le ultime!

Quindi, come avrai capito, nella giornata dei 12 giugno saranno numerosi gli italiani che dovranno andare a votare. Infatti, da un lato si voterà per il referendum sulla Giustizia mentre, dall’altra parte, ci saranno le amministrative in moltissimi Comuni italiani.

Di conseguenza, anche i mezzi di trasporto hanno deciso di adattarsi ed aiutare le persone che si devono sposare dal Comune dove lavorano a quello dove hanno la residenza per poter votare.

Ebbene, le tariffe agevolate interessano diverse compagnie, dalla famosa Trenitalia fino ad Italo.

Attenzione però: per poter usufruire di tali sconti è necessario che vengano rispettate alcune condizioni.

Beh, prima di tutto il viaggio di andata e quello di ritorno devono essere prenotati in concomitanza con le date delle elezioni. Ma non è finita qui!

Infatti, sarà anche necessario esibire un documento di identità e la tessera elettorale timbrata nel corso del viaggio di ritorno.

Solo in questo caso sarà concesso lo sconto previsto dalla compagnia di trasporto.

Ma quali sono gli sconti dei quali potranno usufruire i lavoratori che dovranno spostarsi per votare?

Per quanto riguarda i treni a media lunga percorrenza, come Frecciarossa o Frecciargento, lo sconto sarà del 70% sul prezzo base.

Invece, quando parliamo di regionali, lo sconto sarà del 60%.

Attenzione: come abbiamo sottolineato in precedenza, gli sconti sui mezzi di trasporto valgono sia per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, sia per i lavoratori del settore privato.

Secondo quanto stabilito dalla normativa, potrai prendere un treno fino a 10 giorni prima della data dell’elezione e potrai tornare fino a 10 giorni dopo.

Attenzione: per avere diritto allo sconto dovrai necessariamente compiere un viaggio di andata e ritorno in seconda classe.

Non solo gli sconti sui treni per chi va a votare: le agevolazioni per i pendolari!

Come abbiamo visto, i treni offrono delle agevolazioni sia per coloro che lavorano nel settore pubblico, sia per i dipendenti privati, per andare a votare.

Tuttavia, è importante sottolineare come tali tariffe agevolate vengano accordate anche su altri mezzi di trasporto.

Per capire le ragioni dobbiamo ricordare ancora una volta che il voto è un diritto ed un dovere civico. Pertanto, lo Stato cerca di agevolarlo.

Insomma, anche navi ed aerei godranno di uno sconto per coloro che si recheranno nel loro Comune di residenza per votare.

In questi casi sarà necessario essere in possesso della tessera elettorale, oppure si firmerà un’autodichiarazione. Ebbene, nel viaggio di ritorno sarà necessario presentare la tessera elettorale timbrata.