Dopo che questo nuovo modo di lavorare sta letteralmente spopolando in tutto il mondo, dal Giappone agli States e perfino in Europa, anche in Italia arriva un modello di settimana corta lavorativa. Il lavoro sarà svolto per 4 giorni alla settimana a patto che i dipendenti lavorino un’ora in più al giorno. Andiamo a scoprire i dettagli.

Lavoro, ok settimana corta lavorativa: 4 giorni a settimana per un’ora in più al giorno

La notizia è freschissima e ad aprire le danze è stata la banca Intesa San Paolo che ha fatto una proposta molto interessante ai suoi dipendenti: lavorare solo 4 giorni alla settimana, ma stare in ufficio un’ora in più al giorno. Si tratta della settimana corta lavorativa.

In poche parole, i dipendenti lavorerebbero non più 37 ore e mezza, ma 36 ore alla settimana. Ad oggi, però, si tratta solo di una proposta che potrebbe vedere contrapposte due fazioni. In teoria, il contratto dei dipendenti bancari già oggi prevede una settimana corta lavorativa di quattro giorni, con un numero massimo di ore lavorate pari a 36.

Tradurre la riduzione del lavoro nella pratica, però, è un po' più complesso poiché è necessaria la contrattazione di secondo livello. Proprio per questo motivo, nella giornata di ieri il gruppo di intesa San Paolo ha avviato le trattative con Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin.

Fabi

First Cisl

Fisac Cgil

Uilca

Unisin.

Settimana corta lavorativa, solo per gli uffici

La settimana corta lavorativa, con un lavoro svolto 4 giorni al posto che 5, però è stata richiesta unicamente per chi lavora negli uffici. Dall’altro lato, i sindacati vorrebbero che questo nuovo meccanismo di lavoro fosse esteso non solo agli uffici, ma a tutti i lavoratori.

Ecco, infatti, quanto si legge nella richiesta avanzata da Intesa San Paolo alle rappresentanze:

“Coerentemente con le previsioni del vigente contratto nazionale il Personale (con esclusione di quello operante in turni o assegnato a Filiali) può richiedere di adottare un’articolazione oraria giornaliera di 9 ore su 4 giorni, con possibilità di variare le giornate lavorate dal lunedì al venerdì, d’intesa con il proprio Responsabile.”

Come funziona nella pratica

La settimana corta lavorativa, con un’ora in più di lavoro al giorno, per quattro giorni, come funziona?

Stando a quanto richiesto dal gruppo Intesa, la possibilità di lavorare quattro giorni anziché cinque, potrà essere concessa unicamente in compatibilità con le esigenze aziendali di carattere tecnico, organizzativo, produttivo.

tecnico

organizzativo

produttivo

Inoltre, continua il Gruppo:

“Le richieste avanzate saranno riscontrate, anche negativamente, entro la fine del terzo mese successivo alla domanda.”

Intesa vuole adottare un nuovo modello di lavoro flessibile; cosa vuol dire? Semplice, che chi opta per la settimana corta lavorativa non sarà costretto a prendere il proprio giorno off di lunedì o di venerdì, ma potrà scegliere in totale e assoluta libertà il giorno “off” aggiuntivo.

Lavoro, settimana corta lavorativa vantaggi per dipendente e azienda

Nel mondo del lavoro, la settimana corta lavorativa porta vantaggi sia ai dipendenti, che all’azienda.

Tutti i Paesi che hanno sperimentato questo nuovo modo di lavorare, come il Regno Unito, il Belgio o l’Islanda, hanno notato un forte aumento della produttività dei lavoratori dipendenti, nonché una maggior soddisfazione del personale.

Dall’altro canto, le aziende hanno evidenziato un risparmio sui totali delle bollette.

C’è, però, da fare una piccola puntualizzazione: secondo gli esperti, il reale successo sia per il lavoratore, che per l’azienda è lo smart working.

Settimana corta lavorativa, ecco i Paesi dove è più diffusa

Come dicevamo poc’anzi, in tutto il mondo sono in corso numerosi esperimenti riguardanti proprio la settimana corta lavorativa di 4 giorni.

Proprio lo scorso mese di giugno è iniziato un nuovo esperimento nel Regno Unito, che si è concluso qualche giorno fa; questo esperimento vedeva coinvolte ben 70 imprese differenti, provenienti da diversi settori. Si pensi che ben l'86% delle imprese è disposta a proseguire con questa nuova tecnica di lavoro.





Passando, invece, all'Islanda, sottolineiamo come questo Stato parli della settimana corta lavorativa come un vero e proprio "successo travolgente". In Islanda, infatti, è stato condotto un test su 2.500 dipendenti, pagati lo stesso importo per lavorare meno. Anche in questo caso, la produttività è rimasta la medesima.





Anche in Portogallo si sta lavorando a riguardo: è stato appena approvato in Parlamento un emendamento che avanza la richiesta di incentivare la settimana corta di lavoro, così come in Belgio.





si sta lavorando a riguardo: è stato appena approvato in Parlamento un emendamento che avanza la richiesta di incentivare la settimana corta di lavoro, così come in . In Nuova Zelanda, infine, è nata la 4 Day Week Global Foundation, modello che ha ispirato Intesa San Paolo.

